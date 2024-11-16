社評：開拓高增值航運服務 綠色燃料加注引船來

「三大中心」一體化發展

船多來貨多到促轉型

曾幾何時，香港貨櫃碼頭吞吐量長居世界第一。隨着內地改革開放不斷深化、港口物流發展蓬勃，香港作為珠三角航運中樞港口的角色，也出現了變化，貨運吞吐量持續下滑，中美貿易戰與新冠疫情，更令跌勢進一步加劇。近年甚至有意見認為，不如將部分貨櫃碼頭用地，交由發展商起樓，彷彿香港航運中心已無可為，讓它「自然淘汰」算了，然而這顯然不是中央看法。港澳辦主任夏寶龍上周在深圳舉行的工商界座談會上，就點名提到一定要繼續在「港」字上做文章，建設好陸、海、空3個「港」。

香港貨櫃碼頭效率雖高，然而碼頭費用高昂、自動化程度低等弱點也相當明顯。2023年本港貨櫃碼頭吞吐量，跌出全球十大港口之列。特區政府表示將透過提升港口競爭力，以及發展高增值海運服務等，強化香港國際航運中心地位。當局去年公布的《海運及港口發展策略行動綱領》，勾勒了整體發展藍圖；今年《施政報告》進一步宣布，現時的海運港口局，將升級成為「海運港口發展局」，發揮高層次諮詢機構作用，協助政府制訂政策。港口發展方面，政府將朝「綠色港口」及「智慧港口」兩個模式推進，建設綠色船用燃料加注中心，正是重點之一。

放眼世界，「環境、社會和管治」（ESG）概念愈來愈受到企業重視。運輸及物流局長林世雄早前便提到，部分企業須遵守ESG規則，因未能在香港港口加注綠色燃油而不靠泊。政府昨天公布的《綱領》，除了順應世界潮流響應環保、跟隨國際海事組織所訂的減排目標，同時亦是為了吸引更多船隻靠泊。

《綱領》提出的5項目標，包括2030年葵青貨櫃碼頭碳排放減少三成、香港註冊船舶使用綠色船用燃料比例達7%、55%政府船隊轉用綠色船用燃料等。至於5大策略及10項行動，包括發展綠色船用燃料加注生態圈，催化綠色船用燃料供應鏈和交易，當局將於今明兩年完成制訂液化天然氣（LNG）及綠色甲醇加注工作守則，設立「綠色船用燃料加注獎勵計劃」，研究為船用綠色甲醇提供稅務豁免。配套設施方面，當局會探討將兩電興建的海上LNG接收站，為船舶補充LNG，以及物色用地貯存綠色甲醇。人才方面，政府已在大灣區物色8個合適的綠色船用燃料培訓課程，正安排核准為本地認可課程，預計2026年初可培訓出50名綠色船用燃料相關人才。

綠色港口建設起步遲

制訂KPI不應推辭

香港是國際金融中心，也是全球第4大船舶註冊處，有條件升級轉型成為倫敦般的高端航運服務業中心，然而要發展高增值航運服務，首先必須盡力吸引更多服務對象來港。香港發展大宗商品市場，除了有助金融業多元發展，實物交收也可帶動貿易及航運；建設綠色船用燃料加注中心，可以吸引更多船舶來港加注，即使它們並非來港進行貨物交收操作，也可帶動其他海事服務增長。船多來、貨多到，相關的船舶融資、海事保險及法律等服務，自然有機會蓬勃發展起來，航運業生態圈也可望擴大。三中全會決定提到，中央支持香港鞏固提升國際金融、貿易及航運中心地位，就是因為「三大中心」存在互相促進的關係，三者一體化發展，可以發揮強大協同效應，加快香港升級轉型。

香港航運加注能力位列全球第7，根據當局說法，22.5%船隻訪港，首要目標是加注，反映本港在傳統船用燃料供應上，本來就有一定吸引力。展望未來，綠色航運乃是大勢所趨，全球頭四大船公司均打算使用綠色甲醇作為主要替代能源，而中國正是甲醇生產大國。雖然香港在推動綠色港口建設方面，比深圳等地來得遲，不過目前東亞中部地區尚未有大型綠色船用燃料加注中心，倘若香港能夠快馬加鞭，仍有機會憑藉地理位置及接軌國際等優勢，爭取成為區內首選綠色船用燃料加注中心，關鍵是要坐言起行，切勿紙上談兵。

本港發展綠色船用燃料加注，面對監管法規未完善、產能短缺、技術人員經驗不足等挑戰，當局應盡快完善相關法規及監管制度，培訓更多相關人才，同時亦要跟大灣區其他城市加強分工協作。吸引更多船隻靠泊香港，乃是本港發展綠色船用燃料加注服務一大目標。當局就來港加注綠色燃料的船隻數目，制訂關鍵績效指標（KPI），可以發揮督促作用、有助檢視措施成效，官員不應以「難以預測來港加注船隻數量」等說法去推辭。

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