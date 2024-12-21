社評：發展新產業下硬功夫 港澳兩地要互學互鑑

習訪澳提四點希望

產業發展須符定位

習近平在澳門政府歡迎晚宴上表示，過去5年澳門經濟適度多元發展取得新成效，對賀一誠及其政府充分肯定。另外，習近平會見赴澳出席慶回歸活動的李家超時，則提到一國兩制實踐進入新階段，港澳應該展現更大作為，實現更好發展，兩地要互學互鑑，國家對香港有很高期待，希望李家超和特區政府全力拼經濟謀發展。

當然，習近平昨天出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特區第6屆政府就職典禮，才是此行焦點所在。5年前習近平出席典禮並發表重要講話，跟今次一樣，同樣提及「4點希望」，但在具體內容和遣詞用字上，卻有一些分別。5年前的「4點希望」，第一點是關於治理（堅持與時俱進，進一步提升特區治理水平），第2點才是經濟發展（堅持開拓創新，進一步推動經濟持續健康發展），餘下兩點分別是改善民生及社會穩定。相比之下，今次「4點希望」，首兩項次序卻倒調了，居首是「着力推動經濟適度多元發展」，第2點才是「着力提升特別行政區治理效能」；第3點「着力打造更高水平對外開放平台」，嚴格來說也是講發展，到了第4點才將社會穩定和民生並論。比起「進一步」，「着力」一詞所帶出的力度和迫切感，無疑也較強烈。

若說香港經濟與地產深度綑綁，澳門經濟則與賭業深度扣連。這幾年，澳門博彩業佔GDP比重近年有所下降，無疑反映澳門經濟適度多元發展取得一些進展，然而除了看量，還要看質。疫後澳門旅遊業恢復速度比香港快，「演唱會經濟」也相當成功，不過嚴格來說，這些產業的發展，其實都跟澳門博彩業界息息相關，甚至帶有幫賭場吸客的成分。兩年前澳門政府趁多間博彩企業續牌，要求他們10年內投資過千億澳元，當中超過九成須是非博彩項目，但如果相關項目依然是以旅遊演藝產業一類為主，對於澳門經濟升級轉型，作用其實有限。

澳門地方小局限發展。習近平在澳門回歸20周年講話中，已明確提到「特別要做好珠澳合作開發橫琴這篇文章，為澳門長遠發展開闢廣闊空間」。2021年9月，國務院公布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，明確提出要重點發展四大新產業，首項就是發展科技研發和高端製造產業，構建技術創新與轉化中心，其餘依次為發展中醫藥等澳門品牌工業、文旅會展商貿產業，以及現代金融產業。論面積，整個深合區是澳門的3倍；論管治架構設計，澳門官員更是「孭重飛」。經過幾年發展，現時深合區已有兩萬澳門人長居，然而在中央眼中，深合區發展顯然可以更快更廣更深。

中央注視橫琴發展

香港北都莫歎慢板

上屆澳門政府先是提出「1＋4」發展策略，即建設世界旅遊休閒中心，同時推動《方案》所提的四大重點產業，惟實際推行起來，予人感覺依然是過度側重以博彩旅遊帶動其他行業。習近平昨天講話，談及着力推動經濟適度多元發展，強調要精準定位、聚焦重點，完善產業發展規劃，着力培育「具有國際競爭力」的新產業，另外又特別提醒澳門要把握好橫琴開發的定位，「不能發展一些與這個定位不一致的產業項目」。以往習近平在港澳發表講話，通常都是正面鼓勵，很少出現「不能」這類字眼，相關段落反覆強調「產業」二字，要求澳門精準拿揑，反映中央有密切留意實際發展情况。

中央期望港澳可以主動對接國家發展戰略，發揮一國兩制獨特優勢，打造國際高端人才集聚高地，推動經濟升級轉型，同時促進整個大灣區發展。無論香港和澳門都要致力發展實業，着重高新技術、減少投機務虛，才能不斷提升國際競爭力。澳門發展新產業，橫琴深合區是重點所在。香港發展新產業，重點當然在北部都會區，河套區港深科技園、新田科技城等更是重中之重，不能歎慢板。

發展新興產業，不僅需要土地、資金和人才，更要有改變的決心。經濟轉型之所以艱難，一方面是利益固化藩籬不想變，另一方面是因循慣性不易扭轉。當局必須克服利益固化藩籬，同時亦要讓各界明白，推動經濟升級轉型，必須跳出舒適圈，敢於創新求變。發展高新技術產業無法取巧，更無法蒙混過關，必須實打實下硬功夫。港澳兩地經濟轉型工作有沒有盡力做、做得好不好，中央全都看在眼裏。中央期望港澳特區政府能夠團結社會各界，促進新興產業發展，兩地需要互學互鑑，別人做得好的，應該多多學習，做得不好的，則必須引以為鑑。

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