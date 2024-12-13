社評：中央定明年經濟部署 全方位擴內需成首務

經濟任務優次有變化

短期打開局面為長期

中央經濟工作會議每年12月由中共中央政治局召開，是中央每年最高級別的經濟工作會議，也是判斷當下經濟形勢和定調翌年宏觀經濟政策最權威的風向標。回顧2024年，內地經濟面對不少挑戰，9月下旬以來，中央一再出手提振經濟，一攬子增量政策蓄勢待發，市場信心有所改善，今次中央經濟工作會議，就明年的貨幣、財政及產業政策有何部署，成為了各方焦點。

近期內地經濟數據未算太理想，市場關注全年經濟增長能否達到5%左右的目標。日前落幕的12月中央政治局會議，提到「今年經濟社會發展主要目標任務將順利完成」，外界普遍解讀是經濟增長目標大致達成，儘管實際出來的數字，可能會跟5%稍有偏差。2025年是國家十四五規劃收官之年，明年經濟部署，具有承先啟後意義。12月中央政治局會議提到要鞏固經濟回升向好態勢，為「十五五」打好基礎。昨天落幕的中央經濟工作會議，也有類似表述，強調要高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

中央提出2035年基本實現社會主義現代化，持續深化改革、發展新質生產力、推動高質量發展，乃是國家長遠發展大方向；與此同時，國家亦須設法應付眼前經濟挑戰。經濟工作會議不諱言，「當前外部環境變化帶來的不利影響加深」，國家經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，主要是內需不足，部分企業生產經營困難，群眾就業增收面臨壓力，風險隱患仍然較多。會議提到明年要抓好十大重點任務，第一項就是「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」，第二項才是「以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系」，相比之下，去年會議則是以科技創新為首，擴大內需為次。排序的變化，本身已對外界釋出一個重要信息，突顯中央認為有需要調整任務優次，明年要以提振經濟為優先工作，盼可短期打開局面，為長期發展創造更大空間。

12月中央政治局會議，表示要實施「更加積極的財政政策」、「適度寬鬆的貨幣政策」、「加強超常規逆周期調節」，當中貨幣政策由穩健轉向適度寬鬆，是近十年所未有，至於超常規逆周期調節，更是首度出現的說法，凡此種種皆顯示中央加大刺激經濟力度的決心。今次中央經濟工作會議，貨幣政策方面具體提到要適時降準降息，財政政策方面則強調「更加給力」，明確指出要提高財政赤字率、加大財政支出強度、增加發行超長期特別國債、優化財政支出結構、增加地方政府專項債券發行使用等等。

明言提高財政赤字率

整治內捲式惡性競爭

中國財政赤字率，一般訂在3%左右。外界最近紛紛估計，中央可能將明年赤字率，上調到3.5%至4%左右，實際情况如何，相信要等到明年3月兩會政府工作報告才有分曉。美國特朗普上台在即，近日有外電聲稱，內地正考慮提高對明年人民幣貶值的容忍度，以促進出口和對抗通縮，應對美國提高關稅的威脅。「貿易戰2.0」如箭在弦，相信中央已有預案，因應屆時情况，再決定採取什麼措施和力度支持經濟，然而值得留意是，經濟工作會議重申，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，反映中央不會貿然讓人民幣大幅貶值。中央一向強調穩中求進、穩控風險，即使現在強調要加強刺激經濟力度，相信也不會偏離這一大原則。

經濟工作會議表示，明年要保持經濟穩定增長。5%左右的全年經濟增長，相信仍是中央來年目標。全方位擴大內需方面，會議提到要減輕中低收入群負擔從而提升消費能力、適當提高退休人員基本養老金、加力擴圍實施「兩新」（即大規模設備更新及消費品以舊換新）等，反映中央仍強調擴大內需要有針對性，大規模派發消費券一類做法，可能性不大。發展新質生產力方面，會議特別提到要綜合整治「內捲式」競爭、規範地方政府和企業行為。這也是明年一個重要看點。

近年內地汽車及光伏等行業發展迅速，惟行業內捲式惡性競爭也在加劇，價格戰導致行業利潤率下降，一些企業為降低成本，會拖欠上游款項、壓低供應商價格，這些行為不僅破壞產業鏈穩定，還會導致整個產業生態惡化。今年7月中央政治局會議已提及有關問題，相信來年中央會加強整治。對香港而言，十大任務中還有一點需要特別留意，就是加大區域戰略實施力度，增強區域發展活力。粵港澳大灣區建設全速推進，香港需要跟上國家腳步，加快融入灣區發展。

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