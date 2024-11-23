社評：改革公院管治文化 防止醫療事故頻生

紓緩人手不足減出錯

搞清權責非甩鍋前線

今年以來，公院先後發生多宗嚴重醫療事故，惹來社會廣泛關注。今年5月，仁濟醫院有女童縫針後心跳停頓，院方兩名員工因涉嫌虐兒被捕；今年6月，伊利沙伯醫院發生錯插鼻胃喉至支氣管的事件，一日多後病人情况惡化，院方才發現插錯喉。及至上月，東區醫院又發生同類事故。根據醫管局向立法會提交的文件，2023年第4季至2024年第1季，錄得17宗「醫療風險警示事件」（即最嚴重級別的醫療事故），連同42宗「重要風險事件」，合計有59宗醫療事故。至於今年第2季的「醫療風險警示事件」則有5宗，伊院插錯喉事件正是其一。

雖然當局強調，公立醫院在病人安全工作方面，表現已屬「不俗」，「醫療風險警示事件」一年每10萬人口約有0.32宗，比美國英國都要低，然而對公眾而言，嚴重醫療事故一宗也嫌多；短短數月兩度發生插錯喉事件，更令人質疑當局的「防錯」工作是否存在缺失。另外，醫療事故發生後，醫管局及院方資訊發放遲緩混亂，同樣常遭詬病，有時甚至惹來隱瞞的質疑。鑑於醫療事故接連發生，醫衛局今年6月責成醫管局，全面獨立檢視公院管理的系統性問題，公立醫院系統管理檢討委員會正是在此背景下成立。委員會昨天公開檢討報告，就着管治與責任、安全文化、合規性與監察、事故管理、促成因素這五大範疇，提出31項改善建議。醫管局表示全數接納建議，將設立改革委員會，推進改革。

本港公營醫療系統負荷沉重，公院長期人手不足，近年更受移民潮等因素影響，醫護流失情況加劇。儘管醫管局新近數字顯示，醫生人數過去一年錄得增長，截至7月底，公院醫生流失率為5.3%，比之前有所改善，惟護士人數卻出現負增長，流失率高企於8.2%。公院人手不足，忙中出錯機會率必然上升。檢討報告亦提到，人手不足令前線人員工作量大增，無法專注一項工作，容易分心；另外，資深員工流失，影響帶教新人，也是造成出錯機會增加的原因。新人成熟需時，當局有必要招聘更多非本地培訓醫護，同時採取更多措施「留人」，諸如延長退休年齡、提高各類津貼等。不過話說回來，醫療事故頻生，人手短缺不過是其中一個影響因素，檢討報告所點出的管治缺失和職場文化問題，其實早應正視和處理。

階級觀念妨礙溝通

文化改造知易行難

科層組織規模愈大、分工愈仔細，權責愈需搞清楚，否則很容易出現推卸責任的問題，一旦發生事故，就互相「甩鍋」，又或只「向下問責」，將所有責任推給前線人員。觀乎檢討報告，「白色巨塔」顯然也有這方面的毛病。檢討委員會指出，公立醫院確實存在權責不清的情况，導致責任模糊，認為有需要構建「病人安全問責框架」，將安全指標納入表現評核，讓高層管理人員對病人安全承擔責任。事實上，今年公院兩宗插錯喉事件，雖然皆涉及實習醫生，然而公院執行醫療程序，並非單靠一個人，而是涉及一個團體，實習醫生亦有上級醫生監督，真正需要檢討的是程序防錯是否有缺陷、對實習醫生的支援是否不足夠，這些全屬行政管理問題，沒理由將責任全推給前線和新人。

檢討報告除了點出權責不清的問題，也突出了營造「敢言文化」之必要。報告指出，不同職級員工未能做到坦誠溝通，下級員工即使察覺有不妥當的事情，也礙於根深柢固的階級觀念，不敢向上級反映，因而錯過防止或阻截潛在安全風險的機會。在香港，醫生專業地位崇高，幾乎所有醫生都是來自本地兩所大學，師徒關係被看重，一些名醫更是桃李滿門，備受後輩敬仰。大型科層組織職級分明，本來就容易形成階級高低觀念，甚至出現論資排輩等情况，像公立醫院這樣的工作環境，上下階級觀念確有可能令一些年輕或初級的醫護，寧可少說話多做事。報告建議營造「敢言文化」，鼓勵「非懲罰性」通報，建立坦誠溝通環境，然而扭轉根深柢固的階級文化實非易事，還看當局日後有何具體措施。

防止醫療事故頻生，必須多管齊下。檢討報告提出改革醫療機構管治及文化、加強員工安全意識、確保新入職醫護人員有足夠培訓、改善通報及信息發放等，大方向當然正確，只是知易行難，醫管局必須拿出決心，厲行改革，莫讓檢討報告的主張淪為空談。

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