社評：河套協同發展豎標竿 香港園區建設須提速

深圳園區高速建設

香港園區明顯滯後

1997年，深圳和香港共同開展河流防洪工程，將深圳河截彎取直，部分本來屬於深圳的土地，劃入香港特區範圍內，形成了現在的河套區。港深兩地同意按「共同開發、共享成果」原則，合作發展該區，具體如何運用相關土地，廿多年來不乏討論，卻缺乏進展。及至後來粵港澳大灣區概念提出，港深兩地政府2017年簽署合作備忘錄，河套區作為科技園的定位才明確下來，雙方攜手推動創科發展，深圳當局將深圳河北側毗鄰河套區的土地，規劃為「深圳創科園區」，至於落馬洲河套區香港園區，則由特區政府牽頭發展。

過去數年，深圳園區建設如火如荼，迄今已打造了8個國家級重大科研平台，匯聚了超過160個高端科研項目和1.5萬名科研人才，反觀香港園區發展步伐緩慢，2020年時還在忙於處理土地平整事宜。雖然特區政府翌年提出發展北部都會區，為河套香港園區建設注入更多動力，然而由政府出資興建的園區第一期首8幢大樓，目前仍在建設中，其中3幢預料今年底起陸續落成，8幢分階段全數落成啟用，估計還要多等3年。創科發展時不我待，香港園區建設如此緩慢，難免令人着急。

去年8月，國務院印發《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，訂下2025及2035年發展目標，務求將園區打造成為深港科技創新開放合作先導區、國際先進科技創新規則試驗區，另外又提出多項措施，包括設立創投基金、允許科研資金跨境資助深港兩地科研項目、為港人在深圳園區工作提供稅務優待等。事隔一年多，終於見到香港方面有相呼應的規劃出台。

特區政府周三公布《綱要》，提出循四大方向推動香港園區發展，包括建立世界級產學研平台、具國際競爭力的「產業中試轉化基地」、全球創科資源匯聚點，以及開闢制度與政策創新試驗田。園區明年正式進入營運階段，目標是在2035年協同深圳，將河套合作區推至國際領先地位。根據政府說法，香港園區將着力推動生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源等產業，當局將在河套組建以「生命健康＋人工智能」為重點研究領域的國際頂尖實驗室，另外又會撥款支持InnoHK研發平台進駐河套，透過建立孵化器、加速器和共享基地等，協助園區初創企業發展。

香港科研水平高，乃是創科發展優勢所在，科研成果轉化及商品化，則是較弱一環。「產業中試轉化基地」所談的「中試」，又稱中間試驗，乃是科研成果轉化過程中的關鍵環節，以實驗室「小試」的科研成果為基礎，進行應用開發、設計定型、小批量生產等試驗，為日後產業化大規模生產鋪路。香港接軌國際、營商環境友善，量產方面也有大灣區作為後盾，種種有利因素若能善加運用，確有能力成為具國際競爭力的「產業中試轉化基地」，彌補自身弱點。

港深試驗設施同日開幕

創新要素流動拆牆鬆綁

深圳園區與香港園區只有一河之隔，也是兩地科技創新合作最直接的對接點，兩地配合愈緊密，協同效應愈強大。分別位於港深兩地園區的「大灣區國際臨牀試驗所」及「大灣區國際臨牀試驗中心」，昨天齊齊開幕，「一所一中心」成為河套一區兩園協同發展首個標竿，具有象徵意義。香港園區的「試驗所」由特區政府設立、港大醫學院負責營運，附設的生物樣本庫，則由醫管局與中大管理，體現多方合作。雖然「試驗所」暫時只能利用河套區中央援港應急醫院的空間工作，稍後才能搬到園區第一期的永久選址，然而能夠早日投入運作，始終是好事。期待港深「一所一中心」能緊密合作，共建高水平臨牀試驗服務平台。

由於法律、體制、規則等方面的差異，港深兩地在科技創新要素跨境流動，以及資源開放共享，面對不少障礙，必須設法拆牆鬆綁，透過制度創新，全面釋放河套合作區發展潛力。《綱要》提出多項便利人員、物資、數據及資金跨境流動的構思，包括興建「跨河行人橋樑」連接兩地園區、運用人臉辨識技術實現「無感通關」；利用無人低空運輸工具，在兩地園區之間實現物資及人員跨境流動；在符合國家安全法規及風險可控等前提下，透過白名單等不同機制，方便生物樣本及各類數據過河。凡此種種，皆有助河套區成為「特區中的特區」，兼享兩地優勢。特區政府眼前要務是盡快落實相關措施，追上「深圳速度」，加強兩地協作。當局應簡化審批程序，讓不同產學研機構早日落戶香港園區，同時鼓勵商界參與園區建設。

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