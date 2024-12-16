社評：五年規劃是國家戰略 特區政府應積極對接

基本思路為五年規劃定調

制訂過程中香港應提意見

五年規劃是為國民經濟發展遠景規定目標和方向，國家重大建設項目、生產力的地區和行業分佈，以及國民經濟重要比例關係，都會有具體規劃。下一個五年規劃在2026至30年實施，目前由國家發改委牽頭制定基本思路，然後提交中共中央研究並做出「建議」，再提交全國人大會議審議通過，每一個步驟都會廣泛聽取各地方政府、專家和民意作出修訂。

國家發改委制訂基本思路，是按照當前實施的五年規劃中期報告，審視實施過程中哪些可以基本完成，哪些已經超前完成，哪些滯後，並就此開列研究課題，由不同學術機構、智庫等組織研究及提交報告。同時，會廣泛徵求意見，是一個從下而上的集思廣益過程。基本思路形成後就會上報中央，由中央提出具體的編制意見。

各地政府都會根據自身發展需要，以及未來發展方向，通過多種渠道，向發改委提出建議，游說各個專項的編制班子在撰寫規劃中，爭取更有利的條件。前提當然是要對接國家戰略目標與方向。

香港從來都是重市場輕規劃，這是「單打獨鬥」的做法，而今要融入國家發展大局，應該要有範式轉移的新思路。國家發改委發出42個研究課題，其中「建設與科技強國相匹配的人才培養體制機制」、「產業未來發展新賽道新優勢」和「有序推進人民幣國際化」等研究課題，都與香港鞏固和發展金融中心及創科中心有關，特區政府若能組織專家學者研究並提交報告，相信發改委是會認真處理的。不過，這個意見徵集的期限已過，香港失之交臂，但也並非不能亡羊補牢。

中央對香港的要求是，「塑造經濟發展新動能新優勢」，香港已經認準金融和創新科技兩大產業，香港對此有一定的基礎，但如何使之成為對經濟增長的新動能，以及如何發掘新優勢，也是需要規劃的。國家主席習近平肯定香港過去一年在「加強對外交流合作，不斷提升國際影響力」方面的成績。特區政府若能結合香港獨特的「國際地位」，利用對外交流合作來發展新動能與新優勢，研究在下一個五年規劃中有何具體規劃，相信發改委也會十分重視。

制訂五年規劃會徵求意見

香港不能坐等應提前研究

下一個五年規劃將十分注重「區域協調發展」，香港的另一個任務是與廣東省和澳門共同建設粵港澳大灣區，這是國家對區域協調發展的重大戰略，香港應該就如何以自身的優勢，為建設大灣區做出貢獻，形成合力，共同協調發展。而特區政府在提交意見與建議前，應該多看看廣東省的思路與規劃，才能發揮「大灣區所需香港所長」的作用。如果能夠與廣東省和澳門聯手，提交一份粵港澳政府的聯合意見，不但可以提高分量，也有利於未來在實施五年規劃時，能夠在共同統籌中更加協調。

要做到與國家戰略對接，就要充分了解國家戰略的定位。國家發改委在實施目前這個五年規劃的中期報告中表示，前半程遇上「一些國家不斷升級的遏制打壓、新冠疫情嚴重衝擊、國際地緣政治衝突等各種不確定難預料因素」。國家有此遭遇，香港也不能獨善其身，國家的應對措施，香港也要充分了解，並且要參考國家在這種處境下，仍然能夠做到保持經濟和社會大局穩定，香港可以如何能夠跟國家保持一致。

在下一個五年規劃的時段，上述的三大因素，新冠疫情已成過去，但美國為首的西方國家遏制與打壓將不會消停，地緣政治衝突仍然會此起彼落，這些因素將會對制訂五年規劃造成影響。國家發改委正制訂的五年規劃，將會在哪些方面尋求突破，在哪些產業驅動加快發展步伐，都是至關重要的，香港如何能夠借國家發展的東風，同時規避國際因素的影響，特區政府也要及早研究，能夠向國家提出有用的意見當然好，退而求其次，及早了解國家戰略的思路，也可以制訂知所進退的措施。

國家發改委在制訂五年規劃的每一個步驟，都會徵詢各地方政府的意見，當中一定會包括香港。然而，中央要求香港「積極對接國家戰略」，意思是不能坐等中央來徵詢意見才有所反應，有所準備不但可以爭取主動，還可以有利於「分一杯羹」，積極二字，不可不察。

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