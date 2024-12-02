社評：關稅武器化籌碼有時盡 霸主地位頂峰回落可期

威脅加徵關稅可討價還價

聲東擊西要其他國家屈服

特朗普宣布，上任第一天就會發出行政指令，對加拿大和墨西哥所有出口到美國的商品加徵關稅25%，直到非法移民和偷運毒品問題停止「侵略」美國，同時又表示，對中國進口商品再加徵10%，直到中國阻止毒品偷運到美國。

特朗普的宣布並不莊嚴，而是在社交媒體上發一個帖文，沒有數據支持，也毋須引用法律根據，或者說明是否符合一貫的外交政策。其實特朗普「話裏有話」。他在宣布加徵稅率之後說，「加拿大和墨西哥有絕對的權利和權力，去輕易地解決這個長期水深火熱的問題」，重點是加拿大和墨西哥有責任也有能力去解決問題，而這些問題對美國來說，已經忍無可忍。而關於中國的宣布，他接住說的是，「我跟中國就大量毒品，特別是芬太尼輸往美國問題，有過很多次商討，但都沒有結果」，則可以理解為，指摘中國行動不力，但暗喻可以繼續商談。

儘管有評論認為特朗普說話輕率，其實不然。芬太尼毒品的禍害，在美國確實是忍無可忍，2023年有81,000人因此死亡。而偷運芬太尼到美國最經常的途徑，是美國跟加拿大和墨西哥的陸路邊境，而美國指控製造芬太尼的原材料大多來自中國，所以加徵關稅的稅率，也有25%和10%之別。加上加拿大和墨西哥還有非法移民越境的問題，而中國沒有，這就是特朗普的邏輯。

加拿大政壇最為氣憤，是作為美國最堅定的盟邦，竟然對加拿大橫插一刀（安大略省長福特所言），而且將加拿大和墨西哥相提並論。加拿大氣憤當然有道理，美國在墨西哥邊境一個月抓到的非法移民，達到56,530人，而在加拿大邊境抓到的數字，一年才23,721人，而美國竟然要同樣加徵25%關稅，實在沒道理。

對於特朗普揚言要對中國商品再提高關稅10%，商務部發言人心平氣和地表示，希望美方按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，共同推動中美經貿關係穩定、可持續發展。

無論特朗普的做法有沒有道理，或者應該如何理解，加拿大和墨西哥都不能掉以輕心，因為加拿大高度依賴出口，而輸往美國的商品佔出口總額的77%，墨西哥則是78%，一旦美國加徵關稅，即使25%的稅率還有商量餘地，但都會對本國經濟帶來傷筋動骨的後果。所以加拿大總理杜魯多，和墨西哥總統欣鮑姆，都第一時間打電話給特朗普，了解他的真實意圖，杜魯多更在通電話第二天親自到美國面見特朗普，解釋一番。

其實，解決非法移民和毒品禍害問題，特朗普也心知肚明，解鈴還須繫鈴人，而且工具箱內還有很多「武器」。拜登政府開放邊境，任意讓非法移民越境，到了美國只要聲稱尋求政治庇護就不會遣返，特朗普只要延續他在上一個任期時的做法，將邊境圍牆加高加長，加強遣返已經進入美國境內的非法移民，必能奏效。中國已經接收3個包機遣送回來的非法移民，算是十分合作的一方。

打擊非法移民偷運毒品責在美國

特朗普為兌現競選宣言塞責外國

至於毒品偷運問題，確實比較棘手，所以特朗普才會表示要派特種部隊去打擊墨西哥販毒集團。而實際上，芬太尼的原料與其他化學品難以清晰界定，製作方法較為簡單，所以售價比其他毒品便宜很多，才會成為殺人不眨眼的禍害。中國有責任對付毒品氾濫，目前在小城鎮都有張貼宣傳品，教育民眾提防，並且採取措施限制某些化學品出口。而美國在加強宣傳和加大打擊力度之後，也有一定成效，2023年死亡人數從峰頂回落，緝獲的毒品數量也大幅增加4倍。

簡而言之，對付非法移民和毒品問題要取得成效，責任和行動都在美國本身。特朗普威脅加拿大、墨西哥和中國，實際上是在兌現選舉承諾，一則討好選民，同時也能顯示，只要特朗普一句話，全世界都要「馬首是瞻」。

「讓美國更強大」是特朗普的競選口號，美國哪個總統上台，行動上都會以此為目標，潛台詞是美國已經從強大中下滑，或者繼續強大的地位已經受到威脅。特朗普確實有很多手段讓美國更強大，但以關稅武器化來達到目的，實際上是在顯示，過去以民主制度「以德服人」的一套已經不靈，而以武服人只能彰顯霸氣，這種霸氣還能維持多久，全球都看在眼裏，或許特朗普只多做4年，也不在乎美國今後如何維持霸主地位的問題。

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