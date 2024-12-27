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社評

社評：查貪擴大範圍到民生事務 中央示範地方監委要跟隨

【明報社評】國家監察委員會12月22日向全國人常委會提交報告指出，今年派出8個督導組去調查群眾身邊不正之風和腐敗問題，查處一些縣級以下官員貪腐和形式主義的案件，包括學校貪佔學生餐費、醫院採購藥品吃回扣、假冒虛領社保、拖欠農民工工資等群眾急難愁盼問題。中央監委隊伍深入基層查貪，贏得掌聲，但同時也要詰問，地方監委是否也有按照中央指示去巡查，中央大員為何需要採用暗訪等「超常規措施」去查案，究竟是地方政府有嚴重的官官相護問題，抑或是瞞天過海的手法確實是層出不窮。

過去重點查大案要案

縣官污吏被查時辰到

近年中央大力懲處貪官污吏，千百省部級貪官鋃鐺入獄，重槌出擊的重點放在查處大案要案，這是有必要並能夠起到震懾作用。然而，山高皇帝遠的萬千地方官吏仍然「想貪、敢貪、能貪」，而今中央將查處範圍擴大，對縣級以下吃皇糧的官員開刀，應該是「時辰到了」。

國家監察委員會今年集中整治，直接查辦督辦與基層民生相關的重點案件2633件。其中包括從學生午餐質量入手，督促有關部門首次摸清全國中小學食堂及供餐等情况，指導各級監察機關依法查處貪佔學生餐費、插手招標採購、收受回扣等問題3.8萬件，處分2.3萬人。一些學校校長、副校長被送上法庭，湖南省隆回縣兩任縣委書記收受賄賂，放任不良商家將劣質米攙進學生營養餐，亦受到懲處。

從查處醫院採購部門吃回扣入手，順藤摸瓜，也查出有集團式運作以欺詐手段騙取醫療保險金的機構124家，全國各級醫保部門共追回醫保資金242億元。

地方官吏的貪污腐敗行為，不但是上騙中央，下欺百姓，執法部門的亂收費、亂罰款和亂攤派問題，嚴重侵害小商小販利益，還破壞經營環境。這次中央派員查處司法、政務和環境部門執法人員近7萬人，督促退還違法違規收費近90億元。

獲得國家補貼的學生午餐，有訂定質量標準，未能達標一定有中間「落格」，收費、罰款等都有明文規定，亂收亂罰就是違規違法。地方貪官污吏只是認定中央鞭長莫及，耍弄一些雕蟲小技，枉顧國法去肥個人腰包，只要有人舉報而監委官員認真查處，都能依法一查一個準，無所遁形。然而，屢禁不止的是官員形式主義的做法。

河南省信陽市息縣官員，要求大馬路兩旁野草雜草高度不能超過10厘米，老百姓為應付要求不時要剪草斬樹。新疆和靜縣書記要求在農村道路兩側房屋要全部刷白色。這些做法未必涉及貪腐，亦非違法亂紀，但勞民傷財形象工程，目的只是粉飾太平，為官員面子貼金。中央派員查處，能夠挽回政府威信，樹立正確的為官之道。

國家監委對於這些民眾急難愁盼的案件，用心去查，出拳打擊，肯定會得到民眾的擁護。但同時也必須要問，這些長期廣泛存在的問題，為何一直沒有被地方官員發現和處理，而且甚至有欺上瞞下的嫌疑。

廣東韶關樂昌縣一個飲水工程完工四年，但水質一直發黃無法飲用，村民仍然要上山挑水，當地電視台8月對此有所報道。然而，韶關市政府公布的水質報告，優良率100%。而韶關市委巡查組提交《關於市農村飲用水保障工程存在問題的專題報告》稱，市委主要領導推動5個縣解決農村飲用水保障工程，讓12.5萬村民喝上放心水。

中國幅員遼闊，官員如果只用「文件治國」，從最基層的官員開始，一級一級給上級提交報告，上級只看文件一層一層審批，問題很可能會被埋沒，老百姓有冤無路訴。各級紀律檢查官員負責監督是否有官員貪污，審計官員從帳目審查經費運用是否有效得當，若然一切「正常」，又或者被大事化小，很多問題就會被淹沒在文山會海中。堵塞漏洞的職責，就要依靠國家監委。

監委的職能，是要確保國家公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政。所依據的法律也在不斷完善當中，在剛剛結束的全國人大常委會通過修改《監察法》，對機構設置、執法程序等做出24處修訂。然而，無論如何完善的法律都會有盲點，而逃避監督的方法五花八門，瞞天過海的手法也是層出不窮。

中央官員微服私訪

鄉鎮貪官無所遁形

國家監委這次關於整治群眾身邊不正之風和腐敗問題的專項行動，特別聲明是採用暗訪等手段去查案，不禁令人聯想到，中央大員到縣城村落查案，若然大張旗鼓，就沒有機會接觸到真實情况，或者聽到百姓心聲，微服私訪就是要避免被各級官員層層「保護」。也有可能是涉案官員提前知道中央大員到訪，就會通風報信，或者互相夾供詞掩護，使到案件無法水落石出。

地方監委對於一些長期存在的問題為何一直「充耳不聞」。這次國家監委具體指明要解決群眾身邊的不正之風與腐敗問題，目標明確而行動果斷，起到示範作用，希望中央的行動對地方監委有所啟示，今後會進一步指示地方監委落實執行，令蠅貪蟻腐早日減少。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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