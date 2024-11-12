社評：工商界並非改革旁觀者 政府須調動港商積極性

在商言商可理解

調整心態迎改革

港澳辦周日晚發稿，引述港澳辦主任夏寶龍在會上表示，香港不能僅靠傳統優勢「一招鮮、吃遍天」，必須銳意改革，主動作為，另外又點名提到本港要建設好陸、海、空三個「港」，推動創科發展及加快旅遊業升級。全國政協常委唐英年認為，夏寶龍講話內容帶出兩個信息，一是改革求變，二是要有實際行動、不能只說不做，這對「特區官員、商界及社會都是一種鞭策」。行政長官李家超則表示，特區政府會不斷革新，本港商界和企業家應該是貢獻者，而不是旁觀者或評論員。

今次與會的29名工商界代表，全屬重量級人士，包括多家地產商巨頭及商會領袖。座談會雖有特區官員在場，惟夏寶龍講話最主要對象，明顯是工商界。夏寶龍會上指出，香港內外環境發生深刻變化，有不少挑戰及機遇，工商界「應當勇於擔當、挺身而出」，又說「大家要深入學習貫徹習近平主席給祖籍寧波的香港企業家重要回信精神，正確認識自身發展與香港發展、國家發展的關係」，堅定對香港和國家發展的信心，主動識變應變求變，以實際行動詮釋愛國愛港。

今年7月中共三中全會後，中央一再談及香港要改革，又強調本港工商界角色。國家主席習近平7月底給祖籍寧波的本港企業家回信，談到一代代寧波商人在香港發展事業，成為香港政商界重要領袖，同時也為國家發展貢獻力量，以「實際行動詮釋了薪火相傳的愛國心」。夏寶龍則在7月下旬及9月分別會見陳茂波及李家超時，提出香港要「識變、應變、求變」，通過改革實現更好發展；李家超回港後更說，夏寶龍希望工商界以實際行動建設香港，工商界、企業家不是旁觀者，是參與者、貢獻者和受惠者。

夏寶龍這兩年先後兩度來港調研考察，對香港最新情况以及經濟民生所面對的問題了然於胸，中央近月頻頻提及香港要改革，突顯中央認為有關問題具有迫切性，不能光說不練；有關工商界在改革中的角色，中央也說得一次比一次具體清晰，由信件往來、特區官員轉述到今次當面說明，難以想像還有人可以裝睡說不知道。當然，香港是資本主義社會，即使近年特區政府經濟上強調有所作為，但落實投資始終要靠企業，所以夏寶龍說工商界是推動香港經濟發展的「主力軍」。改革要成功，政府與工商界必須緊密合作。

政商合作推改革

方法總比困難多

當然，這幾年香港經濟疲憊市道不振，不少行業都面臨經營壓力，莫說升級轉型需要資源投入，即使發展商投地，也有很多顧慮。生意人在商言商，一些投資規模大、回報期又長的項目，的確先要「計掂條數」。政府要求商界有更多實際行動之餘，亦要思考如何調動工商界參與的積極性；如有實際需要，引入內地實力雄厚企業投資合作，也是一個方法。當局提出以片區模式加快北都建設，為企業投資提供更多便利，做法值得一試。與此同時，工商界也要明白，香港內外環境已變，不可能一味吃老本，又或像以往般靠尋租投機發大財。

過去一段長時間，部分工商界人士太習慣賺快錢，變得因循保守，不願跳出舒適圈。以旅遊業為例，新冠疫情後，業界在開拓新產品方面，雖比以往積極，但亦有重點經營特色旅遊的本地公司負責人坦言，儘管「鴨仔團」有所減少，但要業界轉型的確困難，「只能先嘗試」；又例如本地零售業水深火熱，零售管理協會主席指出，租金加幅快過兼高過毛利增長，部分商戶縱有生意，依然處於蝕本狀態，惟部分商界人士則強調，人工成本高才是最大問題，要求大舉引入外勞壓低工資；建設一帶一路， 風險與回報成正比，東南亞市場並不遙遠，但港商參與未算很積極，予人感覺也是講多過做。

香港貨櫃吞吐量連年萎縮，遭深圳等鄰近城市拋離，除了成本高，港口自動化程度低、經營主體不明等，也是影響因素。有國際航運公司高層便稱，香港因有多個碼頭營運商，以致港口主體不明，兼且他們也在內地經營港口，「若在港推廣很多，等於自己打自己」，「碼頭營運商並非不努力，只是在其他地方努力」。夏寶龍提到香港「憑港而興」，發展高增值航運業、與灣區其他城市加強協作分工，無疑是眼前要務，倘若出現難以協調的問題，特區政府應尋求中央協助。夏寶龍談論工商界如何「以實際行動詮釋愛國愛港」，包括堅持以港為家、倚港興業；積極探索新產業新業態；支持特區政府落實長遠發展規劃；堅守企業社會責任，為民生多作貢獻；向海外講好香港故事；主動對接國家戰略。這6點其實相當具有針對性，工商界在營商牟利之餘，亦須多去思考自身角色。

■歡迎回應editorial@mingpao.com