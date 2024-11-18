社評：特朗普陰影罩APEC峰會 面對不負責任領袖要說不

歷史在利馬重演

習拜提穩定關係

自1989年創立以來，APEC峰會已是第三次在秘魯舉辦，而秘魯也是APEC首次發布「特朗普警報」的地點。2016年11月，APEC峰會在利馬舉行，適逢特朗普首次當選美國總統，當年峰會宣言明確提出，反對任何形式的貿易保護主義，深刻體現了對特朗普「美國優先」民粹綱領的憂慮。今年峰會主題定為「賦能、包容、增長」，會後宣言指出全球貿易、環境、氣候等領域，正面臨前所未有的急劇變化，多邊合作更加重要。在特朗普回朝的陰影下，這些立場更具現實意義與針對性。峰會也談及推動全球能源轉型，與正在阿塞拜疆舉行的聯合國氣候變化談判遙相呼應。鑑於特朗普宣稱上任後將削減環保法規，加上他提名質疑全球暖化的「水力壓裂法」（fracking）服務公司的老闆賴特（Chris Wright）擔任能源部長，各國當前共同面對的另一擔憂，是美國會否再次不負責任地退出《巴黎氣候協定》，給全球減排努力拖後腿。

習近平與拜登在APEC峰會期間舉行雙邊會晤，「特朗普2.0」也是繞不開的潛台詞。習近平重申中美雙方需要拓展合作和管控分歧，拜登亦指出兩國需要坦誠對話。這些說法似曾相識，2016年APEC峰會上，習近平與行將卸任的美國總統奧巴馬，也共同表達了實現雙邊關係「平穩過渡」的期望。然而，特朗普上台後對中國發起貿易戰與科技戰，拜登接掌政權後，也延續特朗普對華政策，推動地緣政治上的圍堵中國戰略，中美關係跌至建交逾40年低谷。

習近平在極有可能是最後一次的「習拜元首峰會」上，用4個「沒有變」描述中方對中美關係的基本態度，也揭示了當前破壞兩國交往的最大變數來自美國。 對國際經貿關係而言，相隔8年的兩場利馬APEC峰會，同樣見證了美國帶來的負面變數。

特朗普競選期間威脅對外國商品徵收高達20%關稅，對中國商品更計劃徵收高達60%關稅。自特朗普2018年發動對華貿易戰以來，美國在中國外貿所佔份額持續下跌，但根據世貿組織統計，中國由2017至2023年卻連續7年保持全球貨物貿易第一大國地位。箇中原因在於中國積極調整貿易結構，加強與其他國家貿易合作，減少依賴美國。就在今屆APEC峰會開幕前夕，中秘兩國領袖共同用視頻方式，出席了秘魯錢凱港開港儀式，標誌中國「一帶一路」倡議在南美洲有了一個重要支點，為促進跨太平洋貿易拓展了新空間。

與此相對，特朗普不僅「預告」對華徵收60%關稅，還把關稅大炮瞄準其他貿易伙伴，威脅要對所有外國商品徵收最高達到20%的關稅。APEC涵蓋的亞太地區，是全球重要商品供應地，特朗普第二任期可能採取的保護主義措施，令區內一眾新興經濟體面臨貿易壁壘升高的風險，韓國、新加坡、台灣，以及毗鄰美國的墨西哥等外向型經濟體首當其衝。習近平向拜登指出，「脫鈎斷鏈不是解決之道，互利合作才能共同發展，小院高牆不是大國作為，開放共享才能造福人類」。這既是中國應對美國經濟打壓的經驗之談，何嘗不是這些經濟體的共同心聲。

關稅損人不利己

徒損壞全球互信

特朗普聲言關稅不會對美國民眾構成負擔，只會增加其他國家的成本，但經濟學家與客觀經濟數據無不指出這是誤導的話術，關稅措施必然令到進口商品價格上升，導致美國人民承受更高生活成本。另外，美國貿易逆差亦沒有如他所預告那樣減少，他上台前美國商品和服務逆差4800億美元，約佔GDP 2.5%，2020年他離任之際，逆差增至6530億美元，約佔GDP 3%。

關稅政策口惠實不至，卻對國際合作造成不利影響。各國依賴多邊貿易協定推動經濟合作，特朗普的單邊主義思維，卻對國際機構與多邊組織的有效運作構成挑戰，而當各國在處理貿易和經濟事務時各自為政，國際合作的基石亦必遭到侵蝕，全球治理體系趨於碎片化，還會增加合作應對氣候變化、公共衛生等全球挑戰的難度。

APEC峰會結束後，G20峰會緊接周一及周二在巴西召開。G20在2008年金融海嘯後，對挽救全球經濟發揮了積極作用，彰顯國際合作共同應對危機的重大意義，今屆峰會主題是「構建公正世界和可持續星球」，呼應了今年9月聯合國未來峰會擘劃的全球治理願景。全球治理是一項長期且艱巨的任務，需要持續不懈的努力。美國重走單邊主義歧路，國際社會更應善用各種多邊合作機制，在不確定性中尋求穩定的力量，向那些以短視功利態度對待人類共同問題的不負責任大國領袖說不。

■歡迎回應editorial@mingpao.com