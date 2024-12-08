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社評

社評：科技戰硝煙再起 打鐵還需自身硬

【明報社評】中美科技角力愈演愈烈。美國政府上周對中國半導體產業，實施了迄今為止最大規模的壓制措施，中國隨即加強管制多種半導體關鍵原料出口至美國，四個與晶片研發和應用密切相關的產業協會也發聲明，指美國晶片不再安全可靠。這些反制舉措顯示中國對美國「小院高牆」遏制政策，不只是被動應對，更會作出具針對性的還擊。中國全力構建自主可控的產業生態，主動反制彰顯了對自身經濟與科技創新實力的信心，這也是在日益激烈的大國博弈中尋求立於不敗之地的必要條件。

華府極限施壓

北京強力反制

拜登政府上周一宣布將140家中國企業列入實體清單，禁止其他企業在未獲得美國許可下，向清單上的中國企業供貨。拜登此前已兩度出手打壓中國半導體產業，尤其針對人工智能（AI）和高性能計算領域。美國商務部長雷蒙多表明，新舉措代表「美國對華實施的最嚴厲限制措施」。科技在全球競爭中日益成為核心因素，美國持續狙擊，使中國企業面臨技術來源受限和市場准入困難的雙重挑戰。與此同時，華府的極限施壓，也佐證中國科技發展態勢令美國感受到極大壓力，擔心自己在未來能否維持世界霸權。

中方對新一波制裁迅速回應，宣布加強管制多種原材料對美出口，包括用於半導體生產的鎵與鍺，這兩種原材料中國的產量分別佔全球90%與70%。中國汽車、半導體、互聯網和通訊四個領域的行業協會同步發表聲明，表明美國晶片「不再安全、不再可靠」，呼籲中國企業審慎決定是否採購。中美貿易戰爆發以來，中方態度一直是「願談則談，要打便打」，既願意外交談判解決爭端，亦作了長期抗戰準備，此次反制表明，中國也準備好在供應鏈選擇上，減少對美國依賴。

美國對華科技戰始於特朗普首個任期，隨着特朗普重回白宮，中美在科技領域攤牌式對抗的風險有增無減。特朗普當初發動貿易戰，劍指「中國製造2025」。中國2015年頒布這項發展高端製造業的藍圖，特朗普視為「巨大威脅」。他在2018年曾稱，中方已在其施壓下放棄「中國製造2025」。特朗普治國，說了等於做了，中國卻是少說多做。今年較早前，有本地媒體統計指出，「中國製造」逾260個發展目標裏，超過86%已經實現。獲特朗普提名擔任下任國務卿的魯比奧（Marco Rubio），今年9月亦發表報告指出，「中國製造2025」10大關鍵產業中，已經有4個取得成果，包括電動車、能源與發電、高鐵、造船，另有5項「接近成功」。魯比奧反華立場鮮明，探討「中國製造2025」進展，當然不是為了肯定中國成就，但其研究結果也反過來證明，美國粗暴遏制，並未從根本上動搖及阻止中國發展決心與前進步伐。

華府發出最新禁令後，有外電不忘強調部分受制裁企業與華為關係密切。中美科技戰一路走來，華為是抹不掉的名字。這家中國科技巨企面對美國無所不用其極打壓，演繹逆風而上奇蹟，成為中國抗擊美國霸權縮影。美國對華為的封殺，激發中國民眾同仇敵愾意識，但華為之所以愈挫愈勇，並不僅憑民族情感支撐，更在於堅持自主創新。即使缺乏最先進晶片供應，華為依然不斷推出令人矚目的科技產品，今年10月更發布「純血」操作系統，證明無論硬件還是軟件，均具備了建立自主供應鏈能力。

當前中美科技博弈格局，美國在核心技術如晶片研發、量子研究等領域獨佔鰲頭，中國則在諸如電動車、無人機、再生能源等應用領域一馬當先。華為輪席董事長徐直軍今年9月坦承，「我們必須面對一個現實，那就是，美國在AI芯（晶）片領域對中國的制裁長期不會取消，而中國半導體製造工藝由於也受美國制裁，將在相當長時間處於落後狀態」，不過徐直軍同時指出，挑戰之中也有發展機會，因為人工智能需要系統算力而不僅是處理器算力，「這些結構性變化，為我們通過架構性創新，開創出一條自主可持續的計算產業發展道路，提供了機遇」。換句話說，科技的普及，並非完全立足於晶片研發水平，也取決於能否對全力發揮已有技術，實現效能突破。這種正視自身科技發展短板，同時努力挖掘技術創新潛力的態度，正是應對外部脅迫應有之道。

中美博弈鬥耐力韌力

戒驕戒躁務實推創新

西方國家曾經長期認為中國的社經體制落後，但中國用實際行動證明，自身的發展模式別具優勢。套用中國一句古訓，路遙知「馬力」，日久見「韌芯」，中國用了20餘年的時間重新定義「馬力」，成為全球汽車產業新的領跑者；在晶片領域，中國面臨更大的發展挑戰，但科技進步沒有終點，開拓創新始終是維持競爭力的關鍵。國家領導人不時強調「打鐵還需自身硬」，美國也有愈來愈多人開始意識到這道理，魯比奧指出，美國應該緊急行動，重啟衰退的產業，而不是繼續用自滿心態看待中國。中國清晰知道必須持續加大自主研發力度，在人才培養、科研環境和產業生態方面，持續推動系統改革，這是中國能夠不亢不卑與美國進行長期戰略博弈的底氣所在。

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