明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：特朗普組閣唯親不重才 「劣政」恐慌埋下政爭隱患

【明報社評】美國總統當選人特朗普強勢回歸首嘗挫折，司法部長人選蓋茨（Matt Gaetz）捲入性醜聞，獲得提名8天後便落馬。特朗普贏得大選後迅速籌組執政班底，包括蓋茨在內的多名人選，皆顛覆美國傳統政治認知。他們的共同特點是積極擁護特朗普的民粹政見，主動為其擔當政治打手，但卻缺乏令人信服的專業施政背景。特朗普對所謂「深層政府」（deep state）抵制施政一直深信不疑。「特朗普2.0」用人唯親不重才，預示他未來4年對付「深層政府」的力度，勢較其首個任期有過之而無不及，蓋茨提名夭折只是「飯前小點」。

現年42歲的蓋茨擔任佛羅里達州聯邦眾議員時已是惹火人物，去年10月他發起投票，與民主黨聯手罷免同屬共和黨的眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），麥卡錫指蓋茨公報私仇。蓋茨曾被眾院道德委員會調查，起因正是涉嫌與未成年少女性交。司法部長任命需經參議院投票確認，特朗普上周四（21日）致電蓋茨，告知他無法得到足夠支持，蓋茨隨後宣布退出提名。

性醜聞拖垮司法部長人選

美國優先跨不過操守關卡

司法部長是美國聯邦政府關鍵職位，從一般政治常識理解，蓋茨不僅德不配位，也明顯缺乏相關專業資歷。他雖然是律師，但只有兩年私人執業經歷，未曾在司法系統任職，又因性醜聞被司法部調查了3年，對其充滿敵意。相比之下，特朗普新提名的司法部長人選邦迪（Pam Bondi），除了曾擔任其律師團成員，也當過佛州總檢察長，擁有至少20年檢察官經驗。雖然兩人同為忠實支持者，但特朗普首選個人污點明顯的蓋茨，而非紅褲子出身的邦迪，最合理的解釋是，他希望利用像蓋茨這樣具顯著「反叛」意識的人，來落實他早已提出的「抽乾華盛頓沼澤」大計。

特朗普揚言要打倒「深層政府」，劍指掌控美國政府實際運作的官僚系統。司法部在特朗普首個任期內，多次跟他對着幹，是特朗普眼中「深層政府」為禍至深的部門之一，而他若想在移民、環保、醫保、槍械等領域兌現競選承諾，又需要司法部長保駕護航。蓋茨與特朗普同聲相應，其忠誠度又已得到認證，正是用來攪動局勢的理想人選。霍士新聞主播海格塞斯（Pete Hegseth）獲提名擔任國防部長，也是出於同一邏輯。

現年44歲的海格塞斯曾在伊拉克和阿富汗服役，但未擔任過高級軍官，也缺乏在五角大樓工作的經驗。然而，他堅決反對軍隊內部左翼思潮，反對女性參軍上前線，與特朗普「讓美國再次偉大」的目標相契合，其身上的十字軍紋身則顯示他有極端右翼思想傾向。美國國防界早已吃過特朗普亂下政令的苦頭，對未來可能由一位缺乏相關經驗且思想偏激的人士掌舵，自然罵聲四起。上周三，加州一個檢察官辦公室發表報告，指控他性侵一名女子，海格塞斯會否重蹈蓋茨覆轍，成為新的焦點。

特朗普亂點鴛鴦的提名爭議，還包括反疫苗的衛生部長人選、炫耀射殺寵物犬的國土安全部長人選、被形容為「俄羅斯間諜」的國家情報總監人選等等。主流輿論質疑特朗普用人離經背道，但在特朗普眼中，他們都是「美國優先」鬥士。這一準則貫穿他的點將榜，即使一些看似較為「正常」的提名，例如財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、能源部長萊特（Chris Wright），也分別服膺特朗普減稅及放寬金融監管、大徵關稅及大力開採化石燃料的主張。

kakistocracy爭論再現

政治文化大戰山雨欲來

特朗普首次掌權時，受共和黨主流力量制約，無法完全按自己意願行事，執政4年內多個內閣職位發生「炒人」或「劈炮」風波。如今他汲取了教訓，也顯示出比8年前更強大的政治能量。然而，他用人唯親不重才的做法，同時也埋下了政治鬥爭的隱患；內閣官員缺乏獨立決策意志，盲目跟隨特朗普，也將增加政策失敗的風險。

相比起一眾畢恭畢敬的「川粉」（特朗普又譯川普），科技巨頭馬斯克（Elon Musk）可謂「特朗普2.0」團隊的異數。大選期間，馬斯克在游離州舉行每日百萬美元抽獎為特朗普催票，特朗普在選後投桃報李，委任他領導「政府效率部」。馬斯克聲言要大削政府開支，減省2萬億美元，相當於三成聯邦預算。他還高調指點特朗普人事任命，張揚作風引起特朗普身邊一些老臣子不滿。雖然特朗普與馬斯克目前在一些政策上有共鳴，但在環保等領域的立場卻明顯相悖。這兩名自我意識強烈的人物，可以維持多長久的合作關係，實是個大問號，一旦雙方利益出現衝突，難保不會火星撞地球，不歡而散。

特朗普籌建的新執政團隊，充斥政治酬庸與反建制氛圍，多項任命皆衝擊很多人對公職人員專業水平與道德操守的認知。在此背景下，「kakistocracy」一詞再次進入公眾視野。「kakistocracy」希臘語字首「kakisto」意為「最差」，整個詞的意思就是「由最差的人統治的政府」。這個詞在17世紀已出現，但300多年來並不常用。2018年，中情局前局長布倫南（John O. Brennan）引用此詞，批評當時特朗普政府亂象，使其一度廣泛傳播。最近「kakistocracy」的網絡熱度又飈升，突顯特朗普再次引發「劣政恐慌」。特朗普的用人標準表明，他準備發動一場全面的政治與文化戰爭，既劍指主流建制勢力，也反擊美國主流輿論所倡導的進步價值觀，然而當他試圖構建一個圍繞自身利益的共同體去「抽乾沼澤」，實際上卻是製造了另一個沼澤，進一步加劇美國社會的分裂，以及政治的極化。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞