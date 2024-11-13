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社評

社評：扶手電梯倡「左右企穩」 移風易俗需多方配合

【明報社評】港鐵因應扶手電梯意外問題，展開新一輪安全運動，包括呼籲乘客「左右企穩」莫在電梯行走，市民反應兩極，網上更是議論紛紛。搭乘電梯騰出一側方便趕時間的人，過去被視為「文明禮儀」，惟近年不少城市都關注「趕時間行電梯」會危及旁人，特別是老弱幼兒，改為提倡「左右企穩」，日本名古屋去年更頒布法令，要求公眾使用扶手電梯時站立不動，不應上下行走。論安全及整體運輸效率，搭電梯左右企穩確是較佳做法，然而「左行右企」觀念在香港深入人心，移風易俗需要學校、政府不同部門等多方面配合，才能起到理想效果。除了加強宣傳教育，港鐵也需思考如何協助公眾適應。

「左行右企」深入人心

「現場示範」破格宣傳

港人搭乘扶手電梯習慣「左行右企」，可是在電梯行走，有可能因失足或碰撞等問題而發生意外。港鐵現有超過1300條扶手電梯，根據港鐵數字，平均每天都有跟扶手電梯相關的意外，當中又以大型轉車站最為常見。港鐵表示，今年首9個月有430宗扶手電梯意外，全屬有人受傷的個案，當中約六成跟乘客沒緊握扶手或在電梯行走而失平衡、遭他人碰撞，以及攜帶大型物件有關。為了減少意外，港鐵日前啟動2024年度「扶手電梯安全運動」，加強推廣「緊握扶手左右企穩」和「攜帶大型行李應搭升降機」這兩大信息。

倫敦是全球首個建設地下鐵路系統的城市，也是扶手電梯「左行右企」的發源地，英語甚至以「Escalator etiquette」一語，稱呼這一約定俗成的規矩，將之等同為一種日常生活「禮儀」。曾幾何時，這套英式扶手電梯禮儀，在世界各地得到推廣，也有一些國家或城市因應當地習慣，改為「右行左企」。在香港，「左行右企」的觀念也是在1980年代開始引入，地鐵公司其後還找來知名公眾人物當代言人，宣傳「靠右企」。現在港鐵刻意請來同一名代言人宣傳「左右企穩」，帶出需要改變習慣的信息，反映時代在變，觀念也在變。

「左行右企」背後的邏輯，就是由不趕時間的人，在搭乘扶手電梯時「禮讓」出一條通道，讓趕時間的人「先行」。這跟高速公路設有快線以便「超車」，似乎「異曲同工」，然而扶手電梯跟高速公路，始終是兩個不同環境，不能簡單類比。首先，扶手電梯一般較為狹窄，若有人急行甚至急奔，隨時撞到在旁站立的人，老弱幼兒未能有力握穩扶手，確有可能失去平衡。其次，扶手電梯不是平坦大道，而是一部機器，隨着技術進步，現時很多扶手電梯速度都很快，兼且相當長，一旦發生意外有人失足倒下，有可能導致後方人群骨牌式倒下，造成嚴重意外。

數年前，倫敦地鐵曾做「左右企穩」實驗，結果顯示扶手電梯「雙線並用」有助整體效率提升，疏導月台人潮的能力，比單用一側高出三成。放眼世界，由北京、上海、首爾到多倫多，很多國家和城市其實早已不再宣傳或鼓勵「左行右企」。在日本，埼玉縣議會更開創先河，2021年通過條例禁止民眾在電梯上行走，名古屋市去年也引入類似規定。翻查資料，港鐵其實早於2009年起已開始提倡「左右企穩」，惟效果並不明顯，一方面，很多人根本沒有留意到相關信息，另一方面，「左行右企」觀念在香港已根深柢固，市民習慣成自然，繁忙時間若有人在扶手電梯左邊「企定」，隨時遭人白眼，又或不客氣地要求「借過」，不排除部分人就算聽過「左右企穩」這信息，也寧可多一事不如少一事，繼續在右邊企定，以免成為眾矢之的。

人口老化須更重安全

港鐵要助「心急人」適應

今次港鐵的「扶手電梯安全運動」，除了推出全新宣傳短片及車站廣播，還安排了扶手電梯安全大使「現場示範」左右企穩。有關做法較為破格，爭議也較多。有人上傳圖片到社交媒體，不滿有港鐵大使分別站在扶手電梯左右，令他無法從左側行走通過，也有人認同港鐵的做法。港鐵方面則強調，只會在非繁忙時間安排現場示範，同時也有提示職員要懂得臨場應變，留意乘客反應。

比起宣傳畫面及聲音，這種「直接介入式」的推廣手法，無疑較能引起社會關注及討論；若說「左右企穩」推廣多年成效不彰是因為旁人目光和壓力，由職員「親身示範」宣傳，理論上也的確有助打破「站在左邊就是錯」的舊觀念。事實上，日本埼玉縣及名古屋市通過條例禁止民眾在電梯上行走，由於不設罰則，不少人質疑措施成效，然而當地學者指出，措施一大意義就是清楚向公眾傳達「站在左邊不是錯」這一信息。移風易俗不可能一蹴而就，第一步必須打破舊觀念，港鐵安排「現場示範」可以是一個方法，但要改變根深柢固習慣，全方位的宣傳教育，仍是不可或缺，這並非港鐵單方面就能做到，中小學、媒體以至相關政府部門都要全力配合。

香港人口老化，老弱人士未來只會愈來愈多，港鐵站升降機數目有限，不可能叫所有長者基於安全考慮，全都選擇搭乘升降機。日本同樣面對人口老化，有支持「左右企穩」的民間團體便指出，社會需要關顧老弱，移風易俗有其必要。外國研究顯示，大多數扶手電梯使用者都是企定而不會行走，「左行右企」還是「左右企穩」，本質就是一個優次問題，即究竟應該遷就「心急人」，還是以安全為先。從公共管理的角度，這個答案是明顯的。當然，上班族爭分奪秒趕上車，心急之情也是可以理解，港鐵在加強推廣「左右企穩」之餘，也可同時教育公眾，如有需要趕時間，可選擇行樓梯，惟一切都要堅持安全至上。

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