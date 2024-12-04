社評：高球場建屋如若無心 無謂再浪費時間做戲

拖死高球場建屋計劃

司馬昭之心路人皆見

去年9月，政府收回粉嶺高球場「舊場」，即粉錦公路以東約32公頃土地，其中9.5公頃用作興建公營房屋，合計提供約萬伙單位。「香港哥爾夫球會」反對建屋計劃，以當局所做的環評報告存在重大缺失為由，提出司法覆核。高院本周裁定政府敗訴，推翻了環評報告。有支持收地建屋的團體表示失望，期望政府上訴，亦有立法會議員稱本港「未來房屋供應大有改善」，促請維持高球場地用途。行政長官李家超昨稱，裁決影響興建公屋數量及時間，政府會「全面研究及評估」，同時又說政府已覓得足夠土地建屋，粉嶺高球場單一項目供應改變，對本港整體公屋10年供應目標，不會有大影響。有關說法難免令人關注，當局是否還有決心推進建屋計劃。

香港是法治社會，法庭裁決當然要尊重。然而同時需要留意的是，裁決主要只是指出環評諮詢存在重大不足、環評報告不符合規定，並非以環保為由否決任何發展；法官也沒有說過，相關土地一定要作高球場用途。這是討論下一步政府應該怎麼做的立足點。

高球場建屋計劃，確是上屆政府所作的決定，然而有關粉嶺高球場的問題，其實社會已經討論了10多年。粉嶺高球場佔地172公頃，乃是政府根據「私人遊樂場地契約」方式批出，當局僅收取象徵式費用。多年來，粉嶺高球場儼如權貴俱樂部，2010年代初，政府推動新界東北發展計劃，粉嶺高球場未被納入發展範圍，外界已有質疑聲音；審計報告也認為，有迫切需要全面檢討私人遊樂場地政策。社會上有人提倡全面收回高球場用地建屋發展，亦有意見認為可以化作大型公園等。這些倡議其實背後都有一個前提，就是政府沒理由將如此大幅土地批作「私人遊樂場地」，僅供小撮人享用。

上屆政府發起「土地大辯論」，粉嶺高球場建屋再度提上議事日程，既得利益大力反對，除了保護珍貴樹木外，又搬出交通負荷、體育發展等不同理由。政府最後只收回舊場32公頃，僅僅撥出9公頃建屋，其餘作為公眾保育及休憩用途，如有需要還可借予高球會作為大型比賽「後勤用地」，其實已是重大妥協，可是反對者仍不接受。

儘管過去一年現實運作經驗已證明，收回舊場無礙粉嶺高球場舉辦國際賽事，可是反對者就是強調這是重大缺失，「不利香港主辦高球盛事」。針對當年政府土地供應小組，將高球場建屋列為少數可在短期增加供應的選項（意指大約8年就能有樓落成），反對一方策略是採取拖字訣，設法阻慢建屋計劃落實，再以「緩不濟急」、「中長期有其他供應選項」為由，拖死發展計劃。對於既得利益來說，這兩三天的事態發展，可說是正中下懷。

按照最理想情况，高球場建屋理論上2028年左右便應該落成入伙，即使政府實際推進步伐沒這麼快，原本下個年度亦應該可以將地皮移交房署發展，惟受官司影響，政府之前已將移交時間推遲兩個年度。今次裁決意味，如果政府還想推動建屋計劃，不管走上訴還是重新諮詢之路，至少要額外再拖一兩年。這幾年既得利益不斷發動輿論，游說政府放棄高球場建屋計劃，不少人早已對政府的決心存在懷疑。如果當局一早已經「無心戀戰」，只是等待一個下台階，倒不如現在就索性說清楚決定，無謂再炮製假象，浪費時間或公帑成本，在公眾面前延續一場不堪入目的戲碼。

近年高球會方面一直聲稱致力開放粉嶺高球場予公眾使用，然而根據去年初本地報章報道，有記者以公眾身分預約打波，尚未進入球會範圍已因「衣裝不符要求」遭勸離，現場職員還說「這是好高檔地方，不是什麼人都可以入去」。若有人說收回球場建屋是所謂「仇富」，不如說是有些人在排斥公眾。高院裁決後，高球會方面表示將去信政府，期望討論將舊場變成所謂「歷史生態公園」，同時容許在場內繼續打高球。政府收回粉嶺舊場作為公園開放給市民，容許場內打波，很難同時兼顧遊人安全，除非當局走回頭路，變相讓舊場「復活」，指定某些日子時段專供預約者打波。

不建屋不等於「還原」用途

政府莫忘收回舊場初衷

香港有滘西洲公眾高爾夫球場，就算政府放棄建屋計劃，也不等於一定要將粉嶺舊場「復辟」為高球場，當局應該致力令舊場公園設施更完善更方便，讓一般市民隨時都能享用，至於原本用來建屋的土地，也可以改作其他發展用途，之前就有議員認為可以用來興建低密度安老院舍，總而言之，「還原」打波用途，絕非唯一選擇，也不見得就是「唯一最符合香港整體利益」的安排，政府必須緊記當日收回舊場的初衷。

■歡迎回應editorial@mingpao.com