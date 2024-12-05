社評：尹錫悅自導自演戒嚴鬧劇 發達國家民主陷困有原因

韓國黨同伐異惡化

戒嚴無理超出底線

現實中的韓國政治，原來比韓劇情節更曲折離奇。尹錫悅突於周二深夜發表全國電視講話，宣布實施緊急戒嚴令，戒嚴司令部隨即頒令，禁止包括國會在內的政治活動，禁止集會、示威及罷工，所有媒體和出版活動都受到戒嚴司令部的管制。消息在網上傳開，有韓國民眾以為是假新聞，有人則關注是否跟朝鮮有關，畢竟金正恩行事難以捉摸，豈料自家總統行事之難測，也是不遑多讓。

韓國對上一次宣布戒嚴已是1979年。今次是韓國政治民主化後首度頒布戒嚴令，尹錫悅下此決定，既不是因為社會出現嚴重動亂，也不是朝鮮攻擊，僅是出於國內政治鬥爭考慮。尹錫悅指反對派同情朝鮮，對政府官員屢興彈劾，今年中控制國會後，更實行「立法獨裁」，以「反國家」的行為癱瘓政府，包括提出大幅削減財政預算有關維護公共安全等項目的撥款，頒布「緊急戒嚴」是要「清除親朝鮮勢力，維護自由憲政秩序」。

韓國政治兩極化，右派親美反共，跟提倡韓朝修好的左派長期對立，各有鐵桿支持者，自上世紀末金大中當選以來，左右兩派輪流上台執政，幾乎每次「換莊」後，前任總統都會遭到清算，有人因為貪腐鋃鐺入獄，有人則以死明志強調清白，惟無論如何，每次政權更替都相當和平，選舉大致乾淨，軍方亦沒有干政。韓國民主化廣被視為成功經驗，原因亦在於此。尹錫悅上台後，親美親日反朝立場鮮明，朝韓關係急轉直下，韓國國內意識形態分裂加深，在野黨領袖李在明遇刺險死，今年8月光復節紀念儀式，更首度出現朝野各有各辦情况，導火線正是尹錫悅政府任命「親日極右人士」為獨立紀念館館長。朝野對立變本加厲，可不能簡單歸咎任何一方。

尹錫悅提到現屆政府上任後，由反對派控制的國會，先後對22名官員提出彈劾，這確是相當誇張，可是尹錫悅夫人及其家族的腐敗醜聞，無疑也是一浪接一浪，不少彈劾提案都跟這些醜聞相關。政治與權力存在密切關係，不同勢力較量，有政治鬥爭是必然，惟也要講分際、知分寸，不能肆意妄為，衝擊國家憲政秩序。今年4月韓國國會選舉，執政黨大敗。在國會「朝小野大」格局下，尹錫悅只能否決反對派通過的法案，難以通過他屬意的法案，預算案部分項目撥款也遭到阻撓，然而這並不足以構成頒布緊急戒嚴令的理由。

政治極化民生惡化

政客豪賭藥石亂投

尹錫悅企圖以戒嚴剝奪國會權力，欲以「清除親朝鮮勢力」發動保守派支持，但這場政治豪賭，已經超越民主憲制秩序底線。尹錫悅跟親信防長金龍顯被指暗中策劃戒嚴，總理和多名政府閣員蒙在鼓裏，戒嚴令一出震驚全國，就連執政黨領袖也劃清界線。國會則馬上開會，按照憲法規定，通過議案要求總統解嚴，尹錫悅不得不從，戒嚴鬧劇大概6小時就告一段落。尹錫悅事前顯然沒想清楚後果，部署也非常粗疏，貿貿然就發起一場劍指國會和反對派的奪權政變，行事兒戲，丟人現眼，更令國家蒙羞。反對派已準備日內發起彈劾，以內亂罪控告尹錫悅，執政黨預料也不會大力反對。雖然彈劾通過後，還須交由憲法法庭審理，然而尹錫悅的政治生涯，在頒布戒嚴一刻，其實已經完蛋。即使金龍顯請辭，相信也救不了尹錫悅。

放眼世界，很多發展中國家雖然奉行民主制度，但政治腐敗又不穩定，選舉爭議和政變不時發生。包括西方學者在內的很多人，以往一直深信，這些問題僅限於發展中國家，發達民主國家「文明理性」，不會有這些問題，然而無論是2021年美國國會山之亂，還是今次韓國戒嚴鬧劇，都衝擊了不少人的想像。當然，這不是說西方民主模式已經崩潰，韓國戒嚴鬧劇迅速落幕，正正反映韓國民主韌性。可是當下民主制度未能協助發達國家有效解決社會撕裂、政治極化、貧富懸殊，反而倒過來在添柴加薪，也是必須直面的現實。

西方民主模式下，成功的政客，或多或少都是「政治賭徒」，然而這不等於可以「亂賭」。過去十年八載，發達國家百病叢生，傳統政客沒有解決方案，民粹政客冒起，主張愈趨激進，政治極化和撕裂不斷加深。面對國家困局，有政客訴諸民粹亂開藥方，亦有當政者以為敢賭敢博、鞏固權力，就能打開新局面。卡梅倫發起英國脫歐公投、卓慧思亂減稅成為「最短命」英揆，還有特朗普兩度當選、韓國戒嚴之亂，以至法國總統馬克龍提前國會選舉自招挫敗，埋下少數派政府今天面臨倒台的亂局，都是值得探討的「案例」。選舉民主是一面鏡子，映照社會現狀，當社會得了大病，亂象也必然反映在民主政治之上。

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