明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：競逐南美影響力始開局 中國爭市場美憂失後院

【明報社評】國家主席習近平出席亞太經合組織(APEC)和二十國集團(G20)峰會，並國事訪問秘魯和巴西，在南美洲牽起一陣中國旋風，而即將離任的美國總統拜登在氣勢上已經輸了一截，連G20拍大合照都不等他。然而，美國對拉丁美洲的影響力根基堅實，其主導地位短期內不會發生大變化。中國近年在拉美地區加大投資和經貿往來，大有急起直追之勢。而中國為爭奪市場的主觀目標，是否會被美國看成在美國後院撬牆角的舉動，因而在中美兩國關係開闢一個新戰場，則值得觀察。

拍大合照不等拜登翌日補拍

錢凱港啟用加速太平洋貨運

習近平主席在APEC峰會上大出風頭，其中原因是中國在秘魯投資興建的錢凱港開始營運，這個港口規模不大，但潛力巨大，因為南美洲東面國家到亞洲的貨運，今後毋須繞道巴拿馬運河而節省時間與運費，不但中國受惠，日本韓國也拍掌。反觀美國，拜登送秘魯幾架直升飛機作緝毒之用，以及三藩市捐贈淘汰的舊地鐵車廂，秘魯對中美兩個國家有鮮明的比較，不在話下。

巴西是南美洲最大國家，是世界第八大經濟體，去年對華貿易出口額達到1057億美元，超過巴西對美國和歐盟出口額的總和。總統勞拉盛情款待習近平，並與中國簽訂38項協議，其中有3個比較特別，一是巴西尋求中國提供通訊衛星服務，減少依賴美國；二是中國為巴西提供50億元貸款，金額不大，但貨幣是人民幣；三是中國為巴西提供核能技術合作。

拜登是第一個訪問亞馬遜熱帶雨林的現任總統，並為保護雨林基金注資1億美元，受到環保人士讚賞。但相比中國的38項協議，高下立見，拜登在G20領導人拍大合照時與加拿大和意大利總理都遲到，大會不等他們繼續拍，第二天補拍大合照。究竟不等拜登和補拍，哪個是不給面子或者給面子，言人人殊。

從發生在一個星期之內的事情，去判斷中國與美國哪個對南美洲有更大影響力，必然是片面之詞。美國對拉丁美洲的影響力，有歷史的傳統，也有地理上的接近，以及美國在政治、軍事和經濟的實力。

美國對南美洲的影響力非常牢固，兩個關鍵組織美國都是成員國，而且總部都設在華盛頓，美洲國家組織有推廣美式民主的願景，在解決美洲國家之間糾紛、組織緝毒合作、協調發展方向等方面，還在發揮重要作用，該組織的經常經費一半由美國承擔，遇到特殊需要募捐，美國往往提供三分之一的貢獻。

另一個重要組織是美洲開發銀行，為拉美國家提供基建和文教衛生等發展項目貸款，美國對該銀行基金投入的金額排第一，達到50億美元，中國排在第15位，投入金額只有1.3億美元。

中國對這兩個南美洲最關鍵組織的資金投入，跟美國相比，可謂望塵莫及，但在合作發展方面的誠意與態度，與美國還是可以一拼，中國的外交原則是不會干涉別國內政，美國則以民主制度優勝自居，動輒以意識形態為由，開除或者抵制美洲國家組織某些成員國而引起其他成員國不滿。中國與拉美國家同為發展中國家，在經濟發展方面有互補互惠的關係，中國對拉丁美洲國家的農產品與天然資源有需求，並且願意投資拉美國家及提供技術支援。

特朗普當選拉美關係存變數

中國不會顧忌美國放棄市場

然而，總體來說，美國對拉美國家的主導地位猶在，2022年美國佔拉美國家進出口貿易的份額為41.7%，中國只佔12.9%。雖然不排除中國後來居上的可能，但「後起之秀」未必可以後發制人，墨西哥與美國和加拿大的北美洲自由貿易協定明年到期，正在商議續簽協議，墨西哥不可能放棄美加市場而放寬對中國的優惠去吸引投資。况且特朗普當選，還會帶來未知之數。

特朗普揚言要對所有國家的商品加徵關稅10%，在攔截非法移民湧向美國邊境方面，對中美洲國家有特別苛刻的要求，並且以經貿條件和援助項目作為要脅，新一屆政府對拉美國家的關係將會有何影響，還需要觀察。而中國在此刻加大對拉美的投資以及經貿往來，並且擴張到文化和科技合作領域，美國將會如何看待這些舉動，也值得探討。

美國一向將中美洲視為後花園，以南美洲作為勢力範圍，對於「域外」勢力介入十分警惕，1962年的古巴導彈危機事件，還差點跟當時的蘇聯開仗。而今中國「強勢」在拉美國家出現，好勇鬥狠的特朗普是否會認為是插足其後院，難以逆料。

拉丁美洲是一個龐大的市場，中國沒有理由不去發展，也不會顧忌美國的傳統影響而放棄謀求合作共贏的機會，同理，拉美國家對於中國的市場以及投資，也不會因為忌憚美國的憂慮而卻步。雖然美國一方對拉美的影響力可能不及當年，中國一方在亦步亦趨，但始終競爭的局面才剛剛打開，是否會出現此消彼長之勢，抑或會因為特朗普的強勢阻撓而發生劇變，在複雜而動盪的國際局勢中，將會有很大的變數。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞