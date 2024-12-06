社評：兩局換人推動改革 敢於換血貫徹問責

兩局肩負發展重任

期待新局長新氣象

問責班子換人，乃是常有之事。上兩屆政府大約都是在任期過了一半之後，作出人事調動，上任特首林鄭月娥便於2020年4月，一口氣換了4名局長。今次政府換人，略早於上兩屆政府，涉及兩個政策局，人事變動規模也不算太大。事實上，運物局長及文體旅局長換人，早於今年中政壇已在耳語。今年《施政報告》發表後，行政長官李家超點名稱，文體旅局未有如期公布《文藝創意產業發展藍圖》，更重燃了換人的揣測。當局昨天公布的人事變動決定，某程度可說是預期之內。

以往香港政治紛爭迭起，加入問責班子，被形容是走入「熱廚房」，要吸引有能力的「局外人」加入政府，殊不容易。今時今日，香港政治環境已變，「熱廚房」不再熱，只是本港始終缺乏政治人才，今次政府換人，獲提拔的羅淑佩及陳美寶，都是來自公務員系統，曾在多個決策局及部門服務，其中一個共通點是皆曾擔任運輸署長。其中陳美寶自2017年起，先後擔任運輸署長及運輸局常秘，對交通運輸政策相當熟悉；至於羅淑佩則擔任過旅遊事務副專員，對旅遊業有一定認識，去年起出任房屋局常秘及房屋署長。

過去兩年，文體旅局和運物局各自處理過一些爭議及風波，包括「美斯事件」、啟德郵輪碼頭旅客等候交通接駁、跨年煙花倒數後人潮迫爆口岸、颱風襲港遊客滯留機場、易通行實施日期押後等，多宗事件都突顯了應變部署以及對外溝通解說的重要。李家超稱讚羅、陳兩人行政管理經驗豐富，具備領導能力及主動性外，特別提到兩人有相當好的解說能力，相信也是希望加強這方面的工作。

羅淑佩出任運輸署長期間，積極推動「三隧分流」，措施實施以來，效果令人滿意；接任房屋局常秘及房屋署長後，在打擊濫用公屋方面也下了不少工夫。至於陳美寶則是去年施政報告重推啟德綠色集體運輸的主力負責官員，現階段進展良好。明年是本港文化體育事業發展重要一年，一方面，啟德體育園啟用，成為舉辦文體盛事場地；另一方面，香港又將協辦全運會多項比賽，兩者都有助於帶動人流和旅客，當局需致力確保一切運作順暢，為表演者、運動員、旅客和市民帶來最佳體驗，文體旅局和運物局將肩負重任，期待兩人在新崗位繼續有良好表現，不負特首及市民所託。

跳出傳統監管思維

做好促進發展角色

當然，兩人未來的任務，並不止於辦好上述的眼前事。香港發展正處於關鍵時期，多方面都要致力升級轉型，以及開拓新的發展空間。「十四五」規劃提及香港八大中心定位，包括中外文化藝術交流中心，文體旅局任重道遠；中央支持香港強化國際金融、航運及貿易中心地位，強調香港「以港為名，憑港而興」，要建設好海陸空3個港，運物局在這方面同樣是責無旁貸。兩局的角色，絕不僅止於修橋築路，又或推動主辦更多盛事，還要以戰略高度，促進香港經濟發展、加快融入國家大局。

傳統公務員思維，強調監管者角色，着重行政管理及分工，然而文體旅局及運物局未來其中一項主要工作，是推動產業發展及經濟升級轉型，跨部門跨領域協作尤其重要。兩局局長需要跳出傳統公務員思維，做好促進者、開拓者角色，更有策略地推動文創產業發展、加快航運業高增值轉型。兩局局長要有產業發展的視野，多與業界持份者溝通，同時也要主動牽頭推動跨部門合作，為改革開路。

網約車問題近年爭議不斷，不少市民都期望當局早日放寬規管，讓更多網約車進入市場服務市民；另外，大灣區融合，港車北上實施多時，粵車南下尚無下文，商務部長王文濤今年8月來港宣講「三中全會」精神，也提到粵車南下問題，期待香港用好港珠澳大橋等基建。凡此種種，相信都是未來運物局長需要處理的課題。至於文體旅局長則要好好跟進《文藝創意產業發展藍圖》，制訂發展及工作優次，逐步落實。香港發展進入新時期，激烈政治抗爭、事事政治化的情况，早已不復存在，以現在的官場環境，公眾對問責官員表現有更高期望，實是理所當然。現屆政府強調施政以結果為目標，各政策局都有責任「交足貨」，若有其他司局長表現未夠理想，當局應敢於換人，貫徹問責精神。

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