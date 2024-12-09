社評：戒嚴鬧劇引發韓國更動盪 總統權力成地區安全隱患

金龍顯任防長承諾不搞戒嚴

卻與總統暗通款曲密謀部署

尹錫悅「突然」宣布戒嚴令事出有因，有關戒嚴令的討論，早在今年9月有關尹錫悅提名金龍顯為國防部長時已經開始，當時國會在聆聽有關任命時曾經提出問題，金龍顯若獲得任命，是否會行使戒嚴令，當時他誓神劈願說不會，現在這個已經被捕的金龍顯，被指控是建議尹錫悅發動戒嚴令的始作俑者，並且早有預謀部署軍隊進入待命狀態。

尹錫悅2022年當選總統，以微弱多數勝出，注定會受到反對黨的掣肘。就預算案爭議只是總統與在野黨緊張關係的常態。導致尹錫悅頒布戒嚴令的衝動決定，導火線應該是有關第一夫人金建希被指收受貴重禮物，以及賄賂記者協助尹錫悅競選的指控。反對黨多番嘗試成立獨立調查法案，都被尹錫悅運用總統權力否決。

衝冠一怒為紅顏，只是戲劇性的表述，尹錫悅要保住妻子免受調查，實際上也是為了自保，因為一旦妻子罪名成立，尹錫悅也難逃連帶罪責。然而，這些都是韓國內部「宮鬥」的戲碼，引發外界關注的是，尹錫悅發動戒嚴令的其中一個藉口，指控反對黨是「無恥的親朝反政府勢力」（shameless, pro-DPRK, anti-state forces）。尹錫悅對於這個指控，沒有提出任何證據及具體說明，顯然是將內部爭鬥轉移視線，然而，這種政治伎倆，放在韓朝劍拔弩張關係的背景，則是有可能導致地區局勢急轉直下的因素。

尹錫悅被指親美，對於美國言聽計從，承諾投入1億美元支持烏克蘭遭國民質疑，他甚至討好美國的盟友日本。日本佔領朝鮮半島期間，強徵15萬勞工到日本勞動，2018年韓國最高發院裁定日本企業包括三菱及日本鋼鐵須賠償這些強迫勞工，但日本企業拒絕執行，尹錫悅建議由韓國企業替日企支付賠償，連美國總統拜登都稱之為有創意的方案，但此舉激怒韓國民眾。日本不顧國際反對，排放核污水到海洋，本來韓國是受害者，但尹錫悅卻同意日本的做法，迫使韓國民眾走上街頭抗議，漁業從業員更到法院起訴尹錫悅。

韓國民選總統的政治立場是韓國的內部問題，但如果因為一些不實的指摘，而令長期處於敵對狀態的朝鮮加深敵意，甚至採取激烈的手段「示威」，都會加劇對抗情緒以至行動，成為擦槍走火的口實。

韓國總統也是三軍司令，有操縱軍隊和重武器的權力，這次伙同國防部長，以戒嚴令對付政敵，所幸欠缺精密部署，沒有在頒布戒嚴令的同時，大舉拘禁政敵、封鎖傳媒，而是令民眾聞訊後大規模聚集，讓部分沒有在國會議事廳的議員趕赴現場，衝破在場軍隊的防線，使國會有足夠人數開會，通過決議逼令尹錫悅不得不懸崖勒馬，撤銷戒嚴令。

8年前民眾集會7個月

將總統朴槿惠拉下馬

尹錫悅以「不痛不癢」的口脗向國民道歉，但拒絕辭職謝罪，遂引起六大在野政黨集體發起彈劾議案。其所屬的國民力量黨，在國會有110名議員，雖然是少數黨，但在彈劾議案起到關鍵作用，因為要罷免尹錫悅的總統職位，需要有8名或以上的國民力量黨議員倒戈才能成事。本來國民力量黨也參與聲討尹錫悅，但不知道中間的互相博弈中發生什麼，彈劾案投票當日，國民力量黨集體離開會場，並以黨紀限制其成員「叛變」，結果彈劾案未能通過。

雖然如此，尹錫悅的權力已被執政黨架空，在野政黨也表示，今後彈劾案每周動議一次，民眾也承諾每周一次到國會廣場集會，直到將尹錫悅罷免。韓國民眾的「政治韌力」不容小覷，上次要求罷免朴槿惠的集會，維持近7個月，最後還是將朴槿惠拉下馬。若然這種情况重複，尹錫悅幾乎難以行使總統權力，反對黨壓力將會不停加碼，韓國政局動盪所帶來的影響，將會是嚴重和深遠的。

尹錫悅在擔任檢察長期間，曾經參與起訴兩名前總統李明博和朴槿惠，他現已被檢察院列為嫌疑人立案調查，很有可能會被送上法庭。韓國自民主選舉產生總統以來，8任總統有4人身陷囹圄，尹錫悅很可能會成為另一人。韓國這個民主國家，總統都有民意授權，但歷任總統都在不同程度做出有違民意的事情，尹錫悅搞出一番鬧劇以及難以收拾的殘局，更加欠國民和世界一個解釋。

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