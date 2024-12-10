社評：強制安裝「車cam」助蒐證 平衡規管與私隱需要

市民舉報「黑的」添把握

司機不用擔心亂投訴

本港的士行業百病叢生，業界不思進取，部分人關心托住牌價多於改善的士服務，認為政府打擊網約白牌車不力，然而另一邊廂，不少市民卻對網約車合法化表示支持，認為的士業應先反躬自省。政府去年合共收到逾1.1萬宗涉及的士服務的投訴，按年急升五成，「黑的」劏客濫收車資，更是時有所聞，小撮害群之馬的行為，不僅影響行業形象，也損害香港作為旅遊城市的名聲。

《的士司機違例記分條例》今年9月下旬生效，司機兜路、拒載、拒發收據、濫收車費等，一經發現，可扣3至10分不等，兩年累計扣滿15分須停牌一段時間。截至上月中，共有15名的士司機扣分，當中有4人在新制度生效一個月內就扣了10分。執法打擊的士司機不當行為，離不開警方主動「放蛇」，又或乘客投訴舉報，然而很多投訴事後都不了了之，除了有部分是因為溝通誤會，也有部分是由於證據不足。

根據當局數字，每年轉介警方跟進的投訴個案，一般約有2000宗，當中六成多以乘客撤回投訴作結，另有兩成許則是警方認為證據不足，未能進一步調查。強制的士安裝車廂攝錄裝置，無疑可以彌補蒐證不足，乘客若遇「黑的 」，投訴固然更有把握；對於奉公守法的司機，有現場片段佐證，也不用擔心出現「胡亂投訴冤枉好人」的情况。根據政府向立法會提交的文件，當局有意就的士服務及車廂裝備規管提出修例，除了規定所有的士司機必須提供電子支付服務，所有的士也必須安裝車廂攝錄機、行車記錄儀及衛星導航系統。

電子支付大行其道，現在許多的士仍然只收現金，對市民和旅客多有不便，早應改革。另外，的士安裝了衛星導航系統，日後如出現有關行車路線或駕駛安全的爭議，也方便執法人員調查。安裝「車cam」方面，今時今日，無論私家車、的士還是小巴等車輛，其實大都有安裝行車記錄儀，拍攝車外路面狀况，萬一發生什麼意外事故，追究時也有更多憑據。這些「車cam」一般都具備收音功能。至於專門拍攝車廂內部的攝錄裝備，現時法例並無禁止亦無強制安裝，小部分的士和小巴司機有自行安裝，如何使用拍攝得來的影音片段，受私隱條例約束，惟過去也不時有的士車廂影片未經乘客同意便被上載互聯網，引起社會議論。

政府這次建議修例，規定的士安裝具有錄音功能並能清晰拍攝車上所有人容貌的高解析度攝錄裝置，難免有人關注私隱問題，不過話說回來，現時亦有不少國家、地區和城市引入同類措施，關鍵仍是如何尋求合適平衡。車廂錄音是較為敏感的安排，爭議也最大。澳洲昆士蘭立法時，也曾就相關問題激烈爭論，有意見認為這比起單純拍攝畫面更侵犯私隱，當局則以一宗未成年少女報稱非禮個案反駁，指出案中錄影片段由於未有錄音，法庭認為無法完全證實案情。有意見提倡，錄音功能只可在乘客同意下啟動，但的士司機也可能擔心這安排不公平，操作上也太麻煩易搞錯。

新制度設計須周全

顧及市民司機觀感

現在特區政府提出的強制安裝「車cam」建議，重點之一是聲畫必須嚴格加密，司機若無密碼，無法觀看或私下擷取聲畫使用；此外，「車cam」攝錄內容雖要保存至少30日後才會自動刪除，但不會自動上傳政府中央平台。政府文件表示，當局只會在有需要時，例如有乘客投訴司機行為不當或發生交通意外等，由獲授權指定人員將影音紀錄上傳中央平台，讓警方或運輸署跟進調查。理論上，有關安排可以防止司機濫用「車cam」拍攝到的車廂畫面，也可減少有關政府大規模蒐集信息監控社會的疑慮。當局可以跟私隱專員及專家商討，如何令整個操作更透明；法例也應訂明，片段只可用於認可目的，例如調查乘客投訴，又或牽涉的士車輛本身以至在車廂所犯罪行的執法工作，不能作其他監控用途。

科技有可能被人濫用，也可以用來造福社會。政府安裝智慧燈柱，過去也曾惹來侵犯私隱的質疑，甚至在反修例風暴中成為肆意破壞的對象。時至今日，相信不少人只會慨嘆本港智慧城市建設遲緩、關注智慧燈柱有否得到善用。政府建議強制的士安裝攝錄系統，業界普遍認同；從乘客角度，安裝車廂攝錄裝置，對於打擊「黑的」劏客也有阻嚇作用。當然，政府日後修例時，應盡量顧及乘客感受及司機需要。當局可借鑑外地做法，在車廂當眼位置張貼標誌，告知乘客攝錄機正在運作，以及明確註明，司機、車主和公司都無權重看或使用有關片段。另外，上傳中央平台流程，亦應該有批核把關機制，確保片段取用有規有矩。

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