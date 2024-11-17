社評：無差別傷無辜須亡羊補牢 提高社會歸屬感當務之急

無差別傷人案連續不斷危害大

政府透明度不足造成人心惶惶

珠海市體育館發生的大規模無差別傷人案，是今年全國警情通報的第八宗，另一宗造成8死5傷七月發生在長沙，另外在廣州、上海、蘇州、等地的傷人案，根據政府公布，要麼是強調作案者有精神疾病或個人原因，要麼是強調警方果斷制止並將作案者緝拿歸案，以及如何妥善處理受害者的損失與安撫情緒，給人的印象是作案動機與政府無關，又或警方的行動高效，卻沒有對作案者的身分以及作出報復社會的動機詳細交代和分析。

目前珠海市公安局公布，「初步查明，案件是樊某對其離婚後財產分割結果不滿而引發。」然而，樊某在作案後自殘昏迷，即未能清醒落口供，警方迅速得出查明結果，缺乏說服力。網上流傳的資訊顯示，嫌疑人家境富庶，作案的車也是新買的，若得到證實，可以說明作案者的作案動機的確跟個人問題的關係較大，但是否出於報復社會的原因則未能下結論。

檢察當局在評論珠海案件時表示，「要從重從嚴追究刑事責任，有力震懾犯罪。」這個表態當然會獲得民眾認可，然而，珠海體育館傷人案的樊某，作案後自殘致頸部嚴重受傷，有明顯的尋死迹象，當作案人都不想活，從重從嚴追究刑事責任，能震懾他嗎？

這些無差別傷人案的作案者，對自己和他人性命不加珍惜，甚至是視如草芥。何至於此，是最值得研究的問題。

有評論認為，社會上充斥各種仇恨，導致不少人因為個人恩怨而加害別人，這個結論未免流於偏頗，珠海市觸目驚心的傷人案發生後，成百上千的市民踴躍捐血。過去多宗傷人案發生後，民眾自發以獻花悼念，並譴責濫殺無辜，說明大部分人還是充滿愛心與善意。

人是社會的組成部分，對毫不相識的人加害，可以說明作案者對社會的冷漠，冷漠的背後，是他們對社會毫無歸屬感，才會有傷天害理的行為。政府對於這種孤狼式的行徑，真的是束手無策嗎？

據報道，珠海市政府對特殊群體摸底排查，重點關注「四無五失」人員。「四無」指無配偶、無子女、無工作、無房產；「五失」指投資失敗、生活失意、關係失和、心理失衡、精神失常。至於對排查結果如何處置，還有待披露。「四無五失」群體，確實對社會治安造成危害有潛在風險，對這個群體多加關注，協助他們解決生活和心理上遇到的難題，過去在這方面關注不夠，工作不力，現在亡羊補牢，不失為曲突徙薪之舉。可是，「賊過興兵」的一時措施，只能收到短暫治標作用，對問題的成因不做系統工程的治理，則難以起到治本之效。

關顧潛在風險群體乃亡羊補牢

系統研究成因公布對策須及時

「四無」是社會結構問題，成因複雜難以對症下藥，但「五失」的社會現象，反映社會病了，病因是社會收入不均、分配不公、腐敗盛行、道德滑坡。與此同時存在的問題是經濟下行、就業壓力、生活壓力，社會問題與個人遭遇所產生的疊加效應，是造成不安與焦慮的根源。

政府必須要正視這些社會問題的存在，並採取多方聯手協調的措施，才能徹底解決全民焦躁的問題。同時，政府還必須向民眾表明，他們正在採取行動，會將問題逐一解決。

誠然，要解決長期積累而成的結構性問題談何容易？但起碼要做的是，不能讓這種焦躁的情緒蔓延，對於連續不斷發生的無差別傷人案，應該增加透明度，在不影響司法公正的情况下，披露更多關於案情、嫌疑人個人資料、受害人信息等等，庭審要公開控辯雙方的理據，這樣才能讓社會整體得出一個知情的判斷，從而促進社會形成共識。只有在社會有共識的情况下，才有可能提高民眾對社會的認同和歸屬感，也只能在提高歸屬感的情况下，才能增加互信和提振信心。

過去無差別傷人案的動機多涉維權，作案者因個人利益被剝奪，或者因為面對國家機構的壓力而申訴無門，對社會的不公正對待感到極其怨恨，傷害無辜群體以達到泄憤目的，此等報復社會的行為近年大幅減少。代之而起的無差別傷人案，多涉個人糾紛而禍及無辜，這類新型的犯罪心理，形成原因多元而且複雜，需要從犯罪心理學等角度多方深入調查，並向社會公布結果及對策，否則，民心與社會穩定也會受到影響。

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