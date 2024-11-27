社評：文創發展須定重點 產業化莫畫餅充飢

產業政策重點扶持

仙女散花成效難彰

文體旅局原定去年公布《文藝創意產業發展藍圖》，未料一再延宕，及至昨天才出爐。國家「十四五」規劃確立香港「八大中心」發展定位，「中外文化藝術交流中心」是其中之一，藍圖亦以此作為願景。根據統計處資料，2022年，本港文創產業增加值總額約為1221億元，藍圖定下的目標，是未來10年將相關金額增至2000億元，差不多是目前一倍，從事相關行業的人數，則由目前22萬，增至26萬。

1980至90年代是本港流行文化的輝煌時期，影視作品、粵語流行曲、漫畫和武俠小說角色等，不僅在全球華人社會大受歡迎，就連亞洲一些非華語國家也相當受落，然而過去十多年，香港流行文化軟實力，確有不斷下降之嘆。當然，發展文藝創意產業，大眾流行文化也不過是其中一環，一些較為小眾的表演藝術、博物館和娛樂服務，還有電玩、軟件及互動媒體等，都是文創產業的一部分，只是即使計及這些領域，相信不少人對本港文創產業增加值金額高達1221億元，還是感到有些意外。事實上，統計處所得出的數字，乃是將藝術品、古董及珠寶等買賣，以至建築設計、廣告等行業也計入其中。當局強調這是根據聯合國所倡議的統計指引所訂定，然而這亦令到文創產業的定義變得極廣，導致有關藍圖的討論不易對焦。

香港是全球三大藝術品拍賣市場之一，交易額一年超過千億元，未來當然應該繼續全力經營，然而談到發展文創產業，恐怕更多人還是希望在流行文化、文藝表演等領域多下工夫。藍圖提出四大發展方向，包括：弘揚中華傳統優秀文化，發展香港特色文化內涵；發展多元及國際化的文化藝術產業，打造香港成為流行文化之都，提升硬件量與質；建立國際平台，促進中外文化藝術交流，鞏固國際文化盛事之都角色，吸引旅客；完善文藝創意產業生態圈，鼓勵私營市場參與，建設文創產業鏈及匯聚人才，促進更多跨界別及跨領域合作，支持開拓內地及國際市。

香港一向是東西文化薈萃之地，非常適合進行國際文藝交流活動，至於培養熟悉中華文化人才、推廣嶺南文化特色，也是應有之義，毋須刻意標榜，都可起到愛國主義教育的效果。藍圖所談的四大方向，相信沒有多少人會不同意，然而如何將願景、方向及目標，逐一化為現實，才是關鍵所在。韓國文創產業過去廿年發展蓬勃，政府「擇優」重點催谷特定行業，對於帶動整個產業鏈，發揮了重要作用。反觀香港，當局認為香港「適合」取多元模式發展，藍圖沒有指定某些文化藝術項目作重點發展，當局也不會為了推動產業化，提出額外撥款資助。

採取切實有效措施

協助業界排難解憂

產業政策的本質，就是針對指定產業，透過政策上的扶持及援助，加速它們成長，這本身就必然牽涉到揀選與判斷。當然，長遠而言，產業必須形成自力更生的能力，業界要有市場觸覺及商業眼光，不能一味依靠政府資助，不過話說回來，如果單靠市場無形之手，已足以令產業蓬勃發展起來，政府也毋須搞什麼產業政策。正如本港創科產業發展不會「瓣瓣搞」，而是會選定生物醫藥、人工智能等領域重點經營，發展文創產業的邏輯其實也一樣，不去揀選其實就是迴避判斷，「仙女散花」發展模式，缺乏策略重點，難免令人擔心成效不彰。

最近有本港著名導演認為香港政治環境變化，影響了創作自由，然而也有同行對此不以為然。事實上，這兩年本港多齣電影都叫好叫座，反映創作者仍有不少空間可以發揮。本港文化演藝界人士多年來經常批評政府支援不足，藍圖其實有提及業界面對的一些痛點和投訴，例如表演場地不足，以及藝團資助制度向大藝團傾斜、中小型藝團難以發展，等等，只是當局並未提出解決良方。舉例說，近年全球興起各類沉浸式文藝體驗活動，有本地業界人反映，黑盒劇場長期不足夠，令劇團及表演者難以長期在固定地點演出，期望當局放寬限制，讓舊工廈改為小型劇場或黑盒劇場。雖然藍圖有提及相關問題，但政府僅表示會「研究」放寬不同場地限制，提供更多表演及展覽場地；藝團資助制度，藍圖的說法，也只是「全面檢討」。當局說法如此含糊，業界只能觀望。

產業政策不能畫餅充飢，也不能閉門造車，政府推動文藝產業發展，必須多與業界溝通，了解他們的需要，採取切實有效的措施，幫他們排難解憂。私人場地租金高昂，本地中小型劇團和表演者難以負擔，當局應在場地方面，提供更多協助。文創產業發展，除了文藝界外，也需要商界參與，當局可協助搭建三方平台，促進溝通合作。

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