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社評

社評：歡慶聖誕彰顯香港特色 世局動盪須保聯通優勢

【明報社評】今天是聖誕佳節，本港各區都有一連串節慶活動。西方和中國傳統節日薈萃，在在彰顯了「一國兩制」下香港的中西文化交匯特色。香港是國家對外重要門戶，過去幾年，在世界「新冷戰」格局下，香港的對外連繫和國際性，或多或少受到影響；面對來年美國新任總統上台，環球局勢有可能更為動盪，如何準確理解香港獨特性所在及對國家之價值，發揮好中外「聯繫人」角色、貢獻國家發展，是特區政府官員及社會各界都需要思考的題目。

一年一度聖誕節來臨，維港兩岸皆有各式各樣盛大節日活動：西九文化區搭建了聖誕小鎮，又將舉辦無人機表演，藝術公園長廊對出海面更上演水上煙火，中環海濱亦有嘉年華活動。聖誕節6日之後的除夕夜，還有維港煙花倒數，迎接2025年。

一國兩制兼容並包

中外文化薈萃香江

深圳等內地大城市，一些商場雖然也可見到有關聖誕新年的節日佈置，但論民眾公開歡度節日的氣氛，以至政府不同部門特別制定各項交通人流管理措施方便遊人，則香港和澳門可說是中國大陸上少有如此濃厚聖誕氛圍的城市。事實上，從統計數字來看，撇除新冠疫情時期，過往10多年的12月份，都是內地旅客訪港旺季，相信當中不少人是特意來港感受聖誕氣氛。

無論來自西方的諸如聖誕節、復活節、萬聖節，還是農曆新年、中秋節、端午節、冬至等中國傳統節日，以至早前康文署新增列入《香港非物質文化遺產清單》的車公誕、長洲中元法會、太平清醮、鄉村點燈儀式等本地文化活動，多年來都共存於香港社會。中西文化實實在在地於民眾生活層面共冶一爐，正是香港一大獨特性所在，亦是吸引許多內地、海外旅客來港觀賞的賣點。除了節慶，這種兼容並包的特質，還可見於飲食、電影、音樂、藝術、宗教等多個日常生活領域。東西方文化於本地各有存在空間，互不排斥，互不干涉。

國家「十四五」規劃確立香港的「八大中心」定位，其中之一為中外文化藝術交流中心，而要促進中外文化交流，正正需要如此一個開放、多元、兼容的社會環境。國家主席習近平在本月20日慶祝澳門回歸祖國25周年大會上發表講話，提到要「用好中西薈萃的文化優勢，促進國際人文交流」、「打造中西文明交流互鑑的重要窗口」，有關寄語無疑同樣適用於香港。背靠國家聯通世界，乃是香港在一國兩制下的優勢，發揮得好不僅有助香港發展，更可貢獻國家。

香港是東西方之間的橋樑，然而隨着過去數年內外環境劇變，香港在地緣政治新格局下的定位也發生了變化。以往香港長期是西方在區內伸張利益的橋頭堡，現在則由「西方的香港」，變成了「中國的香港」。近年西方對香港的態度有所轉變，懷疑與戒心都比過往多，不管背後是出於無意的誤解，抑或是惡意的抹黑和制裁，都在一定程度上削弱了香港昔日對西方的聯繫，部分本地人和外資甚至關注香港能否保持國際城市地位、維持不同於內地城市的獨特性。

實現真正聯通世界

貢獻國家發展大局

當然，西方並不是世界的全部。由「金磚國家」到「全球南方」，世界格局正走向多極多元，中國在國際社會所扮演的角色，也愈來愈吃重。今屆特區政府官員積極出訪沙特阿拉伯、阿聯酋等中東國家，以及印尼、泰國、老撾、越南等東南亞國家，開拓與「全球南方」的接觸，除了配合國家外交，更有助擴展香港對外的交往網絡。惟無可否認，基於歷史原因，香港受西方文化影響甚深，與歐美也有較深厚的聯繫，這是客觀事實，也是構成香港獨特性的重要一環。

根據政府統計處本月公布的境外企業駐港地區總部數目，內地公司之外，排第二至七位的分別是來自美國、日本、英國、德國、法國、瑞士的企業。即使近年大國博弈激烈，中國與西方矛盾增加，不少西方陣營國家的企業，仍然視香港為重要的亞洲區域立足點。香港的國際城市定位，既不能只看西方，也不能沒有西方。特區政府積極拓展新興市場的同時，也要不忘維繫與歐美國家在商貿、文化等領域的往來，鞏固雙方關係。

還有20多天，特朗普就會正式就任美國總統。從他2017年第一個任期的往績觀之，可以預期中美之間將會有新一輪激烈較勁。奉行一國兩制的香港，作為國家的一部分，肯定不可能獨善其身，然而換個角度看，香港所扮演的「聯繫人」角色，有可能比過往更重要。香港怎樣準確把握一國兩制要義、拿揑分寸界線，理解自身在國家發展大局裏的位置和價值，充分發揮一國兩制優勢、中西文化匯聚特色，以及「聯通世界」功能，值得特區官員和社會深思。

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