社評：馬龍訪台掀起追星潮 抹黑擋不了兩岸交流

馬英九當政時積極推動兩岸關係和平發展，如今則化身「民間使者」，致力促進兩岸交流，對抗民進黨「去中國化」的政治操作。最近兩年他都親自帶領台灣青年訪問大陸，同時也連續兩年邀請大陸高校師生訪台。馬英九的主導角色，令此類互訪不可避免地引發了政治爭議，但交流本身確實傳遞了積極信號，有助消除兩岸認知隔閡。2023年有5所大陸高校37名師生應邀訪台，今年則有7所院校參與。去年名氣最大的團員丁寧，與馬龍一樣是奧運乒乓球冠軍。

馬英九牽線民間互動

乒乓球再做「親善大使」

體育運動具有獨特的凝聚人心魅力，傑出運動員往往獲得跨地域支持，頂尖運動員相互欣賞與尊重，也展示了體育打破政治與文化界限的力量。馬龍作為乒乓球史上首位集國際與國內各項大賽單打冠軍於一身的男子運動員，以卓越球技征服各地球迷。他與台灣乒乓球名將莊智淵、林昀儒等人都以「好朋友」相稱。林昀儒與應屆奧運男單冠軍樊振東也是好朋友，兩人一同在新加坡觀看美國歌手Taylor Swift演唱會，林昀儒用手機記錄下樊振東盡情歌舞的真我表現，讓球迷津津樂道。兩岸需要更多像這樣的真誠交往與良性互動。

兩岸民眾不僅在乒乓球等體育項目有共鳴，台灣流行音樂曾風靡神州大地，隨着大陸軟實力提升，大陸電視劇如今也廣受台灣民眾追捧。然而，兩岸實體交往空間卻呈現萎縮趨勢。台灣2008年開放大陸遊客赴台，陸客於馬英九執政後期達到高峰，但蔡英文2016年上台後，兩岸關係急劇轉壞，尤其2019年香港爆發反修例風暴，綠營借機大肆宣傳「抗中保台」，加上新冠疫情衝擊，陸客「清零」，赴台留學的大陸學生人數也劇減。兩岸原本再正常不過的交流，如今變成了稀缺品。

「抗中保台」論述不僅渲染大陸對台軍事威脅，也強調台灣的文化和身分認同。對台灣不利的負面信息則被冠以「認知作戰」。綠營用掩耳盜鈴方式抹黑大陸發展，鬧出過諸如「大陸人民吃不起茶葉蛋」、「大陸高鐵沒靠背」等笑話，這其實也折射出面對大陸軟實力上升的高度警覺與不安。大陸師生訪台被形容為「統戰」與「侵略的前哨戰」，也是源自同樣的思維邏輯，而無論是馬龍、楊倩無可爭議的傑出運動成就，還是其他訪台學生在鏡頭前所展現的自信與表達能力，確實戳破了綠營「認知作戰」指控的假面目。

將兩岸正常交流視作政治暗流的做法，顯示出一種逃避現實的鴕鳥心態，然而將頭埋在沙裏，既抗不了「中」也保不了「台」，卻可能被自己構建的虛假話術反咬一口。國家主席習近平上月在APEC利馬峰會期間，與美國總統拜登會晤，明言台灣問題是不容挑戰的「紅線」，並罕有點名警告賴清德，綠營迫不急待辯說這是「認知作戰」；新加坡總理黃循財向中方表達反對台獨立場，綠營也急忙宣稱對岸散播「不實言論」，結果卻被新加坡官方新聞稿「打臉」，自曝其短。

星洲反台獨被誣「認知作戰」

綠營鴕鳥式逃避自曝其短

反對台獨是新加坡從不含糊的立場。新加坡國父李光耀曾斬釘截鐵指出：「台灣與大陸重新統一是時間問題，這是任何國家無法阻擋的。」這是洞察國際關係現實與歷史脈絡而得出的務實理性分析。李光耀直言，台灣前途取決於兩岸力量的對比，以及美國是否計劃進行干預。他相信「美國不會願意為台灣獨立而與中國發生衝突」，中國卻絕不會退讓，即使「在第一場戰鬥中失利，也會不斷回擊，進行第二輪、第三輪、第四輪的較量，直到取得勝利」。李光耀清晰認識到，對美國而言，台灣問題僅是地緣政治博弈籌碼，但對中國來說，卻是關乎民族大義。

李光耀早在1980年代便擔當中美在台灣問題上交鋒的「信使」，並且促成兩岸對峙近半世紀後首場半官方會晤「汪辜會談」（1993年）。李光耀長子李顯龍掌權期間，習近平與馬英九更在新加坡實現了歷史性會晤（2015年）。大陸高校代表團上周啟程赴台前夕，李顯龍首次以新加坡國務資政身分到訪北京，獲得高規格接待，突顯了北京對新加坡的重視及肯定。

兩岸問題上，新加坡必然願意繼續擔任和平使者，但兩岸關係能否全面破冰，關鍵始終在雙方能否開放包容地理解和接納彼此。上周五，大陸師生團訪問政治大學，該校乒乓球隊成員表示，希望此次交流能促進兩岸在體育、藝文等領域發展，期望能夠消除彼此的歧見與戰火。這正是維護兩岸關係的共同基礎。面對大陸軟硬實力崛起，綠營缺乏有效對策，走上自我構築信息繭房之路。在此背景下，大陸應該更積極把握各種機會，在台灣激發更多正面和理性聲音，為和平統一創造更多空間。

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