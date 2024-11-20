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社評

社評：初選案量刑強調普通法 「攬炒」後遺症須恰當處理

【明報社評】47人組織及參與民主派「 35+」計劃，被控串謀顛覆國家政權罪，當中45人罪成判刑，法官指首被告戴耀廷的「攬炒十步」是提倡革命，判監10年，其餘被告判囚4年2個月至7年9個月不等。今次是《港區國安法》生效以來，首宗涉及顛覆國家政權罪的案件，量刑沒有先例可援，是輕是重言人人殊，律政司及被告會否要求覆核刑期，仍得拭目以待。回歸後香港公民社會得以蓬勃發展，接受「一國」與「兩制」分際是重要前提。拒絕接受局限，推動「攬炒」無差別否決預算案，不僅為民主派帶來致命打擊，也導致公民社會近乎覆滅，前人多年努力毁於一旦，令人感慨，唯盼社會多元開放氛圍，可以逐步重拾。

走上「攬炒」不歸路

量刑輕重言人人殊

今次顛覆國家政權案，是本港迄今涉及最多被告的一宗國安案件，由拘捕至判刑，歷時3年多，多名被告都曾任立法會議員。2020年，港大法律學院時任副教授戴耀廷提出「攬炒十步」，首先透過初選，協調民主派陣營參與立法會選舉，實現立法會「35+」（即奪取過半數議席），之後再以無差別否決預算案，令特首下台，最終目標是迫使權力當局接受「五大訴求」。同年6月底，港區國安法生效，民主派初選之後舉行，參選人連同初選組織者合共47人，事後被控串謀顛覆國家政權罪，當中31人認罪、16人否認控罪，法庭審訊後裁定其中兩名被告罪名不成立，其餘14人罪成。

3名國安法指定法官聽取求情後，昨天判刑。由於沒有先例可援，判辭花了不少篇幅，解釋量刑考慮。法官認為今次案件涉及串謀控罪，國安法第22條提及的三級別處罰並不完全適用，但可作為參考。戴耀廷等4名初選組織者屬案中「首要分子」，以15年為量刑起點，由於4人皆認罪，按普通法原則扣減三分之一刑期，戴耀廷因此判囚10年，另外3名組織者作為從犯證人，獲進一步減刑，分別判囚6年1個月至7年。其餘41名罪成者屬「積極參加者」，以監禁7至8年為量刑起點，因應各被告不同情况及求情理由，判囚4年2個月至7年9個月不等。

國安法第22條提到，「首要分子」可判處終身監禁或10年以上有期徒刑，「積極參加者」可處以10年以下、3年以上有期徒刑。45名罪成被告，有人表示悔不當初，更有被告獲多名前局長寫信求情，惟亦有人堅持當日立場，選擇不求情。今次法庭判刑，究竟是輕是重，言人人殊，既有泛民同情者認為判刑過重，亦有建制派支持者認為判得太輕。保安局長昨天表示，判刑整體反映了案件的嚴重性，但不排除就個別被告刑期提出上訴；有沒有被告打算覆核刑期，也得拭目以待。

今次法庭量刑有三點值得留意，首先是強調普通法原則。判辭指國安法立法原意是與本地法律銜接兼容，普通法判刑原則適用於今次案件，法庭界定案件情節輕重，着眼點是犯案者行為，以及其所引起的實質後果及可能影響，不應依賴內地法庭的判刑例子；其次是強調被告判刑並非因為國安法實施前的行為，重申法律不具追溯力原則。第三，法庭強調為各被告訂下量刑起點時，已考慮了謀劃屬非暴力性質，處理求情時，亦接納大部分被告以「對法律無知」作為理由，惟考慮到案中證據，法庭不接納以「35+謀劃必然失敗」作為求情理由。總體而言，被告入獄年期長短，跟之前屬於泛民溫和派還是激進派，並無必然關係，關鍵是他們在案中的角色及作為。有份發起簽署《墨落無悔》聲明要求承諾「攬炒」者，量刑起點較高；不認罪兼求情不見悔意者，監禁年期較長。

公民社會確元氣大傷

多元開放待重拾活力

立法會議員根據預算案利弊決定是否投票支持，行使合法權力當然沒問題，然而當日戴耀廷等人顯然認為，可以把相關權力化為政治武器，從而達至其目的。法院昨天判刑，就否定戴耀廷求情稱「撰寫攬炒十步非為政治目的」之說，指出他先後發表多篇相關文章，實際是「提倡革命」。事實上，「攬炒十步」除了尋求癱瘓政府，還設想全港罷工罷課迫使當局「血腥鎮壓」，實際就是以人命為籌碼，尋求西方制裁中國。部分被告一直被視為泛民溫和派，在議會內外為民請命多年，卻受當時網上網下激烈氛圍影響，走上支持「攬炒」的不歸路，尤其令人惋惜。

港英時代，本港公民社會長期受到遏抑，1980年代中之前，只有一些壓力團體，沒有多少論政空間，直至1990年代才逐步放鬆，雖然這跟港英當局的政治盤算有關，惟多元開放的社會氛圍，無疑也是港人所樂見。1997年香港回歸，實行一國兩制，雖然沒有全面普選，但公民社會發展蓬勃，不同意見紛陳，中央對港政策也相對寬鬆，一大原因是各方都接受「一國」與「兩制」的分際和局限，然而踏入2010年代，香港政治環境劇變，港獨、勇武等激進力量抬頭，無視一國兩制的分際和局限，中央也收緊對港政策。反修例風暴、「35+」攬炒計劃將政治鬥爭推向極致，卻未有換來支持者所相信的「勝利終局」，反而對民主派造成致命一擊，公民社會幾近覆滅。

也許有人覺得，反對聲音少了，政府更易辦事，然而多元自由開放正是香港獨特性所在。近年議會內外的確變得比以往「和諧」，可是不少人確也覺得難以像昔日般暢所欲言，遏抑的社會氛圍，似乎也總是揮之不去。一國兩制是矛盾統一體，「一國」必須堅持，「兩制」也要維護。香港由治及興，需要讓公民社會有恢復元氣的空間，在一國兩制框架之下重拾朝氣與活力。

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