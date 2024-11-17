明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：無差別傷無辜須亡羊補牢 提高社會歸屬感當務之急

【明報社評】本月11日珠海發生汽車衝入體育館橫衝直撞，造成35人死亡43人受傷的駭人聽聞事件。無差別傷人案近年急劇上升，作案地點都是人群聚集的公共場所，防不勝防。政府通報案情過於簡單，令社會無法判斷作案者的真正原因，必然造成社會愈加人心惶惶。政府是否有深入研究這種社會現象，不得而知，有何對策也未見向民眾交代，造成社會歸屬感愈加降低的惡性循環。政府設法提高社會歸屬感，是減少無差別傷人案的治本之舉，也是降低民眾不安與焦躁情緒之策。

無差別傷人案連續不斷危害大

政府透明度不足造成人心惶惶

珠海市體育館發生的大規模無差別傷人案，是今年全國警情通報的第八宗，另一宗造成8死5傷七月發生在長沙，另外在廣州、上海、蘇州、等地的傷人案，根據政府公布，要麼是強調作案者有精神疾病或個人原因，要麼是強調警方果斷制止並將作案者緝拿歸案，以及如何妥善處理受害者的損失與安撫情緒，給人的印象是作案動機與政府無關，又或警方的行動高效，卻沒有對作案者的身分以及作出報復社會的動機詳細交代和分析。

目前珠海市公安局公布，「初步查明，案件是樊某對其離婚後財產分割結果不滿而引發。」然而，樊某在作案後自殘昏迷，即未能清醒落口供，警方迅速得出查明結果，缺乏說服力。網上流傳的資訊顯示，嫌疑人家境富庶，作案的車也是新買的，若得到證實，可以說明作案者的作案動機的確跟個人問題的關係較大，但是否出於報復社會的原因則未能下結論。

檢察當局在評論珠海案件時表示，「要從重從嚴追究刑事責任，有力震懾犯罪。」這個表態當然會獲得民眾認可，然而，珠海體育館傷人案的樊某，作案後自殘致頸部嚴重受傷，有明顯的尋死迹象，當作案人都不想活，從重從嚴追究刑事責任，能震懾他嗎？

這些無差別傷人案的作案者，對自己和他人性命不加珍惜，甚至是視如草芥。何至於此，是最值得研究的問題。

有評論認為，社會上充斥各種仇恨，導致不少人因為個人恩怨而加害別人，這個結論未免流於偏頗，珠海市觸目驚心的傷人案發生後，成百上千的市民踴躍捐血。過去多宗傷人案發生後，民眾自發以獻花悼念，並譴責濫殺無辜，說明大部分人還是充滿愛心與善意。

人是社會的組成部分，對毫不相識的人加害，可以說明作案者對社會的冷漠，冷漠的背後，是他們對社會毫無歸屬感，才會有傷天害理的行為。政府對於這種孤狼式的行徑，真的是束手無策嗎？

據報道，珠海市政府對特殊群體摸底排查，重點關注「四無五失」人員。「四無」指無配偶、無子女、無工作、無房產；「五失」指投資失敗、生活失意、關係失和、心理失衡、精神失常。至於對排查結果如何處置，還有待披露。「四無五失」群體，確實對社會治安造成危害有潛在風險，對這個群體多加關注，協助他們解決生活和心理上遇到的難題，過去在這方面關注不夠，工作不力，現在亡羊補牢，不失為曲突徙薪之舉。可是，「賊過興兵」的一時措施，只能收到短暫治標作用，對問題的成因不做系統工程的治理，則難以起到治本之效。

關顧潛在風險群體乃亡羊補牢

系統研究成因公布對策須及時

「四無」是社會結構問題，成因複雜難以對症下藥，但「五失」的社會現象，反映社會病了，病因是社會收入不均、分配不公、腐敗盛行、道德滑坡。與此同時存在的問題是經濟下行、就業壓力、生活壓力，社會問題與個人遭遇所產生的疊加效應，是造成不安與焦慮的根源。

政府必須要正視這些社會問題的存在，並採取多方聯手協調的措施，才能徹底解決全民焦躁的問題。同時，政府還必須向民眾表明，他們正在採取行動，會將問題逐一解決。

誠然，要解決長期積累而成的結構性問題談何容易？但起碼要做的是，不能讓這種焦躁的情緒蔓延，對於連續不斷發生的無差別傷人案，應該增加透明度，在不影響司法公正的情况下，披露更多關於案情、嫌疑人個人資料、受害人信息等等，庭審要公開控辯雙方的理據，這樣才能讓社會整體得出一個知情的判斷，從而促進社會形成共識。只有在社會有共識的情况下，才有可能提高民眾對社會的認同和歸屬感，也只能在提高歸屬感的情况下，才能增加互信和提振信心。

過去無差別傷人案的動機多涉維權，作案者因個人利益被剝奪，或者因為面對國家機構的壓力而申訴無門，對社會的不公正對待感到極其怨恨，傷害無辜群體以達到泄憤目的，此等報復社會的行為近年大幅減少。代之而起的無差別傷人案，多涉個人糾紛而禍及無辜，這類新型的犯罪心理，形成原因多元而且複雜，需要從犯罪心理學等角度多方深入調查，並向社會公布結果及對策，否則，民心與社會穩定也會受到影響。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞