明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：尹錫悅彈劾停職受查 韓國政治荒謬劇未完

【明報社評】韓國國會昨日在執政國民力量黨12名議員倒戈下，以204票支持、85票反對，通過彈劾總統尹錫悅的議案，尹錫悅即時停職，總理韓悳洙代行其職務。尹錫悅在月初頒布戒嚴令對付政敵，結果卻引火自焚。彈劾案表決前夕，尹錫悅為保權力，還發表措辭強硬的電視演說，文過飾非，試圖透過渲染國家安全威脅來綑綁保守派，更操弄「中國威脅論」，作出荒誕指控，轉移視線，推卸責任，暴露了弄權政客的醜陋與危險一面。

內政外交一無是處

玩弄權力引火自焚

尹錫悅擔任檢察官期間，先後將兩位保守派前總統朴槿惠與李明博送進監獄，這為他帶來了反貪腐的剛直形象。2022年，他代表保守派挑戰文在寅「接班人」李在明，以0.7個百分點的微弱差距勝出，國會則由李在明為首的在野黨派控制。尹錫悅缺乏政治手腕化解朝野撕裂，內政上庸碌無為，無力處理青年失業、房價上漲等經濟民生重大問題，民望一路下滑。與此同時，他的打貪形象也節節敗壞。在選戰中，他與妻子金建希「郎才女貌」成為加分點，但金建希成為第一夫人後不斷爆出醜聞，包括涉嫌收受名牌手袋賄賂、操控汽車經銷商股價、干預選舉。尹錫悅對妻子所涉違法行為採取迴避態度，使自己步上了朴槿惠等人後塵，變為裙帶關係的標誌。

外交方面，尹錫悅表現同樣充滿爭議。他對朝鮮的強硬立場雖然獲得一些保守派人士認同，但同時推升了朝鮮半島爆發衝突的風險。為了配合美國強化美日韓同盟以遏制中國的戰略，他公開聲稱不認同日本需要為侵略歷史「下跪」的想法，引起韓國輿論質疑他將民族大義置諸不顧。他選擇一面跟隨美國，也使韓國難以與中國保持正常外交關係，結果是韓國尋求外交平衡的空間日益縮小，即使配合美國外交策略會損及韓國自身經濟利益，也只能被動硬啃。

尹錫悅無力主導政局，今年4月執政黨又在國會選舉慘敗，最終他決定孤注一擲宣布戒嚴，宣稱要剷除「掠奪我國人民自由與幸福的卑鄙親朝鮮反國家勢力」。這個理由與韓國民眾感受到的現實如同平行時空，反而喚起了人們對軍事強人威權統治的回憶與反抗意識。結果，戒嚴頒布6小時便草草撤銷。尹錫悅一意孤行，暴露自己政治上的幼稚鹵莽，不僅在國內不孚人心，國際上也得不到任何支持。尹錫悅頒布戒嚴，實際是圖謀政治清算，鞏固權力，到頭來卻令自己成為被清算對象。在野黨固然不失時機發起彈劾，保守派內部覬覦總統寶座的勢力亦蠢蠢欲動。

韓國政黨特色是分合重組如走馬燈，政黨之間固然鬥爭激烈，政黨內部也山頭林立。戒嚴風波發生後，國民力量黨黨魁韓東勳搶先與尹錫悅「割席」。韓東勳曾為尹的反腐得力幹將，如今則是保守派下屆大選熱門人選，急於與不得民心的尹錫悅切割，也就不難理解。日前韓國國家情報院官員更披露，尹錫悅實施戒嚴的拘捕名單上，除了敵對政要，竟然也包括韓東勳，足見兩人關係早已破裂。問題是尹錫悅無力統合保守派，韓東勳也缺乏駕馭國民力量黨的實力。上周四，「親尹派」人物權性東，以大比數當選國民力量黨黨鞭，從側面證明了執政黨分歧重重。也許是意識到自己仍有反抗本錢，沉寂多日的尹錫悅，同日出其不意發表近半小時電視講話，態度之強硬，反映他毫無悔過之意。

政治撕裂治理失語

煽動反華醜態盡現

尹錫悅演講猛烈抨擊在野黨癱瘓國政，不僅在國會阻止人事任命，還反對他各項經濟民生政策。他顯然想讓聽眾相信，韓國正面臨着只有他看透了的「滅國危險」，因此不得不戒嚴「拯救國家」。他不僅將在野黨描述為朝鮮的代理人，還提出兩個已被韓國有關部門判定為誤會的事例，來「證明」在野黨造成國安威脅，這兩宗所謂事例「巧合地」都皆跟中國有關，包括中國公民「在釜山拍攝美國航母」以及「用無人機拍攝韓國國家情報院建築」。另外，他還宣稱，任由中國的太陽能設備進入韓國，將「毀了韓國所有森林」，云云。有關言論單單聽起來已是匪夷所思，風馬牛不相及，中國外交部也表示感到意外和不滿，只是類似陰謀論在韓國保守派內部的影響力不容忽視。尹錫悅為了爭取保守派撐腰，不惜發表缺乏憑據的反華言論，置中韓關係於不顧，令人震驚。

雖然尹錫悅這些反擊操作，最終無法阻止國會通過彈劾，但昨天表決時大部分執政黨議員投了反對票，說明保守派內部「親尹」勢力仍不可小覷。尹錫悅本人的態度也依然強硬，聲稱自己「絕不放棄」。他的命運接下來交由韓國憲法法院裁定。法院須在180天內作出裁決，9名大法官需要至少7人出席、6人贊成，彈劾才會生效。韓國首個被彈劾下台的總統是朴槿惠，當年憲法法院花了3個月裁決。目前憲法法院僅有6名在任法官，彈劾流程或受拖延，未來幾個月的政局仍充滿變數。

數十年來，韓國總統幾乎沒有人可以在政治上全身而退，尹錫悅自導自演了一場危機，使「青瓦台魔咒」再度成為熱門話題。韓國民主政治的表象下，隱藏着複雜的裙帶關係，以及黨派之間的激烈權鬥，治理結構並非如想像般穩定。如果這些根本性問題得不到解決，政治清算與權力傾輒的亂局，未來仍將不斷重演。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞