明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：橫琴深度合作區澳門拓空間 管治模式實驗示範一國兩制

【明報社評】今天是澳門回歸祖國25周年，可喜可賀。去年澳門GDP是回歸當年的6倍，經濟成就十分亮麗，在實踐「一國兩制」方面，國家主席習近平表揚澳門取得「舉世公認的成功」。對於這顆祖國的「掌上明珠」，國家有所獎勵，珠海橫琴被劃作「深度合作區」，由廣東和澳門派出官員「共管」，這是中央對澳門最大的政治放權，實施3年以來可能是由於疫情的因素，成績有待觀察，澳門是否能夠把握好中央給予的「政制實驗」權，進一步示範一國兩制的優勢，是澳門回歸30年是否有更驕人成績示人的考驗。

澳門過分依賴博彩業要變

橫琴深合區提供轉型空間

澳門地小人更少，天然資源欠奉，連深水港也沒有，過去依賴博彩業作為單一的經濟支柱，回歸以後開放賭牌，吸引國際投資者到澳門將博彩業進一步發展，並且興建高級酒店，帶動旅遊業也取得跨越式進展。然而，澳門過於依賴單一產業，成為澳門的硬傷。

澳門GDP的構成，博彩業已經由過去超過五成，2023年下降至38.3%，旅遊業佔9.1%，在多元發展方面取得一定成績。去年澳門特區政府發表《經濟適度多元發展規劃2024-28》，銳意發展會展產業，在高等教育與文化產業也有所要求，走出一條多元發展的路子，應該是可期的。

澳門規劃多元發展，既是中央的要求，也是中央支持的重點。澳門大學2013年遷到珠海橫琴校區，面積比在氹仔校舍大20倍，學生人數也從3000增加到15,000，而且可以實施澳門法律，使用國際互聯網。澳門大學得到長足發展，由於校園在橫琴是封閉式管理，有評論認為是珠海劃出一塊「租界」給澳門。

所謂「租界」之說當然是缺乏大局觀念，中央還進一步將整個橫琴「劃給」澳門。2021年9月，「橫琴粵澳深度合作區」牌子亮相，這個簡稱深合區的地方面積106平方公里，足有3個澳門這麼大。而今深合區已經有兩萬澳門人長居，5000名澳門人工作，500名學生就讀，每天進出橫琴的澳門車達到6300多輛，進出旅客達到5.8萬人次。今年深合區GDP預計會有500億元人民幣，約合澳門GDP的七分之一。總體來說，深合區無論在物理和發展空間，都是澳門的延伸。

中央對橫琴深合區不但給地，還給配套的醫院和學校等設施，由於地理面積擴容，一些產業，特別是澳門銳意發展的中醫藥產業，也有企業進駐，經濟發展模式與人才吸納可以升級轉型。

其實，橫琴深合區最大的特點，不止為澳門經濟多元發展注入動力這麼簡單，深層意義是粵澳共管深合區的政制模式。深合區由管理委員會全權管治，管委會主任由廣東省長和澳門特首共同擔任，6名副主任分別由廣東省和澳門各派3人，從對等人數結構看是共管，關鍵是常務副主任由澳門派出，負責日常事務的秘書長也是由澳門官員出任，所以，實際上是澳門為主，廣東為輔助。負責民生事務的是澳門社會文化司長，負責治安的是澳門保安司長，當然警局的建制是內地的一套，擔任副主任的珠海市委書記也可以調動珠海警力，但從管委會架構中，充分體現是澳門負主責。

澳門廣東共管橫琴深合區

成為一國兩制實踐新示範

深合區的管治模式，是前所未有的嘗試。由澳門負主責，是中央對澳門的充分信任。總的來說是實踐一國兩制的嶄新「實驗」，然而，由於深合區只實施3年，而且其中有一年多還處於疫情肆虐期間，目前所取得的成績，也只能算是開局良好。若然假以時日取得成功，今後是否會將這個實驗擴展到其他領域，或者其他特別行政區，也是可以期待的。

國家主席習近平對於深合區的成績期待十分高，他昨天巡視深合區時表示，「澳門+橫琴正在成為豐富一國兩制實踐的新示範、推動粵港澳大灣區建設的新高地、實現國家高水平對外開放的新平台。」對外開放和建設粵港澳大灣區都是國家戰略，在多方面都有所體現，也有不同地方政府的參與，唯獨將深合區的管治模式，定性為一國兩制實踐的新示範，則是澳門加橫琴所獨有。

一國兩制這個政治安排，是中國向國際社會宣示開放、包容、勇於創新和承擔的承諾與期許，從香港回歸開始，已經實踐近30年，在多方面有過不同的嘗試與實驗，而且還在不斷完善當中。中央放權給澳門在橫琴深合區做嶄新形式的實驗，顯示中央對於實踐一國兩制，是希望精益求精的。

中央就深合區給地給產業給人，已經做到硬聯通，習近平主席希望澳門和橫琴兩地，今後還要在規則銜接和機制對接上，作出創新的制度性成果，實現軟聯通，最終目的是做到人心相通的心聯通。

深合區很多地方都懸掛「琴澳和鳴」的牌匾，這是澳門、珠海以至廣東人民的期盼，澳門與橫琴若能將深合區辦得有聲有色，在全國範圍都會大放異彩，若能在一國兩制新示範中也做到「和鳴」，則會讓國家在國際政治舞台上引以為傲。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞