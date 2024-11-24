社評：特朗普組閣唯親不重才 「劣政」恐慌埋下政爭隱患

現年42歲的蓋茨擔任佛羅里達州聯邦眾議員時已是惹火人物，去年10月他發起投票，與民主黨聯手罷免同屬共和黨的眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），麥卡錫指蓋茨公報私仇。蓋茨曾被眾院道德委員會調查，起因正是涉嫌與未成年少女性交。司法部長任命需經參議院投票確認，特朗普上周四（21日）致電蓋茨，告知他無法得到足夠支持，蓋茨隨後宣布退出提名。

性醜聞拖垮司法部長人選

美國優先跨不過操守關卡

司法部長是美國聯邦政府關鍵職位，從一般政治常識理解，蓋茨不僅德不配位，也明顯缺乏相關專業資歷。他雖然是律師，但只有兩年私人執業經歷，未曾在司法系統任職，又因性醜聞被司法部調查了3年，對其充滿敵意。相比之下，特朗普新提名的司法部長人選邦迪（Pam Bondi），除了曾擔任其律師團成員，也當過佛州總檢察長，擁有至少20年檢察官經驗。雖然兩人同為忠實支持者，但特朗普首選個人污點明顯的蓋茨，而非紅褲子出身的邦迪，最合理的解釋是，他希望利用像蓋茨這樣具顯著「反叛」意識的人，來落實他早已提出的「抽乾華盛頓沼澤」大計。

特朗普揚言要打倒「深層政府」，劍指掌控美國政府實際運作的官僚系統。司法部在特朗普首個任期內，多次跟他對着幹，是特朗普眼中「深層政府」為禍至深的部門之一，而他若想在移民、環保、醫保、槍械等領域兌現競選承諾，又需要司法部長保駕護航。蓋茨與特朗普同聲相應，其忠誠度又已得到認證，正是用來攪動局勢的理想人選。霍士新聞主播海格塞斯（Pete Hegseth）獲提名擔任國防部長，也是出於同一邏輯。

現年44歲的海格塞斯曾在伊拉克和阿富汗服役，但未擔任過高級軍官，也缺乏在五角大樓工作的經驗。然而，他堅決反對軍隊內部左翼思潮，反對女性參軍上前線，與特朗普「讓美國再次偉大」的目標相契合，其身上的十字軍紋身則顯示他有極端右翼思想傾向。美國國防界早已吃過特朗普亂下政令的苦頭，對未來可能由一位缺乏相關經驗且思想偏激的人士掌舵，自然罵聲四起。上周三，加州一個檢察官辦公室發表報告，指控他性侵一名女子，海格塞斯會否重蹈蓋茨覆轍，成為新的焦點。

特朗普亂點鴛鴦的提名爭議，還包括反疫苗的衛生部長人選、炫耀射殺寵物犬的國土安全部長人選、被形容為「俄羅斯間諜」的國家情報總監人選等等。主流輿論質疑特朗普用人離經背道，但在特朗普眼中，他們都是「美國優先」鬥士。這一準則貫穿他的點將榜，即使一些看似較為「正常」的提名，例如財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、能源部長萊特（Chris Wright），也分別服膺特朗普減稅及放寬金融監管、大徵關稅及大力開採化石燃料的主張。

kakistocracy爭論再現

政治文化大戰山雨欲來

特朗普首次掌權時，受共和黨主流力量制約，無法完全按自己意願行事，執政4年內多個內閣職位發生「炒人」或「劈炮」風波。如今他汲取了教訓，也顯示出比8年前更強大的政治能量。然而，他用人唯親不重才的做法，同時也埋下了政治鬥爭的隱患；內閣官員缺乏獨立決策意志，盲目跟隨特朗普，也將增加政策失敗的風險。

相比起一眾畢恭畢敬的「川粉」（特朗普又譯川普），科技巨頭馬斯克（Elon Musk）可謂「特朗普2.0」團隊的異數。大選期間，馬斯克在游離州舉行每日百萬美元抽獎為特朗普催票，特朗普在選後投桃報李，委任他領導「政府效率部」。馬斯克聲言要大削政府開支，減省2萬億美元，相當於三成聯邦預算。他還高調指點特朗普人事任命，張揚作風引起特朗普身邊一些老臣子不滿。雖然特朗普與馬斯克目前在一些政策上有共鳴，但在環保等領域的立場卻明顯相悖。這兩名自我意識強烈的人物，可以維持多長久的合作關係，實是個大問號，一旦雙方利益出現衝突，難保不會火星撞地球，不歡而散。

特朗普籌建的新執政團隊，充斥政治酬庸與反建制氛圍，多項任命皆衝擊很多人對公職人員專業水平與道德操守的認知。在此背景下，「kakistocracy」一詞再次進入公眾視野。「kakistocracy」希臘語字首「kakisto」意為「最差」，整個詞的意思就是「由最差的人統治的政府」。這個詞在17世紀已出現，但300多年來並不常用。2018年，中情局前局長布倫南（John O. Brennan）引用此詞，批評當時特朗普政府亂象，使其一度廣泛傳播。最近「kakistocracy」的網絡熱度又飈升，突顯特朗普再次引發「劣政恐慌」。特朗普的用人標準表明，他準備發動一場全面的政治與文化戰爭，既劍指主流建制勢力，也反擊美國主流輿論所倡導的進步價值觀，然而當他試圖構建一個圍繞自身利益的共同體去「抽乾沼澤」，實際上卻是製造了另一個沼澤，進一步加劇美國社會的分裂，以及政治的極化。

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