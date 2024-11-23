明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：改革公院管治文化 防止醫療事故頻生

【明報社評】公院醫療事故頻生，公立醫院系統管理檢討委員會公布報告，建議醫管局強化管治、加強風險管理、培育安全文化、改善溝通及問責制度。公院在本港醫療系統的角色舉足輕重，醫療事故頻頻，不會只是前線人員大意失誤的問題，背後一定涉及系統性及結構性因素，諸如人手不足、管理缺失，以至更深層的文化問題。檢討報告提到，公立醫院存在權責不清情況，下級員工因根深柢固的階級觀念，即使察覺有不妥之處，仍不敢向上級反映，正是具體寫照。醫管局必須對症下藥，厲行改革、提升管治，維繫市民對公營醫療系統的信任。

紓緩人手不足減出錯

搞清權責非甩鍋前線

今年以來，公院先後發生多宗嚴重醫療事故，惹來社會廣泛關注。今年5月，仁濟醫院有女童縫針後心跳停頓，院方兩名員工因涉嫌虐兒被捕；今年6月，伊利沙伯醫院發生錯插鼻胃喉至支氣管的事件，一日多後病人情况惡化，院方才發現插錯喉。及至上月，東區醫院又發生同類事故。根據醫管局向立法會提交的文件，2023年第4季至2024年第1季，錄得17宗「醫療風險警示事件」（即最嚴重級別的醫療事故），連同42宗「重要風險事件」，合計有59宗醫療事故。至於今年第2季的「醫療風險警示事件」則有5宗，伊院插錯喉事件正是其一。

雖然當局強調，公立醫院在病人安全工作方面，表現已屬「不俗」，「醫療風險警示事件」一年每10萬人口約有0.32宗，比美國英國都要低，然而對公眾而言，嚴重醫療事故一宗也嫌多；短短數月兩度發生插錯喉事件，更令人質疑當局的「防錯」工作是否存在缺失。另外，醫療事故發生後，醫管局及院方資訊發放遲緩混亂，同樣常遭詬病，有時甚至惹來隱瞞的質疑。鑑於醫療事故接連發生，醫衛局今年6月責成醫管局，全面獨立檢視公院管理的系統性問題，公立醫院系統管理檢討委員會正是在此背景下成立。委員會昨天公開檢討報告，就着管治與責任、安全文化、合規性與監察、事故管理、促成因素這五大範疇，提出31項改善建議。醫管局表示全數接納建議，將設立改革委員會，推進改革。

本港公營醫療系統負荷沉重，公院長期人手不足，近年更受移民潮等因素影響，醫護流失情況加劇。儘管醫管局新近數字顯示，醫生人數過去一年錄得增長，截至7月底，公院醫生流失率為5.3%，比之前有所改善，惟護士人數卻出現負增長，流失率高企於8.2%。公院人手不足，忙中出錯機會率必然上升。檢討報告亦提到，人手不足令前線人員工作量大增，無法專注一項工作，容易分心；另外，資深員工流失，影響帶教新人，也是造成出錯機會增加的原因。新人成熟需時，當局有必要招聘更多非本地培訓醫護，同時採取更多措施「留人」，諸如延長退休年齡、提高各類津貼等。不過話說回來，醫療事故頻生，人手短缺不過是其中一個影響因素，檢討報告所點出的管治缺失和職場文化問題，其實早應正視和處理。

階級觀念妨礙溝通

文化改造知易行難

科層組織規模愈大、分工愈仔細，權責愈需搞清楚，否則很容易出現推卸責任的問題，一旦發生事故，就互相「甩鍋」，又或只「向下問責」，將所有責任推給前線人員。觀乎檢討報告，「白色巨塔」顯然也有這方面的毛病。檢討委員會指出，公立醫院確實存在權責不清的情况，導致責任模糊，認為有需要構建「病人安全問責框架」，將安全指標納入表現評核，讓高層管理人員對病人安全承擔責任。事實上，今年公院兩宗插錯喉事件，雖然皆涉及實習醫生，然而公院執行醫療程序，並非單靠一個人，而是涉及一個團體，實習醫生亦有上級醫生監督，真正需要檢討的是程序防錯是否有缺陷、對實習醫生的支援是否不足夠，這些全屬行政管理問題，沒理由將責任全推給前線和新人。

檢討報告除了點出權責不清的問題，也突出了營造「敢言文化」之必要。報告指出，不同職級員工未能做到坦誠溝通，下級員工即使察覺有不妥當的事情，也礙於根深柢固的階級觀念，不敢向上級反映，因而錯過防止或阻截潛在安全風險的機會。在香港，醫生專業地位崇高，幾乎所有醫生都是來自本地兩所大學，師徒關係被看重，一些名醫更是桃李滿門，備受後輩敬仰。大型科層組織職級分明，本來就容易形成階級高低觀念，甚至出現論資排輩等情况，像公立醫院這樣的工作環境，上下階級觀念確有可能令一些年輕或初級的醫護，寧可少說話多做事。報告建議營造「敢言文化」，鼓勵「非懲罰性」通報，建立坦誠溝通環境，然而扭轉根深柢固的階級文化實非易事，還看當局日後有何具體措施。

防止醫療事故頻生，必須多管齊下。檢討報告提出改革醫療機構管治及文化、加強員工安全意識、確保新入職醫護人員有足夠培訓、改善通報及信息發放等，大方向當然正確，只是知易行難，醫管局必須拿出決心，厲行改革，莫讓檢討報告的主張淪為空談。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞