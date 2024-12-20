社評：橫琴深度合作區澳門拓空間 管治模式實驗示範一國兩制

澳門過分依賴博彩業要變

橫琴深合區提供轉型空間

澳門地小人更少，天然資源欠奉，連深水港也沒有，過去依賴博彩業作為單一的經濟支柱，回歸以後開放賭牌，吸引國際投資者到澳門將博彩業進一步發展，並且興建高級酒店，帶動旅遊業也取得跨越式進展。然而，澳門過於依賴單一產業，成為澳門的硬傷。

澳門GDP的構成，博彩業已經由過去超過五成，2023年下降至38.3%，旅遊業佔9.1%，在多元發展方面取得一定成績。去年澳門特區政府發表《經濟適度多元發展規劃2024-28》，銳意發展會展產業，在高等教育與文化產業也有所要求，走出一條多元發展的路子，應該是可期的。

澳門規劃多元發展，既是中央的要求，也是中央支持的重點。澳門大學2013年遷到珠海橫琴校區，面積比在氹仔校舍大20倍，學生人數也從3000增加到15,000，而且可以實施澳門法律，使用國際互聯網。澳門大學得到長足發展，由於校園在橫琴是封閉式管理，有評論認為是珠海劃出一塊「租界」給澳門。

所謂「租界」之說當然是缺乏大局觀念，中央還進一步將整個橫琴「劃給」澳門。2021年9月，「橫琴粵澳深度合作區」牌子亮相，這個簡稱深合區的地方面積106平方公里，足有3個澳門這麼大。而今深合區已經有兩萬澳門人長居，5000名澳門人工作，500名學生就讀，每天進出橫琴的澳門車達到6300多輛，進出旅客達到5.8萬人次。今年深合區GDP預計會有500億元人民幣，約合澳門GDP的七分之一。總體來說，深合區無論在物理和發展空間，都是澳門的延伸。

中央對橫琴深合區不但給地，還給配套的醫院和學校等設施，由於地理面積擴容，一些產業，特別是澳門銳意發展的中醫藥產業，也有企業進駐，經濟發展模式與人才吸納可以升級轉型。

其實，橫琴深合區最大的特點，不止為澳門經濟多元發展注入動力這麼簡單，深層意義是粵澳共管深合區的政制模式。深合區由管理委員會全權管治，管委會主任由廣東省長和澳門特首共同擔任，6名副主任分別由廣東省和澳門各派3人，從對等人數結構看是共管，關鍵是常務副主任由澳門派出，負責日常事務的秘書長也是由澳門官員出任，所以，實際上是澳門為主，廣東為輔助。負責民生事務的是澳門社會文化司長，負責治安的是澳門保安司長，當然警局的建制是內地的一套，擔任副主任的珠海市委書記也可以調動珠海警力，但從管委會架構中，充分體現是澳門負主責。

澳門廣東共管橫琴深合區

成為一國兩制實踐新示範

深合區的管治模式，是前所未有的嘗試。由澳門負主責，是中央對澳門的充分信任。總的來說是實踐一國兩制的嶄新「實驗」，然而，由於深合區只實施3年，而且其中有一年多還處於疫情肆虐期間，目前所取得的成績，也只能算是開局良好。若然假以時日取得成功，今後是否會將這個實驗擴展到其他領域，或者其他特別行政區，也是可以期待的。

國家主席習近平對於深合區的成績期待十分高，他昨天巡視深合區時表示，「澳門+橫琴正在成為豐富一國兩制實踐的新示範、推動粵港澳大灣區建設的新高地、實現國家高水平對外開放的新平台。」對外開放和建設粵港澳大灣區都是國家戰略，在多方面都有所體現，也有不同地方政府的參與，唯獨將深合區的管治模式，定性為一國兩制實踐的新示範，則是澳門加橫琴所獨有。

一國兩制這個政治安排，是中國向國際社會宣示開放、包容、勇於創新和承擔的承諾與期許，從香港回歸開始，已經實踐近30年，在多方面有過不同的嘗試與實驗，而且還在不斷完善當中。中央放權給澳門在橫琴深合區做嶄新形式的實驗，顯示中央對於實踐一國兩制，是希望精益求精的。

中央就深合區給地給產業給人，已經做到硬聯通，習近平主席希望澳門和橫琴兩地，今後還要在規則銜接和機制對接上，作出創新的制度性成果，實現軟聯通，最終目的是做到人心相通的心聯通。

深合區很多地方都懸掛「琴澳和鳴」的牌匾，這是澳門、珠海以至廣東人民的期盼，澳門與橫琴若能將深合區辦得有聲有色，在全國範圍都會大放異彩，若能在一國兩制新示範中也做到「和鳴」，則會讓國家在國際政治舞台上引以為傲。

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