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社評

社評：除夕煙花綻放肯定迎來客 通關安排深港合作須加強

【明報社評】香港的除夕跨年煙花匯演在大灣區已經小有名氣，相信今年也會吸引大量香港及廣東民眾前來參與倒數。去年由於通關時間沒有延長，導致大量廣東民眾滯留，特區政府與深圳政府汲取教訓，今年將會延長通關時間，相信負面情况不會重蹈覆轍。雖然深圳灣口岸將會通宵開放，但較為便捷的羅湖口岸只延長兩個小時，尾班東鐵開出時間是00：56，還是不夠理想。特區政府表示將會密切監測口岸旅客流向，並與內地口岸部門緊密聯繫，「有需要時迅速應變」，但只限於調配人手，為何不承諾有需要時臨時決定延長通關時間，讓旅客可以乘興而來，不會敗興而歸。

跨年倒數盡興享儀式感

年輕人不願受時間限制

香港的除夕，維港上空煙花璀璨，幾十萬人一起圍觀，隨着煙花綻放而齊聲歡呼，他們還會聚集一起倒數迎接新一年來臨，對於年輕人來說，他們的參與是為了儀式感。而這種儀式感，在煙花落幕之後，不受時間限制一起盡情載歌載舞，才是一種享受。可是，煙花綻開12分鐘後，內地旅客要看着時間，馬上奔走到車站趕最後一班車返回深圳，則絕對不能盡興。

去年除夕當天，有近20萬名內地旅客從各個口岸入境香港，單從深圳來港的約16萬人。煙花匯演過後計劃立即返回深圳者眾，排隊候車人龍因為等候時間過長而鼓譟，也有數萬人未能及時過關而在車站或者馬路坐等，場面混亂，香港形象掃地。今年有多少人會被嚇怕，有多少仍然會選擇除夕來港，有待觀察，但觀乎今年過去的幾個重大節日，交通安排已經有所改善，相信很多人會對特區政府投下信任票，而且跨年倒數的儀式感，香港別具特色。

特區政府宣布，經過與內地有關部門磋商，深圳灣口岸將會通宵開放，方便盡興的旅客隨時過關，但畢竟乘坐公共交通前往深圳灣還是比較轉折，從市區不同地點出發的跨境大巴也有通宵營業，但東鐵還是最便捷的交通工具，若能再延長一兩個小時，豈不更好。

特區政府昨天發放的資訊十分詳盡，旅發局網頁公布有關景點和公共交通安排的資訊也算盡善，對於計劃來港的內地人做好攻略也十分有用。但公布的時間只是提前五天，則不敢恭維。反觀澳門在18日已經公布除夕煙花的各種安排，可能會令到一些提前計劃的旅客，被澳門先拔頭籌。發放資訊不但為了旅客方便，還有相關的從業人員，的士司機、跨境大巴公司要做好營業規劃，若能再提前一些，則更加理想。

發放資訊的效果，除了時間因素及內容詳盡之外，還需要講究形式。特區政府舉行跨部門記者招待會，聯合公布相關安排，給人一種統籌協調的印象，市民對於政府的效率會更有信心。深圳市政府和口岸不但沒有記者會，兩個網站也沒有正式公布，香港記者獲悉有關消息，是通過中央電視台的報道，給人一種不夠正式的感覺。

香港與內地口岸在重大節日的特殊通關安排，關乎過百萬人的出行，有旅客便捷問題，有公共秩序問題，甚至可能出現安全風險。通關牽涉旅客跨越兩地，特區政府與深圳口岸管理當局，事前一定會共同磋商並達成共識，不可能是各人自掃門前雪，但深港兩地在公布有關決定的時候，卻是各自以不同方式發布，不能體現聯合決定、聯合執行、共同負責的精神。

聯合記者會體現兩地合作精神

旅客湧現須臨時決定延長通關

深港兩地政府若能召開聯合記者會，由兩地官員共同宣布同一套安排，不但可以宣示合作的態度，回答兩地記者提問，還可以讓兩地官員了解深港兩地記者所關切問題的範疇與角度，對今後制定類似政策時，會更加符合利益相關方的訴求。

特區政府在新聞公報中表示，由跨部門組成的聯合指揮中心，會實時監察口岸現場情况，並與內地口岸部門保持緊密聯繫，有需要時迅速應變，靈活調配各管制站人員以開放更多檢查櫃枱及通道，確保口岸運作暢順。

這是政府有關部門的內部工作安排，當中有對過關旅客的承諾，但市民更加想知道的是，若然出現湧現過多旅客而「有需要迅速應變」，是否包括臨時做出延長通關時間的安排。若然深港兩地政府舉行聯合記者會，共同作出有關承諾，旅客不但會對出行安排更加安心，也會對兩地政府的合作精神有更大信心。

香港舉辦跨年倒數煙花匯演，盛事歡迎四方來客，酒店與餐飲是市場主導，交通工具增加班次以及警方維持秩序需要特區政府協調，而通關的安排則需要深港兩地政府合作才能有所保障。去年因為缺乏經驗搞成「一鍋粥」，相信今年會汲取經驗教訓有所改善，但目前在兩地政府合作方面，仍然有不盡人意的地方。今後香港盛事不斷，希望經一事長一智，兩地政府在共同統籌協調方面會精益求精。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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