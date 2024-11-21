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社評

社評：改善體育總會管治 貫徹執行莫走過場

【明報社評】港協暨奧委會公布體育總會管治檢討結果及《機構管治守則》（下稱《守則》），要求屬下各總會兩年內落實。香港體育發展要更上層樓，硬件與軟件均需提升。體育管理專業化，形成健康生態，才能吸引更多商業投資和贊助，促進體育產業化。近年不時發生運動員或教練不滿體育總會的風波，參賽選拔機制不透明、上訴機制欠缺獨立第三方、總會財政管理不善、領導層任期近乎不設限、殭屍屬會佔用資源等情况，無不令人質疑體育總會管治存在嚴重問題。港協發布《守則》僅屬改革第一步，當局須確保各體育總會有認真改善管治，不會是做做樣子走過場。

港協檢討報告出爐

體育管理須專業化

審計署2020年發表報告，批評港協暨奧委會及屬下體育總會有管治問題，又認為當局需檢討一些長期赤字的體育總會資助計劃。港協同年成立專責小組，檢討77個體育總會管治狀况並提出建議。檢討原定去年完成，惟遲遲未見報告發表，延宕多時，直至昨天才對外公布。

根據港協介紹，檢討涵蓋董事會管治、誠信管治、選拔運動員、教練及裁判員管理、會籍管理及一般行政事務六大範疇，合共243個細項，港協表示，整體而言有接近六成的項目獲屬下總會「全面執行」及「部分執行」，形容「屬會基本達到合理的良好機構管治水平」，至於需要優化的範疇，則包括董事會管治、選拔運動員、教練及裁判員管理，當中又以後者表現最差，全面或部分執行只有四成多。報告提出多項建議，包括制定《機構管治守則》，要求各體育總會在2026年底或之前，「因應實際運作情况」落實執行。港協翌年會檢視執行情况，向管治水平達標者發出確認證書，若不獲發證書，有可能影響政府資助。

香港運動員在國際賽事屢創佳績，體育發展也愈發得到各界重視。今年《施政報告》便提出，檢視精英運動員資助機制、改善培訓系統、成立委員會督導運動醫學及運動科學發展，另外又建議興建可舉辦國際級賽事的游泳館及劍擊體育館。啟德體育園明年正式啟用，標誌本港體育硬件設施踏上新台階，體育精英化、普及化及盛事經過多年耕耘，取得一定成果，未來若要更上一層樓，必須在體育專業化及產業化這兩方面多下工夫，改善體育總會管治，更是刻不容緩。

近年有關體育總會的風波，可謂層出不窮，予人感覺是管治不專業、運作不透明、「大會恰細會」，成績出眾的選手不獲參賽資格，尤其令人質疑部分體育總會處事不公。港協形容「屬會基本達到合理的良好機構管治水平」，其他人究竟怎麼看，可能又是另一回事。以選拔參賽及上訴機制為例，雖然港協2021年更新指引，要求屬會制定並公開遴選和上訴程序，然而部分總會所公開的「遴選準則」其實相當含糊，並未列明考慮運動員排名、選拔賽或比賽成績等客觀標準；至於上訴機制的成效，同樣受到質疑，有運動員認為體育總會態度不積極，上訴機制過程不透明，有曾經上訴的運動員更稱，連裁決理據也欠奉。有立法會議員更指出，現時不少體育總會上訴委員會成員與管理層重疊，沒有獨立第三方參與仲裁，上訴結果的說服力，自然也大打折扣。

改變放任自流態度

勿讓改革淪為空談

今年較早時候，港隊前泳將方力申炮轟泳總制度不公，其後更引來外界對「殭屍屬會」的關注；另外，不少體育總會沒有就董事任期設限，小圈子「圍威喂」及利益固化藩籬等問題，同樣惹人關注。港協最新公布的體育總會管治檢討結果及《機構管治守則》，提出建立會籍升降機制、制定教練註冊機制、改善選拔運動員機制等，無疑為改善屬會管治，向前踏出一步，然而關鍵還是實際執行是否到位，當局應制訂合適的關鍵績效指標（KPI），以及嚴格的監督機制，確保屬會積極貫徹執行，否則指引也好，守則也罷，不過是文件一份，無法帶來運動員和社會所期望的轉變。

改革體育總會管治，不能雷聲大雨點小，當局必須首先改變長期以來的放任自流態度，不能事事都以「尊重體育總會自主」，推卸監管責任，也不能容許體育總會敷衍了事走過場。目前港協約有60個體育總會獲康文署資助，政府和港協絕對有責任確保各總會恰當使用公帑，港協不應該以「不宜干預屬會財政運作」為由撒手不理，康文署也不應該以體育總會並非直屬政府監管為由，不去審視總會的財務報表。港協昨天表示將考慮修改章程，以便必要時介入屬會管治，若個別屬會管治持續不達標，港協會視乎實際情况及問題嚴重程度作出介入，包括警告或指派觀察員，若有屬會「屢勸不改」，港協有可能直接派人進入屬會董事會甚至接管。改善屬會管治，港協有必要手握尚方寶劍，然而當局必須敢於運用、適時運用，否則難以起到震懾，不思進取的屬會，到頭來也只會依然故我。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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