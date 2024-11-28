社評：撤除嚴厲出入管制 恢復大學校園開放

拉近大學與公眾距離

開放校園具積極意義

反修例風暴期間，理大一度淪為戰場，校園破壞嚴重。事後校方展開校園修復和加強保安工作，包括在指定地點設立保安站，以及在出入口安裝閘機等。審計署昨天公布新一份審計報告，其中一項正是審視理大校舍維修保養工作。審計報告提到，理大花在修復的開支約為1.06億元，加強保安的開支則為1.296億元，相關工作前年6月完成，惟有別於本地多間大學陸續重開校園方便公眾進出，理大迄今仍維持多項出入管制政策，包括只容許學生、教職員及獲授權人士進入校園，出入者須以通行證或通行碼核實身分，才能通過出入口閘機。

審計報告指出，理大須遵從土地契約訂明的公眾範圍規定，所有公眾均可就合法目的，在指明時間內自由進出校園指定範圍。審計署留意到公眾不時對理大開放校園政策表示關注，認為理大需要繼續留意最新情况，並在適當時調整保安措施。理大方面則表示，「一直遵從」土地契約訂明的公眾範圍規定，容許公眾「經訪客登記系統進入校園」，又稱校方沒有責任向所有公眾「開放校園全部範圍」。

大學除了是培養人才和做研究的地方，亦是社會重要文化財產，公立或政府資助大學尤其如此，開放校園除了可以拉近大學與公眾距離，也可體現大學開放包容精神。事實上，全球大部分大學都不需要特別手續進入校園，國家教育部今年初亦稱，「大學校園更好向社會公眾開放具有積極意義」，有利於大學更好融入及服務社會，教育部將與有關部門研究，建立健全校園安全風險防控機制，同時指導高校完善相關管理制度，以不影響學校正常秩序和師生學習生活為前提，使校園開放和內部管理達至平衡。國家教育局提出的處理方針，值得本港大學參考。

長期以來，本港多所大學都奉行開放校園原則，只因反修例風暴，以及緊接而來的新冠疫情，迫不得已，才改採封閉式校園管理，嚴格限制校外人士進出。時移世易，隨着新冠疫情淡出，8間資助大學中，港大、科大、浸大及嶺大很快已取消出入管制措施。雖然中大和教大仍要求學生和教職員拍卡或出示證件才能進入校園，但容許訪客即場登記。只有理大和城大仍然嚴格限制公眾進入，訪客必須事先預約。

開放並非撒手不管

封閉式管理不必要

香港環境擠迫，理大和城大位處市區，校園空間有限，比起其他高校，人流及保安考慮難免較多，但不應該因此永遠停留在封閉式管理的狀態；就算封閉式管理一刀切操作可能較為簡單方便，校方也要顧及校園開放性，在保安需要和便利公眾之間，尋求合適平衡。舉例說，過去南山邨居民前往又一城，大多取道城大，有校友更指出，校內部分升降機正是校方早年為方便街坊及師生出入而設，惟受校園封閉式管理影響，現時南山邨一帶街坊往往需步行300米斜路，才能前往又一城及九龍塘站，未能使用校內升降機。疫情期間，理大城大以防疫為由，嚴格限制外人出入，可以理解，可是現在仍堅持封閉式管理，實無必要。

反修例風暴遠去多時，香港社會早已恢復穩定，由治及興新時期，無論大學以至整個社會，都應該重拾自由開放氛圍，這才是真正全面的復常。香港若要成為國際教育樞紐，本地大學應該多向國際著名學府看齊，開放校園當然是其中之一。港大近年成為遊客「打卡」熱點，衍生迫爆校園和影響社區情况，然而港大的應對方法，不是採取封閉式管理，而是推出「遊客分流措施」，避免上課日子旅客太多對師生造成影響，一般公眾依然可以自由出入校園，毋須像遊客般需要預約。開放校園不等於「無掩雞籠」撒手不管，港大疏導遊客的做法，正是一例。

2022年底，新冠疫情步入尾聲，部分大學開始放寬「門禁」，當時理大曾說，校方將密切留意疫情發展，適時調整各項防疫安排，城大也有類似說法。現在疫情結束已差不多兩年，校方是否還須維持嚴格限制公眾出入，確有商榷必要。理大強調校方沒有責任向所有公眾「開放校園全部範圍」，然而審計報告說得清楚，只是希望校方按照土地契約，容許公眾在「指定時間指定範圍」自由出入校園，校方不應該混淆兩者。

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