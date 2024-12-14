明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：特區政府獲習肯定 解決財赤莫負信任

【明報社評】行政長官李家超赴京述職，國家主席習近平以「擔當作為，務實進取」，評價一年來李家超帶領特區政府的表現，還重點提及「歷史性完成《基本法》第23條立法」，反映了中央對李家超及特區政府工作的高度肯定。李家超昨晚透露，這次述職向習近平的匯報有5個重點，其中之一是有關本港經濟、金融和財政狀况，包括最近備受關注的財赤問題。特區政府財赤料將連續3個年度達到1000億元，開源節流還須努力，李家超提到，他向習近平表示，希望用3至5年時間將財赤問題處理好，力爭收支平衡，期望當局能夠說到做到，莫負中央信任。

「歷史性完成」23條立法

中央期望香港齊心改革

今次是李家超第三度赴京述職，行程前後4天，除了向國家領導人匯報香港情况，今天也將聯同政務司長一起拜訪中央部委。以往特首赴京述職兼拜會不同部委，從未出現政務司長同行，今次是相當特殊安排。香港融入國家發展大局，不少事宜都需要跟中央不同部委協作，且看今次特首與司長拜訪，會否帶來什麼進展。

現屆政府任期已來到接近一半，李家超這次赴京述職，某程度也可視為一次中期成績評核。觀乎習近平昨天的簡短公開談話，中央對特區政府表現，無疑是相當肯定的。習近平表示，一年來李家超帶領特區政府擔當作為，務實進取，歷史性完成《基本法》第23條立法，集中精神拼經濟、謀發展，推動解決住房、醫療等民生難題，加強對外交流合作，不斷提升國際影響力，進一步鞏固了香港穩定發展的良好態勢。李家超則稱，香港過去兩年半在不同領域見到成果，部分更反映在國際排名上，包括香港再次被評為最自由經濟體、國際金融中心地位重奪世界第三，世界競爭力和人才競爭力排名上升，等等。

以往中央領導人評價特區官員，較少用「擔當」二字。這幾年香港內外環境經歷了巨大變化，無論在維護國家安全還是推動改革方面，特區政府都需要拿出決心，扛起責任，為官要有擔當，成為中央對特區管治班子的要求。習近平過去曾讚李家超「勇於擔當」、「敢於擔當」，今次則用上「擔當作為、務實進取」，突顯中央認為李家超和特區政府既有政治承擔，亦有踏實推進工作。

《基本法》第23條立法是香港必須履行的憲制責任，國際形勢風譎雲詭，香港一日未立法，國家安全始終留有一個重大缺口。特區政府拖了廿多年，今年初終於完成立法，對中央而言是一件歷史大事。習近平作出「擔當作為、務實進取」這兩句概括式的評價後，首項提及的具體實績，就是23條立法，再次顯示了中央對有關工作的高度重視。

整體而言，習近平所作的簡短公開談話，反映中央認為特區政府在維護國家安全、對內促進經濟民生、對外發揮香港國際化優勢等方面，不僅有作為，還取得一定成績，鞏固了「香港穩定發展的良好態勢」。當然，香港要由治及興，還須繼續致力經濟升級轉型，推動多方面改革，鞏固發展良好態勢，不過是為日後更艱巨的改革工作鋪路。香港創科發展要提速、北都建設要加快；「簡樸屋」政策為解決劣質劏房問題踏出了一步，然而真正改善基層居住問題，道路仍然漫長。特區政府不能沾沾自喜，下半個任期還須加倍努力。

習近平提到，香港發展面臨新的歷史機遇，中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針，全力支持李家超和特區政府「團結帶領社會各界」，銳意改革，奮發有為，「積極對接國家戰略」，「塑造經濟發展新動能和新優勢」，為香港繁榮穩定作出更大貢獻。港澳辦主任夏寶龍早前形容，香港商界是經濟發展主力軍，李家超則表示北都建設，工商界不是旁觀者。香港拼經濟謀發展，需要各方攜手積極配合，國家最高領導人親自開口，全力支持李家超和特區政府「團結帶領社會各界」銳意改革，既是給香港打氣，同時也說出了中央對香港上下一心推動改革的期許。

「三五年滅赤」鄭重承諾

特區政府須說到做到

李家超昨晚會見傳媒，提及述職內容重點有五，包括堅決維護國家安全、提升治理能力和管治水平、本港經濟金融及財政狀況，以及增強發展動力、為民生添幸福。李家超表示有向習近平匯報香港財赤情況，希望經3至5年將財赤處理好，力爭收支平衡，特區政府會從開源節流及發展經濟方面入手，開源方面會盡量對市民影響減到最低，節流方面，財政司長已在部署研究，政府會廣納各方意見。

香港經濟持續面對逆風，發展新產業新動能無法一蹴而就，政府也很難大幅增加稅收。相比之下，節流還是有一定空間。政府裁減冗員、高官議員與公務員減薪，其實已是較為可行的方案，總好過大幅削減民生開支。李家超向國家領導人作出了「3至5年處理好財赤問題」的鄭重承諾，期望特區政府拿出決心，排除萬難，說到做到。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞