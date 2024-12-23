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社評

社評：電動車中美兩強當道 日本車企謀合併救亡

【明報社評】日本兩大汽車製造商本田與日產將展開合併談判，若然成事，以汽車生產量計，將成為全球第三大汽車集團，僅次豐田及德國大眾汽車，然而「第三大」這頭銜只是表面風光，現實是電動車崛起，掀起了一場汽車業科技革命，以比亞迪為首的中國車企，跟美國的特斯拉，在新能源汽車市場大幅拋離其他對手，傳統汽車生產商生存空間急速萎縮，必須變陣救亡。日產作為全球最早量產電動車的車企，無論技術還是市場佔有率已遠遠落後，合併乃是為了力挽狂瀾。汽車是先進製造力的象徵，中國憑藉新能源汽車後來居上，日本汽車業卻有日暮途窮之嘆，重拾昔日輝煌，實非易事。

日本汽車業風光不再

電動車市佔率大落後

日本汽車三大巨頭，排名依次為豐田、本田及日產。日本傳媒報道，本田與日產正尋求合併，在單一控股公司下營運，預計很快將簽署合作備忘錄（MOU），至於股權結構等安排，有待之後進一步磋商。由於日產也是三菱汽車最大股東，持有24%股份，如果三菱汽車最後也納入新控股公司之下，以目前3間車廠的汽車銷售量計算，新公司足以名列世界第三大車企，汽車年銷超過800萬輛，跟豐田的年銷過千萬仍有一段距離，但跟全球第二的德國大眾汽車相差不遠。

日本戰後復興，汽車業扮演了關鍵角色。雖然日本車初期形象不太好，但經過多年努力，質量顯著改進，性價比又高，逐步在國際市場打開知名度，而在日本國內，汽車也成為帶動全國製造業發展的關鍵產業。上世紀80、90年代，日本汽車業盛極一時，一度超過美國，成為全球頭號汽車生產大國，惟過去10多年明顯走下坡，電動車的崛起，更加速了日本汽車業下滑之勢。本田與日產走上合併之路，正好折射了日本汽車業面臨的困境。

近年中國電動車產業迅速崛起，無論技術研發、生產規模，還是全球市場擴張，中國車企發展勢頭都很強勁，比亞迪作為行業代表，更與美國特斯拉並駕齊驅，成為全球電動車領軍企業，去年10月至12月，比亞迪電動車銷量，更首度超過了特斯拉。國際調查顯示，2023年全球電動車市佔率居首仍是特斯拉（19.3%），緊隨其後是比亞迪（16%），日產市佔率僅3.2%，而本田更只得0.2%。雖然傳統汽車全球總銷量目前仍遠超新能源汽車，但國際能源署（IEA）估計，2035年全球電動車將佔新車銷售超過一半，傳統汽車生產商面對轉型挑戰，未來壓力只會有增無減。日本企業在電動車市場存在感薄弱，若不及早奮力追趕，前景殊不樂觀。

歐美近年一再指控中國政府補貼國產電動車企，造成不公平競爭，云云，其實中國不過是借鑑上世紀日本政府做法，以積極有效的產業政策，推動電動車發展。事實上，華府近年也開始重視產業政策，藉《通脹削减法案》變相提供補貼，加緊培育電動車及汽車電池生產基地。當然，內地新能源汽車業近年確實存在「內捲」問題，價格競爭過度激烈下，部分品牌虧損嚴重，然而市場整固汰弱留強乃正常過程。經過10多年發展，中國電動車在技術和性價比方面的優勢，都是貨真價實。即使歐美加徵關稅，大搞保護主義，中國電動車在全球市場依然極具競爭力。日本汽車業危機感不斷加深，正是促成本田與日產尋求合併的主因。

日產本田宿敵合併

救亡太遲成效難料

日本多家主要車企，目前在中國和東南亞等市場都面臨考驗，當中又以日產情况最嚴峻，除了在中國市場節節敗退，錯判美國市場對油電混合車需求，也令到公司這兩年在美國的銷量大幅下跌，加深財政危機。日產2010年推出的Leaf，是世界上最早量產的電動車，然而公司發展策略跟不上市場變化，卻成為致命傷。為應付龐大虧損，日產早前已宣布緊急改組，包括全球裁員近萬人及降低產能。根據外媒上月報道，有日產高層稱只剩大約一年時間挽救公司營運。與宿敵本田合併，日產財困可暫紓，同時亦可形成較大的經營規模，透過整合資源，投資發展新技術。

面對特斯拉和比亞迪等新勢力，傳統汽車業不得不變陣應戰，車廠之間在電動車等領域加強合作，已成了新趨勢。早於今年3月，本田與日產已展開磋商，就電動車領域合作，聯手開發軟件、電池和其他零件；德國寶馬與豐田早前也宣布，在電池領域展開合作。豐田之前已入股Subaru、鈴木和萬事得。倘若本田、日產與三菱汽車合併，日本汽車業將形成兩大陣營，不過三企合併能否一帆風順，仍是未知之數。

首先，合併無可避免引發裁員等問題，可能面對日本國內強大政治阻力；其次，就算合併提案得到日本政府加持，日產如何處理與法國車廠雷諾的結盟關係，也是一個變數。日產約有35%股權由雷諾及法資持有，法國政府肯定也會維護本國企業利益，日產本田必須解決股權安排問題，合併才能水到渠成。當然，就算三企合併成事，是否足以力挽狂瀾，仍是一個疑問。本田的油電混合車技術屬世界前列，但比亞迪的油電混合車銷量增長也極之厲害；日產的衰落，更是冰封三尺非一日之寒，現在才搞合併救亡，唯恐太遲。目前特斯拉與中國車企已全力向自動駕駛技術進軍，三企合併若只是做到減省生產成本，未能開發出更具市場競爭力的新能源汽車，要走出眼前困局，確是談何容易。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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