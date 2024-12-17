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社評

社評：修例打擊嚴重僭建 還須賦權加強執法

【明報社評】政府建議修訂《建築物條例》（下稱《條例》），加強涉及樓宇安全的罰則，並引入新罪行。近年本港一再發生舊樓失修墜物傷人事故，紅山半島山泥傾瀉暴露的嚴重僭建問題，更令社會嘩然。部分業主視清拆令或強制驗樓通知如無物，簡化檢控程序加重罰則是好事，惟實際阻嚇作用多大，仍得看執法情况。修例建議降低檢控嚴重僭建的門檻，業主在相關規定生效後購入物業，不能再以嚴重僭建非己所為而逃避法律責任，但對於現已存在的大量嚴重僭建個案，當局執法效能可否得到顯著提升，仍是一個問號。當局必須加強巡查，賦予執法人員更大權力入屋蒐證，才能發揮阻嚇力。

加重驗樓不遵辦罰則

小型僭建物體恤處理

《建築物條例》1955年起實施， 除了2012年政府推出強制驗樓驗窗計劃外，多年來並無重大修改。因應近年舊樓失修事故頻生，以及社會對僭建問題的關注，去年《施政報告》提出修訂《條例》，針對逾期未遵辦屋宇署命令和僭建行為，提高罰則和降低檢控門檻。發展局近日向立法會提交文件，交代修例建議。

強制驗樓驗窗方面，政府建議就不遵辦強制驗樓通知，引入6000元定額罰款；強制驗窗通知定額罰款則倍升至3000元。當局又建議提高法庭可判處的最高罰則，涉及外牆或其伸出物部分的強制驗樓通知，最高罰款由5萬元提高至20萬元，監禁則維持1年；不遵辦驗窗通知，則由2.5萬元增至10萬元，監禁維持3個月。另外，當局提出引入新罪行，針對逾期未有遵辦驗窗驗樓個案，若發生導致傷亡或財物損毁情况，最高可罰款30萬元及監禁1年。

本港舊樓林立，無視驗樓驗窗要求，等於置路人於險地。根據當局數字，強制驗樓驗窗計劃實施以來，分別有7800幢及12,700幢私人樓宇接獲強制驗樓及驗窗通知，但遵辦率偏低，強制驗窗遵辦率為71%，強制驗樓遵辦率更只得41%，大廈外牆等事關行人安全的公用部分，遵辦率尤低。屋宇署「樓宇更新大行動2.0」，可以幫「三無大廈」（即無法團、無居民組織及無物管公司），以及業主無能力籌組驗樓的樓宇代辦工程，但驗樓維修始終是業主的責任，只要情况許可，應該由業主負責，沒理由變相靠政府包底。隨着舊樓持續老化，政府確須加重罰則。引入定額罰款，操作簡單。修例建議區區數千元罰款，仍嫌太輕。至於危及路人甚至造成傷亡損失的個案，判處監禁亦屬合理。

相比之下，僭建問題就較為複雜。獨立屋僭建多一層地庫或天台樓層，跟屋邨戶擅自安裝晾衫架、冷氣機支架等，雖然都是僭建，但事態明顯不能相提並論。全港僭建物眾多，政府執法強調以風險為本，惟除了考慮公眾安全問題，亦要顧及政策公平性，不能只打蚊蠅不打老虎。現行條例下，業主不遵辦清斥令，不論僭建物大小或規模，最高罰則都一樣，明顯不合理。現在政府提出修例，建議分開處理，無疑是合理之舉。

對於晾衫架及冷氣機支架等小型僭建物，修例建議將這類與民生息息相關而風險低的小型工程，納入「指定豁免工程」清單，日後新建的毋須再由屋宇署批准；修例前已搭建的這類小型僭建物，由註冊建築專業人士「一次性或定期檢核後」可予保留，新例生效3年寬限期過後，屋宇署才會逐步對未檢核的小型僭建物執法。市區樓宇密集，即使晾衣架墜下，傷及途人風險仍然很大，政府不能一刀切「放生」，但當局也要顧及民生現實需要。以確保這類小型工程符合安全要求為前提，容許它們合法存在，算是務實體恤的做法，不過全港樓宇單位眾多，大量已搭建的小型僭建物需要檢核，就算有3年寬限期，全數辦妥也不是易事，實際操作問題，仍須密切留意。

嚴重僭建雖收緊法網

一揭即控須加強巡查

至於嚴重僭建物，例如搭建平台及地庫等，修例建議主要有三，一是提高不遵辦清拆令罰則，首次不遵辦最高罰款30萬元及監禁兩年，二是降低檢控門檻，三是引入新罪行，加強追究業主、地產代理及律師的責任，協助業主違法同屬犯罪。根據現行條例，業主若「明知」未獲屋宇署批准而搭建僭建物，屬干犯罪行，惟法律上證明「明知」的門檻相當高，業主可輕易辯稱僭建工程由專業人士全權處理；此外，業主也可辯稱僭建物在購入物業時已存在，迴避法律責任，導致政府只能發出清拆令，之後還可利用上訴機制長時間拖拉。修例建議有處理這些問題，例如刪除條例中「明知」的字眼，以及將非常嚴重僭建物個案轉介高級法院審理，判罰時還可以參考僭建物大小及應課差餉租值等因素。

修例建議在收緊法網方面，無疑踏出重要一步，可是如果執法力度不足，法例定得再嚴，也未必能夠有效發揮阻嚇作用。不少獨立屋僭建地庫霸佔官地，在業界可謂公開的秘密。對於已存在的小型僭建物，修例建議尚且有提3年內檢核的要求，但對於已存在的嚴重僭建物，未見當局有何處理良方。修例建議並未賦權執法人員有更大權力入屋蒐證，理論上，只要業主不買賣，就算物業有嚴重僭建物，修例後業主依然可以安枕無憂。政府必須加強執法能力，多用無人機等科技巡查，一揭發嚴重僭建就馬上提控，才有阻嚇力。

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