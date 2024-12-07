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社評

社評：熊貓經濟成效待觀察 海洋公園轉型須努力

【明報社評】中央贈港一對大熊貓明天起與市民見面，適逢深圳「一簽多行」上周恢復，無論政府和海洋公園都希望，趁着聖誕新年旅遊旺季來臨，以一系列熊貓為主題的推廣活動，吸引更多旅客和本地遊人消費。海洋公園早前公布2023/24年度業績，入場人次及收入均創5年新高，但整體仍錄得7160萬元虧損。「熊貓經濟」對海洋公園財政狀况，實際幫助有多大，還得拭目以待。政府向海洋公園提供每年2.8億元保育資助的安排，將於2026年結束，海洋公園必須繼續致力開拓收入來源，不能依靠保育資助去抵消經營虧損的部分。

安安可可首登場

熊貓宣傳浪接浪

海洋公園大熊貓樂樂盈盈的一對龍鳳胎熊貓幼兒，近月在網上甚有人氣，園方每次發布「兩姊弟」的新影片，都吸引到不少人瀏覽。至於中央送贈的另一對大熊貓「安安」和「可可」，今年9月抵港，經過兩個多月檢疫和適應後，也將於明天起在海洋公園跟市民見面。特區政府與園方為隆重其事，今天會先舉行「大熊貓亮相儀式」，並公布大熊貓命名比賽的結果；另外，「PANDA GO！香港遊」2500隻大熊貓雕塑展覽，同日起將先後於4個不同地點展出。隨着聖誕新年旅遊及消費旺季來臨，深圳又剛剛恢復「一簽多行」，當局希望借助一系列以大熊貓為主題的活動，帶動全城喜迎大熊貓的歡樂氣氛，製造更多商機。行政長官李家超日前便稱，各方應一同努力推動「大熊貓經濟」。

現在香港合共有6隻大熊貓，是內地以外最多熊貓聚居的地方，兩隻初生大熊貓，更是又「萌」又可愛。從旅遊宣傳角度，這些當然可以成為賣點，海洋公園方面便打算未來半年陸續推出以大熊貓為主題的節慶活動，園內更會設置大熊貓特色裝置、光影匯演及主題表演，盼借大熊貓熱潮提升業務表現。可是「熊貓經濟」實際效用有多大，始終有待觀察，畢竟旅客興趣不一，對熊貓熱中程度當然也有分別；另外，如何長期延續本地熊貓熱，也是一個問題。立法會經濟發展事務委員會日前討論海洋公園最新發展，多名議員都關注，本港6隻大熊貓可帶動多少經濟效益。有議員更表示，海洋公園由2028年開始，需向政府償還54億元貸款，萬一熊貓經濟效益不似預期，海洋公園如何應對。

海洋公園立足香港40多年，盛載港人集體回憶，惟近十年八載一直面對財政困難，早在新冠疫情爆發前，已連續數年虧損；疫情爆發後，情况就更差。2020年，立法會財委會向海洋公園緊急撥款約54億元救亡，協助園方繼續營運12個月，以及償還到期商業貸款。翌年海洋公園再獲立法會通過68.7億元撥款，推動「重生方案」，放棄固定入場收費模式，改為發展三大主題區，由發展商以興建、營運及轉移（BOT）形式發展，其中「歷險主題區」已落實發展，預料2028年竣工開放，另外兩個主題區則缺乏進展。

隨着疫情過去，海洋公園經營狀况無疑有顯著改善。根據上周公布的業績，截至今年6月底的2023/24財政年度，海洋公園收入11.8億元，入場人次314萬，兩者均創5年新高，分別上升了41%及33%，經營成本增加17%，也低於收入增長幅度，惟「埋單」總計仍錄得7160萬元虧損。當然，要了解海洋公園實際的營運狀况，不能單看盈虧數字，因為園方有政府補貼。事實上，海洋公園去年發表的業績報告，聲稱錄得1.2億元「盈利」，一大原因是政府補貼了8.5億元。相比之下，今年的業績報告，雖然虧損了7160萬元，但政府同期補貼顯著減少，只有2.8億元。換言之，海洋公園2022/23年度實際虧損是7.3億元，上年度則大幅縮窄至3.5億元，但這是否等於海洋公園有望逐步邁向自負盈虧，仍是一個疑問。

轉型保育教育中心

園方須拓收入來源

過去一段長時間，海洋公園基本就是以主題公園邏輯去經營，過度擴張、客源單一化（以內地客為主），以及區內主題公園競爭激烈，都是導致公園陷入困境的重要因素。即使海洋公園上年度無論收入和實際虧損情况皆有所改善，未來一段時間又有「熊貓效應」加持，園方仍需繼續推動轉型，積極增加收入來源。

當日政府向海洋公園提供54億元救亡撥款，還款條件其實極之寬鬆，園方2028年起才開始分30年還款，頭19年的每年還款額僅為3700萬元。如果屆時海洋公園連這樣的還款能力都沒有，恐怕也只有倒閉一途。跟區內其他主題公園相比，海洋公園最大賣點和優勢，不在於遊樂設施，而是在保育及公眾教育方面，現在難得有6隻熊貓在公園聚居，當局應把握機會，推動海洋公園轉型為世界級的保育教育中心。

海洋公園最新業績報告提到，公園14.8億元經營成本，近三成是用於保育及教育工作。放眼世界，不少國家的動物園及水族館，都有政府補貼，本港濕地公園也是如此。從支持保育教育的角度，政府延長現時對海洋公園的保育教育資助安排，並非不可考慮，然而當局必須確保海洋公園有在其他方面努力開源節流。舉例說，海洋公園水上樂園2021年9月開幕以來，每年訪客人次介乎20萬至30萬，跟原來預期百萬人次相差甚大，去年更錄得2億元虧損。水上樂園已實施了冬季閉館省錢，園方需要思考更多對策，改善水上樂園營收，以免拖累公園整體財政狀况。

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