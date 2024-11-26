社評：大灣區機場群協同發展 香港積極參與突出優勢

中央促珠三角空域協作

香港善用機場三跑契機

機場三跑系統2016年動工，耗資超過1400億元。前年11月，新建成的北跑道啟用，原來的舊北跑道改編為中跑道後一直關閉，意即機場實際仍維持以雙跑道系統運作，然而後天開始，中跑道將重開，標誌香港國際機場正式改為3條跑道運作。現時機場雙跑道系統，每小時最高可供約68架次飛機升降，即全年約42萬架次。三跑啟用將提升機場容量，當局預計飛機升降量可逐步增至每小時102架次，滿足本港長遠客運及貨運需要。

雖然目前本港航空客運量尚未回覆到疫前水平，但機場基建本來就需要超前部署，等到飽和才謀擴建，已然太遲。三跑系統啟用，不僅是香港機場硬件設施的重大升級，對於鞏固香港國際航空樞紐地位，也有重要作用。當然，提升本港空運承載能力，除了硬件擴容之外，也需要其他方面配合。隨着大灣區融合，優化空域使用、確保航空運輸順暢和安全，將是一個必須處理的課題。

目前粵港澳大灣區80公里半徑範圍內，合計有7個機場，航線網絡遍及全球200多個城市，旅客年吞吐能力達2.2億人次，客貨運量位列全球主要灣區首位。除了香港，深圳和廣州也在增建機場跑道擴容。根據內地方面估算，到了2035年，大灣區旅客吞吐量將達4.2億人次。珠三角空域本來就被形容為「全球最複雜空域」，涉及廣州、珠海、香港3個空域管制區，分屬香港民航處及國家民航局管理，制度差異等因素，為空域合作帶來不少障礙。另外，現時大灣區機場群呈「多中心」發展格局，主要機場航線網絡重複建設情况普遍，同質化競爭激烈，也造成有限空域資源未能充分利用。繼香港機場三跑之後，深圳機場三跑系統最快2026年初啟用，區內空域長遠料將更為擠擁，需要及早加強協作。

早於2011年，機管局一份顧問研究報告便提到，香港機場若要提升跑道容量，有需要跟其他珠三角機場互相協調空域資源，惟之後多年一直缺乏進展。一方面，香港社會進入高度政治化時期，有政黨和團體將興建三跑與港深「空域共享」扣連起來，然後將「空域共享」說成是「將香港空域交予內地管理」、「違反《基本法》」；另一方面，因應深港兩地打算興建三跑，民航處2017年曾提出協調方案，惟有指深圳方面認為不夠公平，方案不了了之，雙方之後也未有再就此深入磋商。

為了協調珠三角區內各機場空域資源，國家民航局與港澳民航處2004年已成立了「三方工作組」，只是調和各方利益並不容易，加上3年疫情打亂航空業，空域資源協調工作亦遭耽擱。時移世易，香港內外環境劇變，大灣區加快融合成為眼前要務，中央支持香港鞏固提升國際航空樞紐地位，珠三角空域協作，是時候全速推進，香港機場三跑系統啟用正是一個契機，特區當局應把握時機，積極參與和促進空域協作。

大灣區融合加速

「運管委」統籌協調

前年6月，國家民航總局屬下中南地區管理局的「珠三角運行協調管理委員會」（珠三角運管委），首度統一協作調度區內多個機場航班，標誌珠三角迎來「多機場協同運行」模式。當局表示，設立運管委是落實《大灣區綱要》重要部署，珠三角運管委作為前期試點，首先協同運行廣州、深圳、珠海3個機場，日後再逐步推廣至港澳機場。及至今年6月，「三方工作組」討論大灣區空域優化工作進展，會議亦提出要以「機場群」思路統籌合作發展，加快港澳機場「國際要素資源優勢」和內地機場資源優勢融合，推進珠三角運管委試點工作縱深發展，以「珠三角運行協同平台」建設融合港澳民航運行機制，逐步朝着實現建設「大灣區運管委」目標邁進。

有意見認為，「大灣區運管委」可定位為國家層面的民航統一協調監管機構，不僅中央派員參與，還可聯合中央及地方政府、機場、航空公司及相關空管單位，統籌分配航權、航線等資源，致力提升大灣區機場群整體競爭力，下一步還可在機場間相互參股等方面，進行創新探索，讓灣區機場群成為利益共同體。也有意見認為，歐洲機場空域統一管理的做法，值得大灣區借鏡。「大灣區運管委」日後會以什麼形式運作，現在言之尚早。無論如何，大灣區將迎來民航協同發展新格局，香港應致力突出自身優勢，爭取在大灣區打造世界級機場群過程中，發揮重要角色及作用。

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