2025年明報元旦獻辭：特式風暴再起 沉着積極應對 ／ 世界華文媒體集團非執行董事兼主席張聰

世局紛亂，特朗普再次當選美國總統，環繞捍衛美國霸權，他撬動世局的舉措，勢必甚於首任，不少論者以「特朗普風暴」來形容他的回歸。面對特朗普給全球帶來的不確定景况，各國在國家層面、人們在各自範圍，都要因應，過程中會衍生出新形態以至塑造了新模式，層層疊加，全球百年未見之大變局，或許就隱然成形了。變化觸及所有人，既然迴避不了，大家只能積極面對，做好本分，爭取安穩渡過衝擊。

兩場戰爭延宕 和平成奢侈品

當前，兩場戰爭牽動全球安危。俄烏之戰，到今年2月24日已經延宕3年，何時停戰，難以預測。烏克蘭拼戰至今，任誰都知道，只要美西方國家不再供應武器和提供援助，烏克蘭在軍事上不可能撐下去，尋求與俄羅斯談判是必然發展；前年10月7日之後，爆發以哈之戰，以色列對加沙地區的無差別狂轟濫炸，都在美國供應武器、並震懾其他中東國家情况下進行，中東今次戰火有稍歇迹象，惟似止還續。

人們憧憬特朗普當選美國總統之後，俄烏情勢會趨向緩和，因為他曾經豪言一旦當選，24小時之內就可以解決俄烏戰局，但是拜登不甘於當看守總統，他推動強化支持烏克蘭，包括容許烏軍使用美國提供的導彈，對俄羅斯實施長程攻擊，使情勢不僅未見紓緩，反而因為俄羅斯即刻操作備用核武器，局勢急速繃緊升溫，乃古巴危機60多年以來，人類最感受到核戰的步伐趨近。

俄烏之戰由開啟、延宕到不知道伊于胡底，說明和平十分脆弱，美國從地緣格局利益出發，拱出一場代理人戰爭，演變至核戰陰霾，更涉及政客個人權力和政治生涯盤算，人們面對毁滅性處境，想制止，卻赫然發現並無着力之處；雖然聯合國議案得到大多數國家認同，要求以色列停止在加沙的軍事行動，因為美國反對而未能通過，加沙地區繼續生靈塗炭。

這兩場戰爭事態發展，說明在地緣政治驅動、大國操持情况下，和平淪為口號甚至是一些政客的遮羞布，全球絕大多數民眾祈求過和平安穩生活，只是奢望。不過，即使情况令人沮喪無奈，作為地球村一分子，大家仍然應該以和平為念，支持止戰息爭的人，反對好戰嗜戰之徒，匯涓成流，爭取和平大環境早些重臨。

11月美國大選結果，共和黨取得罕見勝利，控制白宮和參議院、眾議院，特朗普連普選票也大幅領先賀錦麗。雖然說美國選民關注點較聚焦國內事務，特別是經濟情况、移民等議題，惟值得注意的是，以色列在加沙無差別攻擊，一再轟炸學校、醫院等，大批平民婦孺慘死情狀，全球震驚，不少美國大學的學生譴責屠殺，要求拜登政府停止對以色列的支持和武器支援。雖然學生的反戰活動被遏制下來，不過，有論者估計民主黨在大選中將為此付出代價。就這次大選結果，若有人探索「加沙屠殺」是否影響了一些人的投票抉擇？若有，影響程度如何？若無，折射出美國怎樣的民情？不同答案，對人類、特別是政客會有不同啟示和參考價值。

特朗普回歸 世界重陷不確定

特朗普重返白宮，由於共和黨控制參眾兩院，府院同氣連枝，特朗普於權力運用，更能體現其意志；此外，觀乎其首任總統時的行事作風、行誼取向、不按牌理出牌等往績，特朗普將會怎麼做，包括對盟國而言，都是不可預期，也就是舉世將陷入不明確景况。唯一明確的是，預期未來4年，特朗普仍然以「美國第一」、「美國優先」，向各方揮動關稅大棒情况下，必然牽動國際秩序和地緣政治格局，新經濟環境和格局或有可能因而成形。至於特朗普治下，全球硝煙是止息、維持現狀抑或戰火蔓延擴散，全球屏息以觀，相信一些國家更會嚴陣以待。百年未見之大變局或將加速演化。

這些年，美國以實際行動打壓中國，始自2018年特朗普首任總統期間發動貿易戰，惟6年下來，中國所受影響甚微，對美貿易不減反加，愈來愈多美國有識之士認為對華貿易戰已經失敗。特朗普在競選期間，聲言一旦當選，會徵收中國進口貨品60%關稅，對華續打貿易戰已是定局；他會認為當年關稅大棒不夠大、打得不夠力，因而未能壓服中國，可以預見「特朗普2.0」貿易戰會更出格，至於能否壓服中國？走着瞧吧。就貿易戰，如果特朗普有一招制敵之法，當年為何不用？且看他有什麼招數。

中國復興 向前推展

歷經特朗普而拜登兩任政府，美國跨黨派共識是遏制中國發展，手法無所不用其極，中國從以往忍讓，改為據理力爭，甚至針鋒相對，不單於兩國事務，就全球安全問題和維護國際秩序，中國也經常直面美國，直斥其非。只要留意內地社交平台一些言論，不乏做好最壞打算，準備好應對美國把對華「競爭」推至極端的說法。中國也非鐵板一塊，深懂剛柔互濟之道，從近期單方面免簽開放予多國旅客入境，持續推出便利過境措施，得窺一二，此舉既可免卻外間對中國退而「閉關」的誤解，也是中國「道路自信」的亮麗表現。

客觀上，中國在崛起、民族復興進程中，美國已經成為必須跨過去的坎。這些年，中國在應對美國發起的貿易戰、科技戰，取得一些成果，新階段角力是更嚴峻挑戰和考驗，前階段所累積經驗，相信有助於日後應對。中美對壘，不可能以一時一事決勝負、定輸贏，歷時或許數十年，以目前中美力量對比，美國整體居於優勢，對中國而言時間是關鍵，特別是未來10年，只要中國內外處理得宜，綜合國力夯實並提升，有望落實百年宏願。就此，有3點建言：

首先，中國須練好內功。當下消弭房地產等負面作用，善用社會企業力量，推進科技突破創新，打造新質生產力產業，促使經濟轉型，營造與時並進、可持續的經濟環境；同時致力改善民生，讓國民分享發展成果，建設與中國國力相適應所需要的軍事力量，以確保國家安全。

其次，廣交朋友，破解遏制封堵圖謀。即使美西方也不是鐵板一塊，不乏讓中國爭取朋友的空間，對東南亞的外交工作應該是重點之一。中國與東盟諸國共同營造數十年和平歲月，埋首發展經濟，現在分別成為各自主要貿易伙伴，被認同是最具活力的經貿組合，須倍加珍惜。中國以「親誠惠容」方針，與東盟共同發展，創造了繁榮，域外國家不遮掩地意圖從中攪局，中國與東盟諸國須共同努力，保住此一方淨土。

第三，中國處理台灣問題，須慎之又慎。台灣是中國不可分割一部分，基於歷史原因，兩岸仍然處於內戰狀態，怎樣統一，本屬中國內政；惟事態發展由反台獨、中國統一，演變至與大國角力，美西方籌謀利用台灣問題拖慢甚而阻斷中國崛起等盤算，攪在一起，情况錯綜複雜。台灣問題被別有用心者放大至不成比例，可是此乃客觀現實，並非主觀意志可以轉移。以目前中國國力，未放棄以最大耐性、盡最大努力爭取和平統一，這種以台灣同胞福祉、區域以至全球安危為念的胸懷，值得肯定。俄烏戰局陷於泥淖，各方都難以抽身，正好說明輕啟兵釁之禍。「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」這是約2600年前的智者之言，於今日中國，仍然有現實意義。

世局紛亂，世情詭譎，保持腦袋清明，及時應對風浪變局。

野人獻曝，不揣淺陋，相互慰勉，期與大家一起，安度2025年。