社評：大學城規模不夠大 不利發揮群聚效應

政府上月中公布北都牛潭尾初步規劃，發展總面積約127公頃，當中46公頃建議用於發展大學城，約9公頃作為綜合醫教研醫院用地，配合本港第三間醫學院發展；另外，當局擬於鐵路站附近規劃一個綜合住宅社區，建構「15分鐘生活圈」。發展局表示，相關私人住宅項目可支援當區工作的大學教師、醫護人員，預料單位數目或規模類同太古城或沙田第一城。

牛潭尾發展規劃一出，旋即惹來不少質疑。有立法會議員指出，牛潭尾大學城面積，僅及中文大學三分之一，稱之為「大學城」有點名不副實。發展局官員近日強調，牛潭尾規劃現正作諮詢，46公頃面積非「牢不可破」，惟同時強調，香港可供發展地方不多，政府決定發展面積與規模時，要「從效率等方向考慮」，這也是當局規劃牛潭尾及北都大學城的「指導方向」。總而言之，官員的想法，就是「貴精不貴多」。

政策優次定發展規劃

限米煮限飯難成大事

現時本港8間資助大學，面積最大的中大，校園佔地138公頃；其次是科技大學，總面積60公頃；即使位處市中心地帶的香港大學，面積也有45.2公頃。這3間大學近年都有不少發展大計，現時的校園都有不敷應用之嘆，至於其餘5間大學，面積由9.2至16.5公頃不等，更顯得相當侷促，若要進一步發展，必須覓地興建更多硬件配套。另外，除了8間資助大學，本港還有約20間不同類型的自資大專院校，有部分已打算響應政府政策，轉型為應用科技大學，期待可以有更多設施空間。

北都大學城構思提出以來，公開表示有意進駐的本地大學及自資院校至少有10間，有部分表明擬建科研或教學設施，甚至希望將整個校園遷入區內。當然，大學城用地並非「太公分豬肉」，如何分配及運用，既要看各院校提出的發展計劃是否可取，也須配合當局整體發展策略。根據政府構思，北都大學城定位並非簡單「把市區大學搬入去」，而是希望吸引本地、內地及海外知名大學在此設立分校，以靈活創新模式，包括跨院校、跨學科、跨界別及跨境合作，開拓更多「品牌課程」及研究交流項目，強化香港國際教育樞紐角色；此外，大學城也打算闢設一些可供不同院校共用的特別設施（例如數據中心），以及會議中心及學生宿舍等附屬設施。凡此種種，都意味大學城必須有相當規模，才能達至政府目標，以及滿足本港高教界發展需要。

牛潭尾46公頃大學城用地，大約相當於2.4個維園，倘若只是為一兩所大學發展提供用地，尚且可以接受，可是放在政府整個宏圖大計之下，規模未免太小。就算考慮到牛潭尾用地僅屬北都大學城一部分，連同洪水橋及新界北所劃撥的40多公頃土地，整個北都大學城面積合計超過80公頃，這也不過是中文大學六成許的規模。當局打算將洪水橋5公頃用地，用作自資專上院校發展新校園，惟迄今已表態有意進駐北都大學城的自資院校，就至少有4間。新界北發展規劃尚待出爐，暫不清楚政府打算將哪些用地劃作大學城發展之用，如果相關用地跟牛潭尾大學城用地有一定距離，難免令人關注整個北都大學城所能發揮的群聚效應，會否大打折扣。

香港可發展土地無疑有限，然而政府的責任，就是抓住政策優次，重點投放資源，「限米煮限飯」的官僚思維，一開始就局限了規劃想像空間，一定不利於成就恢宏大計。中央支持香港成為國際高端人才聚集高地，促進國際教育樞紐發展至關重要。特區政府要吸引海外或內地知名大學在北都落戶，必須為它們提供較大空間，倘若僅得10多公頃用來興建校園和設施，恐怕未必有吸引力。

大學城定位要清晰

發展綱要勿歎慢板

本港大學水平高，倘若當局支援充足兼政策配合，絕對有條件成為區內首屈一指的國際教育樞紐，即使存在地緣政治因素妨礙，香港在國家支持下，在高等教育產業及科研發展方面依然大有可為。現時不少院校都在考慮增加取錄非本地生，學生宿位需求未來相信會愈來愈大，北都大學城規劃以提供約2萬個學生宿位為目標，是否足夠，值得斟酌。大學城鄰近新田科技城，未來定位以科研還是配合產業發展為主，將左右各院校放眼北都的發展計劃，《北都大學教育城概念發展綱要》遲遲未出台，無可避免影響高教界部署。根據政府說法，《綱要》預料2026年上半年才出台，意味還要多等一年半，未免拖得太久，當局必須加快進度，爭取明年公布。

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