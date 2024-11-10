社評：特朗普看重實利 台灣恐淪提款機

特朗普在外交事務上最顯著的特徵，是奉行單邊主義，無論與美國戰略對手打交道，還是對待傳統盟友，都是以符合其民粹主張的短期利益為核心。特朗普2016年競選總統，中國是他引導美國白人藍領階層怨怒的「出氣筒」，但遠在發動貿易戰之前，特朗普已因為跟蔡英文通電話，觸動北京神經。2016年12月，特朗普以候任總統身分，接受蔡英文致電祝賀，打破自中美1979年建交以來美台領袖不直接對話的外交慣例。他當時宣稱不知道為什麼美國要受「一個中國」原則約束，不過，2017年2月他就職後首次與習近平通話，保證會遵守「一中」政策，「特蔡通話」也成為絕唱。

特朗普索取保護費

台灣須「回饋」美國

特朗普再次勝選後，台灣輿論旋即猜測，歷史會否在賴清德身上重演。先不說特朗普是否願意重蹈覆轍，即使真的促成「特賴通話」，相信台灣也要付上高昂要價，而台灣社會對此心照不宣。「Make America Great Again」（讓美國再度偉大）是特朗普競選口號，有台灣網民戲謔它也是「Make Taiwan Pay Again」（讓台灣再次付錢）。特朗普首個任期內對台灣最「友善」的舉動，是總值高達210億美元的軍售，相當於奧巴馬政府8年對台軍售總額，也比拜登政府高了近兩倍。台灣民進黨政府視此為美國「友台抗共」重要表現，但特朗普自己說得很直白，想要得到美國保護就要交「保護費」。他曾獅子開大口稱，台灣應該把GDP的10%用作國防預算，暗示台北當局應向美國買更多軍火。

特朗普主張絕對的「美國優先」，對歐洲傳統盟友尚且不留情面，台灣在其「交易清單」上的地位可想而知。特朗普前國安顧問博爾頓（John Bolton）透露，特朗普曾把中國比作總統辦公桌，而台灣只是一個筆尖。言下之意，與中美之間錯綜複雜的利益關係相比，台灣的利益微不足道。博爾頓是有名的對華鷹派人物，一貫主張美國加強與台灣的聯繫，他與特朗普翻臉後，出書批評前僱主，反映其對特朗普對華政策的沮喪，也印證美國主流政治圈對特朗普的看法：重視短期的實質利益，缺乏長遠的戰略視野。

賴清德政府的外長林佳龍聲稱，「讓美國再次偉大，不能沒有台灣」，只是特朗普對「不能沒有台灣」的理解，恐怕與林佳龍的想像有很大出入。特朗普的作為清晰表明，台灣「回饋」美國的方法，一是養肥美國軍火商，二是把資本投到美國。他在選戰中公開指台灣「從我們手上拿走晶片生意」，便引起島內輿論擔心「護國神山」台積電將成為「勒索」目標。

事實上，特朗普始終不脫以商人思維處理外交關係、將國際政治視作提款機的習性。當然，美國的外交政策並非由一個人決定，遏制中國已成為華府政治共識，像博爾頓這樣的鷹派人物比比皆是，可以預見特朗普外交團隊裏「親台」人士不會少，台灣仍將是他們推行對華戰略圍堵的籌碼。至於特朗普會否重演與幕僚內鬥的戲碼，只能拭目以待。

北京軟硬兼施「遏獨」

「去中國化」沒有出路

台灣綠營過去對特朗普有一種令人匪夷所思的情意結。2020年特朗普競選連任時，一項全球民調發現台灣是對他最有好感的地區，當年特朗普落敗後，甚至有綠營支持者上街示威。一個在意識形態上標榜「進步主義」的政黨，卻把反面教材視作同路人，其實是相當諷刺，但也不難解釋。特朗普在經濟上對中國「脫鈎」的做法，與民進黨「抗中保台」的政治訴求脗合，對綠營來說，特朗普如何算計台灣不重要，只要能讓他們狐假虎威就夠了。

習近平在發給特朗普的賀電中指出，歷史表明中美兩國「合則兩利，鬥則俱傷」，這既展現了中方對大國交往的信念，也包含了對即將迎來新一輪硬仗的預期。北京處理兩岸關係時強調戰略定力，既不放棄任何達成和平統一的希望，也做好「武統」的打算。特朗普的大規模軍售，其實改變不了兩岸軍事實力差距日益擴大的事實，拜登放任眾議院前議長佩洛西訪台，換來的是解放軍圍台軍演與抹掉所謂「海峽中線」，佩洛西戴着「民主鬥士」光環回家，台灣卻要獨自面對防衛空間不斷被壓縮的局面。

「親美」是台灣政治主調，但美國的「友台」口惠實不至，又為台灣社會帶來周期性的不安。拜登政府對華強硬，令近年台灣輿論放下對特朗普的迷信，但4年過後焦慮氣氛又重臨，而這一次卻是擔心曾經的「救星」特朗普不再像以往那樣「可靠」。海峽兩岸分治而不分裂是國際認知的現實，和平統一符合兩岸民眾福祉，無論綠營如何鼓吹「去中國化」，兩岸血脈相連的歷史與文化都是無法抹掉的。香港歌手劉德華最近在台灣演唱《中國人》，綠營政客上綱上線卻適得其反，便是對此的有力證明。這首歌的作曲與作詞者均為台灣人，歌詞描繪的也是兩岸共有的文化底蘊。比起倚美謀獨，為兩岸恢復和平交往創造有利條件，才是正道。

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