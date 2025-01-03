明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：牙科街症改革用意雖好 實際操作問題有待改善

【明報社評】衛生署牙科街症服務，本周一起改採網上登記抽籤，基層市民及長者長時間排隊輪候街症的情况，確是從此絕迹，惟亦引來一些新的疑問和關注，例如中籤者臨場缺席浪費珍貴公共資源、牙患嚴重病人因抽籤欠運耽誤治療等。本港牙醫短缺，公營牙科情况尤其嚴重，以往市民捱更抵夜排隊輪候，原因正是牙科街症名額嚴重不足，釜底抽薪之道，始終是增加牙醫人手。政府銳意改革牙科護理服務，盼以更公平方式，聚焦服務弱勢社群，用意用心很好，與此同時，當局也須密切留意改革措施「落地」情况，理順實際操作各種問題，改善機制安排，確保改革符合用家需要，避免「一法立一弊生」。

網上預約抽籤免排隊

缺席率高情况不理想

本港公營牙科主要服務公務員和合資格家屬，另設有限度街症服務。衛生署有超過40間牙科診所，當中11間每星期會劃出特定時段，為有經濟困難的弱勢社群提供緊急牙科服務。現屆政府推動牙科護理服務改革，發展以預防為重的基層口腔護理，鼓勵市民保存牙齒，並會聚焦為弱勢社群提供必需的牙科護理。當局提出連串改革措施，包括透過地區康健中心，為市民做口腔健康疾病風險評估，按需要轉介牙醫；伙拍非政府組織，推出社區牙科支援計劃，資助有經濟困難者補牙及剝牙等。公營牙科服務方面，當局會研究引入牙科街症資格審查是否可行，將資源集中於基層市民；另外，政府去年修例引入合資格海外牙醫，以及規定牙科畢業生須在衛生署等機構實習至少一年，也有助充實人手、加強公營牙科服務。

由於公營牙科門診名額有限，以往一些長者和基層市民凌晨就到衛生署牙科診所輪候街症，若遇上嚴寒或惡劣天氣，的確相當辛苦。政府提出的其中一項改革，是改採網上登記及抽籤制度。市民可透過「醫健通」登入系統，提前一天實名登記預約，當局會預留一半籌額給長者。所有中籤者會收到手機短訊通知。新安排本周一起實施，首日88個名額迅即爆滿，系統合共接獲686宗登記，相當於近8人爭1個名額，惟最終只有62名獲籌病人應約接受治療，缺席率近30%；第二天的情况也相似，缺席率逾兩成。

衛生署表示，經初步了解，部分無到診市民表示因事未能出席，又或忘記預約，也有市民表示不清楚牙科街症服務範圍是提供緊急牙科服務，署方會繼續監察新系統的運作及成效，作出合適的調整和改善措施，包括考慮引入候補機制。牙科街症是珍貴公共醫療資源，不應浪費，新安排下首兩天合共151個名額，有40人沒到診，情况肯定不理想。當然，預約者「甩底」若屬無心之失，應予體諒，惟亦不排除部分人是抱着「無謂蝕底」心態，既然是抽籤，那就網上登記了再算。政府不想見到長者和基層市民打風落雨仍要夤夜到診所排隊，推出網上預約制度，本意是好的，只是實際操作執行，確實出了一些問題，必須盡快處理。

牙科街症是價格廉宜、供應又非常有限的服務。從經濟學角度，排隊輪候所帶來的高昂時間成本，具有遏抑需求的效果。改為網上預約及抽籤，排隊時間成本「一筆勾銷」，一個很自然的發展是多了一些沒有緊急求診需要的人預約，反正碰碰運氣無蝕底。另外，由於牙科街症服務對象是基層市民，當局不可能以預繳押金一類方式，確保預約者依時應趁，這亦意味預約者臨時「甩底」，並無多少成本代價。新安排首兩天缺席率偏高，實非偶然，而是可以用經濟學供求及成本理論去解釋。

部分長者因為「數碼鴻溝」不懂網上預約而卻步，當局可以透過安排地區康健中心、衛生署職員、區議員或關愛隊等協助。相比之下，高缺席率和濫用問題，如何處理則較為複雜。理論上，設立候補機制可以避免門診名額白白浪費，但預約者「甩底」，往往都是臨場一刻才知道，其他輪候人士能否隨即補上、候補者能否及時趕來診所，連串技術問題都需要妥善處理。有意見認為，署方可以引入「懲罰」機制，追究預約者「甩底」原因，若無合理解釋，可考慮禁止有關人等某段時間內再抽籤，問題是署方要安排職員逐一聯絡「甩底」者跟進，這本身已涉及行政成本；「甩底」者的解釋，是否如實相告，又是另一問題，要署方投入人力物力抽查核實，也不現實。

政府研究應對方法

多聆聽持份者意見

俗語有云，牙痛慘過大病。以往基層市民和長者，若有嚴重牙患疼痛難耐，只要肯付出更多時間排隊，基本上可確保看到牙科門診。改為抽籤，反而變成運氣決定一切，倘若欠運連續多天不中籤，隨時耽誤治療。基層病人牙痛難忍，抽籤又不中，唯有忍受「肉痛」，花錢看私家牙醫。這顯然不是當局政策原意。網上預約抽籤制度剛推行，當局應密切留意實際執行情况，多聽病人和持份者意見，完善機制安排，例如容許有迫切需要患者現場排隊隨時「執死雞」補上，同時加強宣傳教育，讓公眾明白牙科街症提供免費緊急牙科服務，專為有緊急需要者而設，名額有限不應濫用。改革朝令夕改當然不好，但如果具體落實執行出了重大問題，持續無法解決，甚或不斷惡化，當局確有需要做最壞打算，叫停措施，待技術問題得到妥善解決才推行。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞