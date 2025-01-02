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社評

社評：旺丁靠政策 旺財靠業界

【明報社評】聖誕新年假期，本港市面相當熱鬧，除夕跨年倒數煙花匯演，吸引超過40萬人次在維港兩岸觀賞，無論旅遊和餐飲業界均表示，整體市道較之前一年理想，期望農曆新年假期可以再接再厲。深圳赴港「一簽多行」政策上月初恢復以來，訪港旅客數字明顯增加，雖然有意見認為，內地旅客消費模式轉變，旺丁不等於旺財，然而市面人流增多，至少帶來更多做生意機會，能否化人氣為財氣，最終還得靠業界自身努力推陳出新。深圳恢復一簽多行，旺丁效果立竿見影，亦未見出現水貨客或承載力等問題，特區政府可爭取其他大灣區城市逐步開放「一周一行」，方便當地居民來港旅遊消費。

聖誕新年市面熱鬧

一簽多行效果顯著

除夕送舊迎新，全港多區均有倒數慶祝活動，吸引大批市民和旅客參與。尖沙嘴海旁一帶固然擠滿觀賞跨年煙花的人群，西九文化區也是愈夜愈熱鬧，近年失色不少的中環蘭桂坊，入夜後同樣人頭湧湧，餐廳酒吧紛紛滿座。有餐飲業代表稱，今個除夕本港餐飲市道暢旺，全日生意額料比2023年除夕上升約5%至8%。2023年除夕煙花匯演後，大批內地旅客凌晨經皇崗口岸返回內地，惟巴士服務有限，不少人未能購票，滯留在巴士站和港鐵站等候。特區政府汲取教訓，今回實施特別通關安排疏導跨境人潮，效果亦令人滿意。

根據政府數字，除夕當天有大約15.6萬人次入境，當中內地旅客佔總數77%，至於元旦凌晨至早上6時半期間，則有大約2.5萬內地訪客經各陸路邊境管制站出境。雖然不少內地客都選擇「即日來回」看煙花，但亦不乏「過夜客」。旅監局資料顯示，除夕及元旦假期約有220個內地入境旅行團訪港，涉及旅客約7200人次，當中過夜行程約佔72%。酒店業界則稱，除夕酒店入住率逾95%，元旦亦逾90%，維港兩岸不少酒店訂房更是一早爆滿。雖然聖誕新年向來是港人外遊旺季，這兩年還有港人北上消費潮，惟本港旅遊及餐飲業界代表皆表示，今個假期整體市道不錯，深圳上月起恢復赴港一簽多行政策，明顯幫了一把。

2009年，中央應特區政府請求，在深圳試行戶籍居民一簽多行政策，只需申請一次簽註，一年內可不限次數往來香港，每次逗留不多於7天，惟因衍生水貨客等問題，2015年政策收緊為一周一行，即一年內可52次赴港自由行。時移世易，近年香港消費市道不振，業界紛紛期望深圳恢復一簽多行，盼對本港市道可起刺激作用。觀乎入境旅客數字，恢復一簽多行，效果確是立竿見影。根據當局說法，措施實行後，周末深圳來港旅客增加了兩三成，這個聖誕新年假期，更有不少人為了感受節日氣氛而來港。香港旅遊促進會指出，上月最後兩星期，平均每日旅客數目較去年同期約有6%增長，市民最近出入旅遊旺區，相信也有人頭湧湧之感。

當然，旺丁並不必然旺財，有人關注內地旅客在港的人均消費金額下降，亦有意見認為，儘管節日假期入境旅客有所增加，但港人出境外遊和北上人次更多。根據入境處資料，過去10多天有300多萬香港居民出境，相比之下，雖然期內來港內地客和外地客按年增加逾兩成，但合計起來只有百多萬人次。不過話說回來，趁長假期外出旅遊，早已是不少港人的習慣，所謂「消費力外流」現象，以往一直存在，大灣區融合下多了市民北上消費，亦屬必然發展，關鍵始終是如何吸引更多旅客來港消費，抵消市民離港的影響。

灣區城市可一周一行

零售業界須推陳出新

內地經濟正處於轉型時期，消費降級現象引起不少關注，另外，內地旅客消費模式亦出現改變，更着重旅遊體驗，然而必須指出，內地客不再像往昔般「爆買」奢侈品，不代表他們不願或不會在港消費，如果商戶能夠提供別有特色的產品，以及一流質素的服務，相信一樣可以得到內地客及外國遊客的青睞。隨着內地加大力度提振經濟、產業加快升級轉型，消費降級情况，相信未來會有所改善。

旺丁雖然不一定旺財，但如果連「丁」都不夠，要「旺財」就更加困難。事實上，無論旅遊、零售還是餐飲業，若要生意興旺，必須先有人氣和口碑；市面氣氛熱熱鬧鬧，充滿朝氣和活力，才能吸引更多旅客來訪。疫後歐美長途客受機票價格及航班減少影響，遲遲未復舊觀，但東南亞旅客來港人數已回升至接近疫前水平。吸引更多內地客來港，跟吸引外國旅客，可以並行不悖。深圳恢復一簽多行，水貨客等亂象並未重現，只要香港有足夠承載能力，特區政府應積極向內地爭取，有序放寬其他大灣區城市居民來港簽註安排，落實一周一行，這也符合大灣區融合「你來我往」的大方針。政府可以透過不同政策致力「旺丁」，至於能否「旺財」，始終要看業界的努力。本港零售業因租金等因素，經營成本偏高，正因如此，業界更應設法從產品及服務質素入手，令旅客和市民覺得物有所值。

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