社評：德法政局齊動盪 歐洲自主夢難圓

政治極化陰霾

籠罩柏林巴黎

德國擬於明年2月23日提前大選，導火線是德國國會早前否決了對現屆政府的信任投票。德國現任總理朔爾茨領導的執政聯盟，由社民黨、綠黨和自民黨組成，這是德國歷來首個三黨聯合政府，它的出現既反映了德國政治的多元化，也突顯其碎片化。三黨在能源、財政等領域的政策主張南轅北轍，爭拗不斷，施政效率低下。聯合政府2021年12月開始運作時，德國民眾對國家的經濟前景普遍不悲觀，但本月初公布的民調顯示，近半受訪者關注經濟問題。

德國GDP去年萎縮了0.3%，迄今未見復蘇。工業是德國立國之本，但其競爭力近年不斷響起警號，德國車企作為國力象徵，在全球競爭中不斷喪失優勢，大眾汽車早前破天荒提出關閉本土工廠，成為德國汽車工業衰落的寫照。經濟困頓既有外部因素，也有內部結構性的問題。新冠疫情造成的全球供應鏈重組，以及俄烏戰爭引發的能源價格飈升，推高了生產成本，也加劇了通脹壓力。與此同時，科技的快速發展，尤其是人工智能不斷重塑勞動力市場，而德國正承受着數碼領域投資不足的苦果。德國的政治格局也限制了其應對新挑戰的能力。儘管德國人傳統上對重大改革持謹慎態度，如今卻有民調指出，民眾對現狀的不滿情緒正在上升，求變呼聲也愈來愈高。然而，在當前的政治環境下，誰能有效領導國家卻成為德國最大未知數。

法國政局同樣如爛攤子。本月初，法國極右「國民聯盟」和左翼「新人民陣線」聯手提出彈劾，總理巴尼耶領導的少數派政府運作了3個月便倒台，令法國總統馬克龍不足半年內遭遇第二次重大政治挫敗。法國的社會矛盾比德國更尖銳，馬克龍致力推行改革，希望解決勞動市場僵化和社會福利負擔過重等長期積存的問題，但改革措施觸發此起彼伏的抗議浪潮。今年6月，執政黨在歐洲議會選舉中慘敗給「國民聯盟」，馬克龍出人意表地解散國會，試圖重新掌控政治主導權，結果卻令自己陷入更大的政治動盪。

德法政治制度有別，但傳統主流政黨同樣對社會撕裂一籌莫展，影響力持續被極端政治力量蠶食。在德國，2013年才成立的極右另類選擇黨（AfD）不斷衝擊兩大傳統政黨基民盟與社民黨，顛覆了德國政治生態。在法國，「國民聯盟」更是早就成為主要政治力量。極右版圖持續擴大，突顯兩國社會在經濟政策與族裔融合等議題上存在嚴重分歧，這其實也是歐洲多國普遍存在的現象。極右勢力鼓吹民族主義和民粹主義，令歐洲向心力受到威脅。與率領歐洲渡過多場危機的德國前總理默克爾一樣，馬克龍以推動歐洲融合及戰略自主為己任。德國的領導力隨着默克爾卸任而流失，馬克龍接過火棒，但他疲於應對國內政治亂局，在歐洲事務上難以發揮團結與領導作用。

缺乏強勢領導者

地緣角力淪配角

最近因傳記出版而再次活躍於媒體的默克爾，對歐洲的凝聚力也感到憂慮。地緣政治變化對歐洲的安全和經濟利益造成嚴重衝擊，默克爾當政時的世界形勢與目前不盡相同，但兩者存在一定的因果關係。默克爾對俄烏戰爭表示痛心，認為這嚴重破壞了歐洲安全秩序。她聲稱，如果當初不是她阻止烏克蘭加入北約，戰爭可能更早爆發。俄烏戰爭不但催化了歐洲能源危機，也加深了歐洲在安全問題上對美國的依賴，壓縮了自身在國際關係中的轉圜空間。

對於美國奉行的單邊主義和保護主義，默克爾不以為然。她表明，歐洲的利益並不總是與美國的利益一致，歐洲必須找到符合自己利益的對華交往之道。對照美國的政治走向，更能明白她的觀點。對北約的依賴，使歐洲難以擺脫美國的影響，以至於無法在外交層面真正保持獨立性，並影響了對歐洲同樣重要的中歐關係。美國對中國的經濟脅迫令歐洲面臨選邊站隊的壓力，一定程度上淪為大國博弈棋子。然而，美國的單邊主義對歐洲卻是雙刃劍。即將重掌白宮的特朗普，近日再度威脅要終止美國對北約的承諾，變相道出了美歐關係的不確定性。

歐洲當前最大的挑戰是如何在急速變化的全球格局中找到合適定位，維護自身利益。默克爾一向重視德法合作對歐洲穩定的重要，認為這是歐洲團結的基石。可是，在德法兩國無力化解各自內部危機的現實面前，「歐洲自主」這口號，予人感覺只顯得格外蒼白無力。

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