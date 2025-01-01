社評：風雨彩虹心懷希望 沉着冷靜應對挑戰

特朗普上台變數多

香港做好防風措施

財政司長陳茂波回顧2024年工作，談到過去數月本港資產市場氣氛好轉，樓市亦漸趨平穩，至於零售及餐飲市道，雖然仍面對較大挑戰，不過「一簽多行」安排下，內地來港旅客人數，近期顯著增多，剛過去的聖誕節假期，街上人頭湧湧，對零售及餐飲市道都有支持作用。

恒指去年終結了連續4年下跌的趨勢，全年累升約18%，與MSCI全球指數約19%升幅相近，表現不算失禮，只是投資者的信心仍然薄弱。事實上，去年恒指升浪主要集中在9、10月，中央宣布加大力度振經濟穩樓市、美國踏出減息腳步，以及港股低殘等背景，都是吸引資金湧入的因素，惟港股基本面並無出現根本改變。這種主要靠消息帶動投資情緒的升市，基礎並不鞏固，一旦市場氣氛改變，便有可能無以為繼。

樓市方面，去年本港樓價跌幅約為6.8%，交投量則創3年最高。近月樓市有回穩迹象，市場人士期盼今年可扭轉連跌3年走勢，實際如何還須拭目以待。財爺形容，去年香港在持續轉變和不確定的外圍環境中，「實現了穩中向前的態勢」，然而恐怕不少市民都覺得，整體市道仍然疲弱；部分商戶生意雖見改善，但租金升幅更快，最終還是結業收場。

新一年本港股市樓市以至實體經濟表現，存在不少變數，特朗普入主白宮後美國經濟與外交政策何去何從，無疑是其中一個關注焦點。美國減息有利本港樓市，美匯轉弱港元偏軟對本港零售旅遊業也有幫助，然而美國息口走勢， 現在卻充滿變數。特朗普一向視股市表現如政績，減息刺激投資市場，固然是其所欲，可是其加徵關稅及財政政策主張如果付諸實行，勢必增加通脹壓力，導致息口難以回落。特朗普視加徵關稅為跟各國討價還價的籌碼，由收窄貿易逆差、打擊毒品流入，到阻截非法移民等，統統都以加徵關稅作要脅，到底哪些會落實、稅率有多高，現階段難以預測；要準確評估息口走勢，自然非常困難。

去年香港經濟可望錄得約2.5%的增長，跟出口轉口表現息息相關。特朗普威脅向進口中國貨品徵收六成關稅，若然成真，難免影響香港經濟表現，惟另一方面，特朗普似乎也在尋求跟北京盡快展開磋商。畢竟關稅只是「極限施壓」手段之一，盡量爭取最大利益才是目的，討價還價過程中一味靠嚇製造恐懼感，乃是典型心理戰。北京向來強調要有戰略定力，香港各界也要學習如何認清虛實，避免見風是雨，自亂陣腳。

內聯外通多努力

見風是雨不必要

當然，遏制中國發展是美國兩黨共識，操作「香港牌」是華府打擊中國手段之一，預料美國國會今年必定拿黎智英案做文章；另外，外界也無法排除特朗普會對北京和香港，作出一些出其不意的舉措，正如當年根本無人想過會發生孟晚舟事件一樣，惟因此終日惶恐不安，實無必要。網上常有很多聳人聽聞的「分析」或「預測」，諸如美國將出招打擊香港聯匯制度，云云，然而發生這種事的機率其實非常低，特朗普自己便說過要全世界繼續用美元，還要讓那些打算在國際貿易中不再使用美元的國家，付出高昂代價。說到底，特朗普身邊既有大批對華鷹派人物，但也有跟中國打交道做生意的世界首富馬斯克。小心駛得萬年船，凡事都應該有最壞打算，特區政府有責任做好預案，應付不同情景，但這不等於最壞局面很可能發生。

過去六七年中美角力激烈，如果美方真有「一劍封喉」殺手鐧，相信早已用了。現實是北京兵來將擋、水來土掩，雙方爭峙局面並未大變。地緣政治環境雖不利於港，但國家是香港最強的後盾。展望新一年，預料中央將不斷加碼出招刺激內需、穩定樓市、協助地方化債，香港可望受惠。美息走勢難測，特朗普葫蘆裏賣什麼藥有待揭曉，面對種種不明朗因素，香港最重要是做好自己。

香港經濟升級轉型，發展創科是希望所在，特區政府必須與各界攜手推動改革，不能光說不練。加快融入國家發展大局，積極借助大灣區之力，可以為本港經濟升級轉型，注入更強大動力，與此同時，香港亦要在「聯通世界」方面下更多工夫，除了加強與東盟、中東等新興市場交往，亦要努力維繫跟西方關係。事實上，正因為特朗普行事難測，就連美國很多盟友也有顧慮，由德國、澳洲到日本，西方陣營不少國家都在加緊與中國接觸，一大原因也是為了在大國博弈下做「政治對冲」，確保有更多迴旋空間，應付特朗普施壓。香港與這些國家交往素來緊密，可以發揮超級聯繫人作用，特區政府應致力維護香港獨特性，爭取這些傳統伙伴的信賴。

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