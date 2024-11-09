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社評

社評：地方債務成禍患 中央出手去風險

【明報社評】全國人大常委會通過近年力度最大的化債舉措，透過增加地方政府債務限額及專項債券安排，處理地方隱性債務問題，涉及的化債資源合計10萬億元（人民幣，下同）。市場渴望中央大灑萬億元計銀彈直接刺激經濟，今次人大常委會未有相關公布，與市場期望存在落差，但從長遠化解地方債務風險的角度，今次決定其實非常重要，地方財政壓力減輕了，才能騰出更多資源，清理拖欠企業的帳款，以及推出更多惠民措施，從而間接帶動企業投資及居民消費。特朗普再度當選美國總統，為全球經濟帶來變數，相信中央將謀定而後動，因應特朗普明年上台後有何動作，再決定刺激經濟措施及規模。

聚焦地方債務問題

未見放水救市金額

本周牽動經濟大局的消息，可謂接二連三，先有美國大選，之後是聯儲局議息，以及昨天全國人大常委會會議。特朗普再度入主白宮，中美貿易戰陰霾再起，雖然聯儲局一如所料減息1/4厘，然而隨着特朗普上台，美息往後走勢如何、鮑威爾會否烏紗不保，變數也驟然增加。有市場人士和分析師則憧憬，全國人大常委會會議，或會因應特朗普當選，推出更重手的財政措施刺激經濟。

今年9月，中央政治局表示要加大財政及貨幣政策逆周期調節力度、提振資本市場及促進房地產市場止跌回穩。自此之後，市場一直「敲碗」放水數萬億元救市，然而汲取了金融海嘯4萬億元救市的教訓，中央對於「大水漫灌」始終有保留，由發改委記者會到財政部記者會，都只是強調將推出一籃子的增量政策及措施，未有談及具體投放金額。市場人士遂將目光，放在本周舉行的人大常委會會議，圍繞銀彈規模的揣測四起，然而會後當局所公布的，並不是銀彈金額，而是化債規模。

會議表決批准一次性增加6萬億元地方政府債務限額，置換存量隱性債務，分3年實施，意即每年2萬億元。內地地方政府債券可分為「一般債券」及「專項債券」，前者指為緩解資金緊缺而發行的債券，以地方財政收入作為擔保，後者指為建設某專項籌集資金而發行的債券，以專項完成後可取得的收入作為擔保。當局是次將新增債務限額全部安排為「專項債務」限額，讓地方財政處理更有彈性，有助盡早發揮政策作用。另外，當局又決定2024年起，每年從新增地方政府專項債券中安排8000億元，專門用於化債，直至2028年，意即5年累計可置換隱性債務4萬億元。財長藍佛安表示，今次安排可顯著降低近年地方需要消化的隱性債務規模，讓地方卸下包袱，輕裝上陣。

投資市場只爭朝夕，人大常委會會議未見更多具體放水措施及銀彈金額，無論離岸人民幣還是恒指期貨即時反應，都顯示市場失望，不過話說回來，內地當局之前其實已透過外媒吹風，嘗試給市場預期降溫，包括今年內不會有市場期待的所謂刺激經濟「大招」出台，以及澄清今次人大常委會議推遲舉行，並非為了等待美國大選結果，而是與會者日程安排問題。事實上，人大今次決定，對於長遠化解地方債務風險、確保經濟可持續發展，可說非常重要。藍佛安便形容這是今年一系列增量政策的重頭戲，反映當局化債工作思路根本轉變，由過去應急處置，轉為主動化解。

特朗普上台經濟變數多

中央財政措施謀定後動

所謂地方政府隱性債務，是指政府及其部門在法定政府債務限額之外，透過下屬機關事業單位、國有企業或其他融資平台等舉債。2008年金融海嘯後，當局為了穩增長，放寬地方政府融資安排，此後地方債務快速增加，隱性債務問題尤其受到關注，為了防範風險，2019年起，當局允許地方政府發行再融資債券，置換隱性債務，累積至今的發債規模約為4萬億元，然而地方財政壓力未見紓緩，反而因為抗疫開支龐大，以及整治內房問題導致房地產相關收入銳減，令情况進一步惡化。由於隱性債務的利息，遠高於政府法定債務利率，地方愈多隱性債務，財政壓力就更大。

債務置換的本質，就是以時間換空間，即由剩餘期限較短的高息債務，轉化為剩餘期限較長的低息債務。去年底中共中央經濟工作會議，提到必須解決三大經濟及金融風險，包括內房、中小金融機構及地方債務風險。今次人大通過近年力度最大的化債舉措，有助減輕地方政府短中期債務壓力，單是透過置換隱性債務，地方政府5年累計預料便可節省約6000億元利息支出，同時亦可令地方債務更透明。地方財政壓力減輕了，自然就有更大空間調動資源促經濟保民生，包括償還拖欠企業的款項，以及推出更多惠民措施促進消費。從這一角度而論，今次化債措施除了是去風險，也可間接提振內需，以及改善企業現金流和經營活力、帶動投資需求。當局強調將堅決遏制新增隱性債務，將之視為「鐵的紀律」，突顯中央決心嚴控地方債務風險，不再成為經濟可持續發展的禍患。

今次人大會議未有公布更多放水救市措施及金額，某程度反映當局對今年經濟增長達標有一定信心，毋須趕在年尾出大招。說到底，特朗普上台，為美息走勢增添變數，同時也增加了貿易戰風險，對中央而言，既然暫時未知特朗普葫蘆內賣什麼藥，不如靜觀其變，謀定後動，待形勢明朗一些，才決定推出什麼財政措施，不失為明智的做法。

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