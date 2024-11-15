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社評

社評：技術人員短缺堪憂 人力政策對症下藥

【明報社評】香港人口老化，部分行業青黃不接問題尤其嚴重，政府公布人力推算報告，預料2028年整體勞動力缺少18萬人，當中熟練技術人員的供求差額，將由去年缺少1萬人，增至2028年缺少6萬人以上。一個現代化的社會，需要有各種各樣的技術人員及專業維修員支持，才能暢順運作，當局必須設法扭轉「工字不出頭」觀念，鼓勵年輕人入行，填補各類技術人員之不足，發展應用科技大學、推動僱員再培訓局改革，步伐需要加快。政府提出設立新渠道，輸入技術工種專才，措施預計明年中出台，當局應多聽業界意見，確保引入的技術專才切合業界需要，並能迅速融入本地工作環境。

人口老化兼逢移民潮

本地人力缺口續擴大

政府對上一次發表人力資源推算報告是在2019年，當時政府估算，本地人力供應將由2017年的364萬人，升至2022年約368萬人高位，之後徐徐降至2027年的357萬人，原因是人口高齡化及低生育率。當然，過去5年香港內外環境劇變，一方面，移民潮的出現，令本地勞動力面臨更大萎縮壓力；另一方面，當局為了促進創科等產業發展，推出「高才通」等計劃，致力「搶人才」，同時又擴大輸入勞工規模。政府5年前的人力估算明顯過時，有必要根據新形勢新需要重新評估。

統計處數字顯示，2023年香港人口逾750萬，不僅是連續第2年增長，也是2019年以來最多，惟不少分析都指當局計算方式「寬鬆」，變相將大批移民外地港人計入「流動人口」，未能準確反映實際情况。政府昨天公布的「2023年人力推算報告」，無疑較能反映本地勞動力變化。

報告推算2023年本港人力供應為350萬，比2017年少了14萬人，至於人力需求則為355萬。換言之，整體人力供求缺口為5萬人。隨着人口老化，2028年本港總體勞動力估計缺少18萬人，視乎經濟發展情况而定。若按職業組別劃分，經理、主管及專業人員，估計缺1.5萬人；服務從業人員缺少2.4萬人；熟練技術人員缺少1萬人，非技術人員則缺少2000人。有關數字已計及輸入人才及勞工的結果，突顯當局必須加大力度填補人力不足。

勞福局長孫玉菡提到，35至44歲年齡群人口去年增長達2萬，是20年來少數錄得增長的年頭，反映搶人才有成，惟技術人員不足及高齡化的情况，委實令人擔心。報告顯示，熟練技術人員中位年齡已達50歲，超過55歲者佔了四成，年過60歲的佔1/4，若不及早採取措施，預料熟練技術人員供求差額，將由去年缺少1萬人，急增至2028年缺少6萬至6.5萬人。

香港拼經濟謀發展，吸引各類頂尖人才固然是當務之急，然而熟練技術人員對社會運作也非常重要。一個高效便捷的現代化社會，需要大量機械及自動化設施，扶手電梯、升降機、汽車、渡輪、鐵路、飛機等，無不需要技師和維修人員確保運作安全暢順，縱有故障亦能迅速修復。香港經濟升級轉型，今年《施政報告》提出發展低空經濟、推動遊艇旅遊等，背後也需要大量熟悉遊艇維修保養、善於無人機控制及後勤支援的技術人員。問題是「工字不出頭」、「揸筆搵食好過揸士巴拿」等觀念根深柢固，部分技術人員工種薪酬待遇也不算理想，年輕人不願入行，導致青黃不接及人手不足問題愈益嚴重。

改善待遇加強本地培訓

輸入技工多聽業界需要

以扶手電梯及升降機維修人員為例，早在7、8年前青黃不接問題已浮現，嚴重事故一再發生，更令人關注業界人手不足，有否影響維修保養質素。雖然機電署、職訓局等機構近年積極協助培訓人才，為業界注入新血，然而是否足夠仍屬一大疑問。又例如船舶維修，根據業界說法，過去20年入行的新人只有不足一成留下，現時業界中流砥柱普遍超過60歲，由於人手短缺，七旬有餘者仍得繼續幫手維修，確保渡輪服務正常。另外，有從事無人機表演的藝術科技公司亦稱，本地缺乏相關技術人才，「北上借兵」並非長遠之計。

政府近年推動成立應用科學大學，鼓勵自資院校升格，有助提升職業專才教育地位，吸引更多年輕人投身。今年《施政報告》更提出改革僱員再培訓局，包括取消報讀學歷限制，以及檢討課程內容，由以往就業為本改為技能為本，配合經濟轉型。以往再培訓局的課程，不時被質疑似興趣班，對技能增值和再就業幫助不大，倘若改革能夠切中現實需要、配合低空經濟及人工智能技術應用等方面的需求，相信也可幫到不少行業。當然，政府除了多管齊下加強培訓各類技術人才之餘，亦須跟業界商討如何改善薪酬待遇及晉升階梯，務求吸引和留住年輕人才。

輸入更多技術工種專才，也是解決人手荒的一個方法。孫玉菡昨天便稱，當局打算在搶人才措施及「補充勞工計劃」外，制訂全新的技術工種專才輸入計劃，最快明年中公布細節。根據當局說法，有別於「補充勞工計劃」只為短期應急，技工專才輸入計劃，旨在吸引有專業技術的年輕人才來港長遠工作，性質跟「高才通」看來更相似。這對於長遠縮小本地技術人員缺口，應有一定幫助，然而當局制訂政策時，必須多聽業界意見。舉例說，本地航空業界提到，他們需要的維修技術人員，要有一定外語能力，能跟外籍飛機師溝通，以及閱讀英語飛機維修手冊，從菲律賓等東南亞國家輸入，也許更符合行業需求。政府愈了解業界實際需要，「搶技工」措施才能更精準更有效。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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