社評：競逐南美影響力始開局 中國爭市場美憂失後院

拍大合照不等拜登翌日補拍

錢凱港啟用加速太平洋貨運

習近平主席在APEC峰會上大出風頭，其中原因是中國在秘魯投資興建的錢凱港開始營運，這個港口規模不大，但潛力巨大，因為南美洲東面國家到亞洲的貨運，今後毋須繞道巴拿馬運河而節省時間與運費，不但中國受惠，日本韓國也拍掌。反觀美國，拜登送秘魯幾架直升飛機作緝毒之用，以及三藩市捐贈淘汰的舊地鐵車廂，秘魯對中美兩個國家有鮮明的比較，不在話下。

巴西是南美洲最大國家，是世界第八大經濟體，去年對華貿易出口額達到1057億美元，超過巴西對美國和歐盟出口額的總和。總統勞拉盛情款待習近平，並與中國簽訂38項協議，其中有3個比較特別，一是巴西尋求中國提供通訊衛星服務，減少依賴美國；二是中國為巴西提供50億元貸款，金額不大，但貨幣是人民幣；三是中國為巴西提供核能技術合作。

拜登是第一個訪問亞馬遜熱帶雨林的現任總統，並為保護雨林基金注資1億美元，受到環保人士讚賞。但相比中國的38項協議，高下立見，拜登在G20領導人拍大合照時與加拿大和意大利總理都遲到，大會不等他們繼續拍，第二天補拍大合照。究竟不等拜登和補拍，哪個是不給面子或者給面子，言人人殊。

從發生在一個星期之內的事情，去判斷中國與美國哪個對南美洲有更大影響力，必然是片面之詞。美國對拉丁美洲的影響力，有歷史的傳統，也有地理上的接近，以及美國在政治、軍事和經濟的實力。

美國對南美洲的影響力非常牢固，兩個關鍵組織美國都是成員國，而且總部都設在華盛頓，美洲國家組織有推廣美式民主的願景，在解決美洲國家之間糾紛、組織緝毒合作、協調發展方向等方面，還在發揮重要作用，該組織的經常經費一半由美國承擔，遇到特殊需要募捐，美國往往提供三分之一的貢獻。

另一個重要組織是美洲開發銀行，為拉美國家提供基建和文教衛生等發展項目貸款，美國對該銀行基金投入的金額排第一，達到50億美元，中國排在第15位，投入金額只有1.3億美元。

中國對這兩個南美洲最關鍵組織的資金投入，跟美國相比，可謂望塵莫及，但在合作發展方面的誠意與態度，與美國還是可以一拼，中國的外交原則是不會干涉別國內政，美國則以民主制度優勝自居，動輒以意識形態為由，開除或者抵制美洲國家組織某些成員國而引起其他成員國不滿。中國與拉美國家同為發展中國家，在經濟發展方面有互補互惠的關係，中國對拉丁美洲國家的農產品與天然資源有需求，並且願意投資拉美國家及提供技術支援。

特朗普當選拉美關係存變數

中國不會顧忌美國放棄市場

然而，總體來說，美國對拉美國家的主導地位猶在，2022年美國佔拉美國家進出口貿易的份額為41.7%，中國只佔12.9%。雖然不排除中國後來居上的可能，但「後起之秀」未必可以後發制人，墨西哥與美國和加拿大的北美洲自由貿易協定明年到期，正在商議續簽協議，墨西哥不可能放棄美加市場而放寬對中國的優惠去吸引投資。况且特朗普當選，還會帶來未知之數。

特朗普揚言要對所有國家的商品加徵關稅10%，在攔截非法移民湧向美國邊境方面，對中美洲國家有特別苛刻的要求，並且以經貿條件和援助項目作為要脅，新一屆政府對拉美國家的關係將會有何影響，還需要觀察。而中國在此刻加大對拉美的投資以及經貿往來，並且擴張到文化和科技合作領域，美國將會如何看待這些舉動，也值得探討。

美國一向將中美洲視為後花園，以南美洲作為勢力範圍，對於「域外」勢力介入十分警惕，1962年的古巴導彈危機事件，還差點跟當時的蘇聯開仗。而今中國「強勢」在拉美國家出現，好勇鬥狠的特朗普是否會認為是插足其後院，難以逆料。

拉丁美洲是一個龐大的市場，中國沒有理由不去發展，也不會顧忌美國的傳統影響而放棄謀求合作共贏的機會，同理，拉美國家對於中國的市場以及投資，也不會因為忌憚美國的憂慮而卻步。雖然美國一方對拉美的影響力可能不及當年，中國一方在亦步亦趨，但始終競爭的局面才剛剛打開，是否會出現此消彼長之勢，抑或會因為特朗普的強勢阻撓而發生劇變，在複雜而動盪的國際局勢中，將會有很大的變數。

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