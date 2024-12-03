社評：財赤千億添憂慮 壓縮薪津減冗員

恢復收支平衡恐延遲

發債「縮減」財赤非健康

今年2月財政預算案，陳茂波預測本港全年經濟增長介乎2.5%至3.5%，2024/25財年政府赤字為481億元。現在回看，無論是本港經濟還是公共財政狀况，當局之前的估算，顯然太樂觀。陳茂波昨天表示，本財年赤字高於原先估計，原因主要有三， 一是賣地及補地價收入大幅下滑，二是受經濟大環境影響，企業盈利不似預期，房地產多月交投量較低，導致利得稅及印花稅收入減少。全年經濟增長方面，當局將預測修訂為2.5%，即年初預測範圍下限，勉強仍算符合預期，但肯定不是理想數字。疫情結束至今差不多兩年，公共財政仍然未見起色，上年度政府財赤已達千億元，本年度情况依然嚴峻。

比對年初預算案，陳茂波的最新說法，有兩點值得留意。首先，預算案提到，預計本年度至2028/29年度，政府債務佔GDP比率介乎約9%至13%；昨天陳茂波則說，相關比例將由今年3月底時約6.5%，「增加到約13%至14%」，意味今年比例已可能超出13%這估計上限。誠然，放眼發達世界，債務佔GDP比例超過60%健康界線者比比皆是，英國的比率最近便升見100%，相比之下，香港債務水平仍低，特區政府增加發債建設北都，也有現實需要，惟無論如何，以發債「縮小」財政缺口，始終不是健康現象。

其次，預算案明確指出，政府經營帳目可在2026/27年度起恢復盈餘，意味3年內恢復收支平衡，可是陳茂波昨天的說法，字眼已調整為有信心「未來三數年」內回復收支平衡，而非斬釘截鐵的「3年」，而是模糊的「三數年」，究竟意味額外需要多少年期，令人關注。今年3月，政府財政儲備降至7300多億元，僅夠12個月開支。大半年過去，截至10月底，儲備已降至5709億元，大約只夠政府10個月開支，屬於多年未見的低水平。雖說財政儲備的目的，就是在有需要時協助市民及中小企應對逆境，以及支持大型發展項目，然而儲備兩年內由近9000億元大幅縮水三成半，公眾難免擔心。

香港作為高度外向型經濟體，易受外圍影響；政府稅基狹窄，地產市道不振，庫房收入馬上大減。過去兩年本港消費投資疲憊，經濟增長很大程度靠出口拉動。雖然內地房地產市場近月好轉，產業升級也在有序推進，可是隨着特朗普回朝再當美國總統，貿易戰料將惡化，有可能對本港出口轉口造成打擊；高息環境可能維持較長時間，也為本港經濟帶來更多變數。香港創科發展需時，政府開源不易，就要加大節流力度。

上個財政年度，政府整體開支接近7300億元。預算案估計，本財年將上升約6.7%至7769億元，相當於GDP大約24.6%，當局提出多管齊下控制經營開支增長，盼可在2028/29年度，將相關比率降至約20.6%，這是相當大的減幅，以現時政府開源節流力度，能否做到，實屬疑問。政府不能望天打卦，一味等待外圍因素轉好、地緣政治局勢緩和，必須加強財政紀律，嚴格控制開支，各方要有心理準備共渡時艱，任何開源節流選項都不應排除，同時也沒理由一味想着向民生福利開刀，經濟逆境下還要劫貧濟富。

公僕官員議員減薪

不應亂削民生開支

若說過去10年政府社福開支顯著增加，公務員編制同樣顯著膨脹，由16萬的低位，回升至19萬，實際人手目前也超過17萬，這還未計一些合約工。政府一年薪酬開支近1500億元，相當於政府經營開支逾兩成，資助機構薪酬開支亦達1505億元。若說財赤下民生福利開支要縮減，政府薪津開支更須壓縮。疫後內地一些地方政府財困，紛紛削減官員薪津，反觀香港公務員連續3年加人工，立法會議員今年也加了薪。特區政府現時的「公務員編制零增長」和「資源效率優化計劃」，嚴格來說只是控制經常開支膨脹速度，並無明顯瘦身效果。當局若認為社福開支可以彈性削減，公務員、問責高官和議員減薪，一樣可以彈性處理。

本世紀初，特區政府為了解決財赤問題，不僅削減公務員編制一成，還要公務員減薪。雖然有關決定惹來公務員反彈，但確實有助公共財政回復健康。近年政府人手編制顯著膨脹，難以想像沒有冗員，况且當局大力推動智慧政府建設，必然有些崗位可以淘汰或顯著減少，政府沒理由無法精簡編制及人手。另外，隨着北都建設及一系列基建項目上馬，政府必須嚴控工程支出。興建行人天橋和高架路，動輒便花數以十億元計公帑，花錢如流水，把關又不嚴，庫房當然有「乾塘」之憂。赤字佔GDP比例，3%被視為合理基準線，政府應致力避免顯著偏離。

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