社評：尹錫悅彈劾停職受查 韓國政治荒謬劇未完

內政外交一無是處

玩弄權力引火自焚

尹錫悅擔任檢察官期間，先後將兩位保守派前總統朴槿惠與李明博送進監獄，這為他帶來了反貪腐的剛直形象。2022年，他代表保守派挑戰文在寅「接班人」李在明，以0.7個百分點的微弱差距勝出，國會則由李在明為首的在野黨派控制。尹錫悅缺乏政治手腕化解朝野撕裂，內政上庸碌無為，無力處理青年失業、房價上漲等經濟民生重大問題，民望一路下滑。與此同時，他的打貪形象也節節敗壞。在選戰中，他與妻子金建希「郎才女貌」成為加分點，但金建希成為第一夫人後不斷爆出醜聞，包括涉嫌收受名牌手袋賄賂、操控汽車經銷商股價、干預選舉。尹錫悅對妻子所涉違法行為採取迴避態度，使自己步上了朴槿惠等人後塵，變為裙帶關係的標誌。

外交方面，尹錫悅表現同樣充滿爭議。他對朝鮮的強硬立場雖然獲得一些保守派人士認同，但同時推升了朝鮮半島爆發衝突的風險。為了配合美國強化美日韓同盟以遏制中國的戰略，他公開聲稱不認同日本需要為侵略歷史「下跪」的想法，引起韓國輿論質疑他將民族大義置諸不顧。他選擇一面跟隨美國，也使韓國難以與中國保持正常外交關係，結果是韓國尋求外交平衡的空間日益縮小，即使配合美國外交策略會損及韓國自身經濟利益，也只能被動硬啃。

尹錫悅無力主導政局，今年4月執政黨又在國會選舉慘敗，最終他決定孤注一擲宣布戒嚴，宣稱要剷除「掠奪我國人民自由與幸福的卑鄙親朝鮮反國家勢力」。這個理由與韓國民眾感受到的現實如同平行時空，反而喚起了人們對軍事強人威權統治的回憶與反抗意識。結果，戒嚴頒布6小時便草草撤銷。尹錫悅一意孤行，暴露自己政治上的幼稚鹵莽，不僅在國內不孚人心，國際上也得不到任何支持。尹錫悅頒布戒嚴，實際是圖謀政治清算，鞏固權力，到頭來卻令自己成為被清算對象。在野黨固然不失時機發起彈劾，保守派內部覬覦總統寶座的勢力亦蠢蠢欲動。

韓國政黨特色是分合重組如走馬燈，政黨之間固然鬥爭激烈，政黨內部也山頭林立。戒嚴風波發生後，國民力量黨黨魁韓東勳搶先與尹錫悅「割席」。韓東勳曾為尹的反腐得力幹將，如今則是保守派下屆大選熱門人選，急於與不得民心的尹錫悅切割，也就不難理解。日前韓國國家情報院官員更披露，尹錫悅實施戒嚴的拘捕名單上，除了敵對政要，竟然也包括韓東勳，足見兩人關係早已破裂。問題是尹錫悅無力統合保守派，韓東勳也缺乏駕馭國民力量黨的實力。上周四，「親尹派」人物權性東，以大比數當選國民力量黨黨鞭，從側面證明了執政黨分歧重重。也許是意識到自己仍有反抗本錢，沉寂多日的尹錫悅，同日出其不意發表近半小時電視講話，態度之強硬，反映他毫無悔過之意。

政治撕裂治理失語

煽動反華醜態盡現

尹錫悅演講猛烈抨擊在野黨癱瘓國政，不僅在國會阻止人事任命，還反對他各項經濟民生政策。他顯然想讓聽眾相信，韓國正面臨着只有他看透了的「滅國危險」，因此不得不戒嚴「拯救國家」。他不僅將在野黨描述為朝鮮的代理人，還提出兩個已被韓國有關部門判定為誤會的事例，來「證明」在野黨造成國安威脅，這兩宗所謂事例「巧合地」都皆跟中國有關，包括中國公民「在釜山拍攝美國航母」以及「用無人機拍攝韓國國家情報院建築」。另外，他還宣稱，任由中國的太陽能設備進入韓國，將「毀了韓國所有森林」，云云。有關言論單單聽起來已是匪夷所思，風馬牛不相及，中國外交部也表示感到意外和不滿，只是類似陰謀論在韓國保守派內部的影響力不容忽視。尹錫悅為了爭取保守派撐腰，不惜發表缺乏憑據的反華言論，置中韓關係於不顧，令人震驚。

雖然尹錫悅這些反擊操作，最終無法阻止國會通過彈劾，但昨天表決時大部分執政黨議員投了反對票，說明保守派內部「親尹」勢力仍不可小覷。尹錫悅本人的態度也依然強硬，聲稱自己「絕不放棄」。他的命運接下來交由韓國憲法法院裁定。法院須在180天內作出裁決，9名大法官需要至少7人出席、6人贊成，彈劾才會生效。韓國首個被彈劾下台的總統是朴槿惠，當年憲法法院花了3個月裁決。目前憲法法院僅有6名在任法官，彈劾流程或受拖延，未來幾個月的政局仍充滿變數。

數十年來，韓國總統幾乎沒有人可以在政治上全身而退，尹錫悅自導自演了一場危機，使「青瓦台魔咒」再度成為熱門話題。韓國民主政治的表象下，隱藏着複雜的裙帶關係，以及黨派之間的激烈權鬥，治理結構並非如想像般穩定。如果這些根本性問題得不到解決，政治清算與權力傾輒的亂局，未來仍將不斷重演。

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