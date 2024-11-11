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社評

社評：工商界獲肯定主力軍地位 泛泛之談非中央樂見

【明報社評】29名香港工商界翹楚獲邀到深圳，參加中央港澳辦召開的座談會，並逐一對「如何以實際行動推動香港更好發展」發表建議。這個座談會的召開，正值國家啟動制訂下一個五年規劃、美國新一屆總統選舉結果出爐，內外因素都在發生深刻變化的時候，可謂召開及時，體現中央對香港如何更好發展的深切關注，並且願意聽取工商界的意見。當然，這種形式是否能夠聽到工商界的真話，能否有效鞭策香港工商界採取實際行動推動香港發展，還需要拭目以待。

內外環境深刻變化座談及時

中央應對策略考慮香港因素

特朗普以橫掃千軍之勢贏得美國總統寶座，共和黨控制參議院，並有望取得國會多數議席，權力一時無兩。他揚言上任後要發動新一輪中美貿易戰，狂加關稅到60%，雖然在討價還價過程中，中國也有一定的籌碼，美國也要考慮加關稅對自身經濟的影響，但這些不確定因素，對於內地與香港工商業而言，影響可大可小。

中央對於如何應對特朗普在經貿層面的「狂轟濫炸」，應該早有預案，也深知香港工商界的憂慮，此刻召開座談會，聽取香港工商界的意見，在制訂對策時考慮香港因素，雖然在「實戰」未打響之際，定心丸的作用未必彰顯，但起碼傳達一個信息，中央對此關注。

國家發改委10月份啟動制訂第15個「五年規劃」的基本思路，明年3月提交全國人大會議，10月完成《綱要建議》。五年規劃關係到區域合作、產業重點、重大建設項目等，為2026至2031年的發展遠景規定方向與目標。香港可以就國家的五年規劃提出適合香港發展的設想與措施，也可以共享國家發展的成果。此刻中央部門來深圳聽取香港工商界的意見，體現中央對他們的重視。

新華社報道在引用港澳辦主任夏寶龍的發言重點，第一句就是「香港工商界和企業家是推動經濟發展的主力軍，為保持香港繁榮穩定、助力國家現代化建設作出了突出貢獻」。香港工商界的地位與貢獻被推舉，也要付出「代價」，即要繼續以實際行動推動香港更好發展。夏寶龍提出的要求是，保持和提升傳統優勢產業，同時積極探索新產業新業態，培育經濟增長新動能。

香港要保持傳統優勢產業，似乎毋須提醒和助力，但傳統優勢也會遇到新的挑戰。香港的海港，傳統優勢是深水港、幾乎零關稅的自由港，以及國際航線多且密，加上海關以及起卸貨物的高效，一度令香港貨櫃碼頭吞吐量雄踞全球榜首。但這些優勢近年被內地海港超越，香港排名已經跌破前十。然而，海運產業可以增添保險、註冊、融資和調解仲裁等新的行業元素，不但可以保住這個產業，還可以提升優勢。航空貨運業香港仍然獨佔鰲頭，近年內地電商在香港機場附近設立物流倉貯，是提升香港空港優勢的新增長點，香港若提供優惠條件給電商做倉貯，擁有國際聯繫的香港中小企也可以積極參與到電商行業，保持與提升傳統優勢產業，相得益彰。

特區政府也應實際行動

與工商界共同推動發展

香港較為吃力的是發展創科產業，其他各種原因不贅，香港工商界推動作用的潛力是否已經充分發揮，值得探討。誠然，香港工商界對此也曾有所探索，有所行動，但始終因為香港市場太小，對於創新產品與服務的承載能力有限，既然香港有資金、有管理經驗、有科研實力支撐，欠缺的是大市場的參與，如果主攻方向是內地市場，有央企、國企主動帶頭投資，吸納香港企業以其傳統優勢參與其中，或許可以成就香港創新科技產業的發展。

香港工商界在缺乏創新的勇氣與信心的情况下，要求他們逐一表達有何實際行動，對他們來說可能並非易事。至於座談會的形式，加上有特區政府首長在場，工商界人士會否講真話、講實話，而不是只發表一些政治表態的泛泛之談，相信中央官員一定能夠分辨，他們所希望聽到的也不是這些。

中央政府對香港工商界提出，要求他們「堅守企業社會責任，為增進民生福祉多作貢獻；堅定愛國護港，面向海外講好香港故事，維護好香港國際形象；主動對接國家戰略，推動香港更好融入國家發展大局」。這些都是香港工商界應有之義，除要求他們表達採取什麼實際行動，特區政府也應以實際行動，改善營商環境，創造投資空間，提高辦事效率，與工商界共同推動香港更好發展。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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