社評：特區政府獲習肯定 解決財赤莫負信任

「歷史性完成」23條立法

中央期望香港齊心改革

今次是李家超第三度赴京述職，行程前後4天，除了向國家領導人匯報香港情况，今天也將聯同政務司長一起拜訪中央部委。以往特首赴京述職兼拜會不同部委，從未出現政務司長同行，今次是相當特殊安排。香港融入國家發展大局，不少事宜都需要跟中央不同部委協作，且看今次特首與司長拜訪，會否帶來什麼進展。

現屆政府任期已來到接近一半，李家超這次赴京述職，某程度也可視為一次中期成績評核。觀乎習近平昨天的簡短公開談話，中央對特區政府表現，無疑是相當肯定的。習近平表示，一年來李家超帶領特區政府擔當作為，務實進取，歷史性完成《基本法》第23條立法，集中精神拼經濟、謀發展，推動解決住房、醫療等民生難題，加強對外交流合作，不斷提升國際影響力，進一步鞏固了香港穩定發展的良好態勢。李家超則稱，香港過去兩年半在不同領域見到成果，部分更反映在國際排名上，包括香港再次被評為最自由經濟體、國際金融中心地位重奪世界第三，世界競爭力和人才競爭力排名上升，等等。

以往中央領導人評價特區官員，較少用「擔當」二字。這幾年香港內外環境經歷了巨大變化，無論在維護國家安全還是推動改革方面，特區政府都需要拿出決心，扛起責任，為官要有擔當，成為中央對特區管治班子的要求。習近平過去曾讚李家超「勇於擔當」、「敢於擔當」，今次則用上「擔當作為、務實進取」，突顯中央認為李家超和特區政府既有政治承擔，亦有踏實推進工作。

《基本法》第23條立法是香港必須履行的憲制責任，國際形勢風譎雲詭，香港一日未立法，國家安全始終留有一個重大缺口。特區政府拖了廿多年，今年初終於完成立法，對中央而言是一件歷史大事。習近平作出「擔當作為、務實進取」這兩句概括式的評價後，首項提及的具體實績，就是23條立法，再次顯示了中央對有關工作的高度重視。

整體而言，習近平所作的簡短公開談話，反映中央認為特區政府在維護國家安全、對內促進經濟民生、對外發揮香港國際化優勢等方面，不僅有作為，還取得一定成績，鞏固了「香港穩定發展的良好態勢」。當然，香港要由治及興，還須繼續致力經濟升級轉型，推動多方面改革，鞏固發展良好態勢，不過是為日後更艱巨的改革工作鋪路。香港創科發展要提速、北都建設要加快；「簡樸屋」政策為解決劣質劏房問題踏出了一步，然而真正改善基層居住問題，道路仍然漫長。特區政府不能沾沾自喜，下半個任期還須加倍努力。

習近平提到，香港發展面臨新的歷史機遇，中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針，全力支持李家超和特區政府「團結帶領社會各界」，銳意改革，奮發有為，「積極對接國家戰略」，「塑造經濟發展新動能和新優勢」，為香港繁榮穩定作出更大貢獻。港澳辦主任夏寶龍早前形容，香港商界是經濟發展主力軍，李家超則表示北都建設，工商界不是旁觀者。香港拼經濟謀發展，需要各方攜手積極配合，國家最高領導人親自開口，全力支持李家超和特區政府「團結帶領社會各界」銳意改革，既是給香港打氣，同時也說出了中央對香港上下一心推動改革的期許。

「三五年滅赤」鄭重承諾

特區政府須說到做到

李家超昨晚會見傳媒，提及述職內容重點有五，包括堅決維護國家安全、提升治理能力和管治水平、本港經濟金融及財政狀況，以及增強發展動力、為民生添幸福。李家超表示有向習近平匯報香港財赤情況，希望經3至5年將財赤處理好，力爭收支平衡，特區政府會從開源節流及發展經濟方面入手，開源方面會盡量對市民影響減到最低，節流方面，財政司長已在部署研究，政府會廣納各方意見。

香港經濟持續面對逆風，發展新產業新動能無法一蹴而就，政府也很難大幅增加稅收。相比之下，節流還是有一定空間。政府裁減冗員、高官議員與公務員減薪，其實已是較為可行的方案，總好過大幅削減民生開支。李家超向國家領導人作出了「3至5年處理好財赤問題」的鄭重承諾，期望特區政府拿出決心，排除萬難，說到做到。

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