社評：貿易戰水來土掩 謀定後動不畏懼

內政外交改弦易轍

特朗普再打關稅牌

美國大選牽動全球，雖然美國不少盟友心裏都可能希望賀錦麗勝出，然而特朗普當選已成定局，當然也得準備再跟他打交道，日本、澳洲及英國等國領導人，紛紛祝賀特朗普當選，歐盟委員會主席馮德萊恩亦稱，期待與特朗普再度合作，呼籲努力構建跨大西洋伙伴關係。特朗普上台後，如何處理俄烏及中東戰事，備受國際社會關注。對於特朗普當選，烏克蘭總統澤連斯基很快就給予道賀，反觀克宮方面則表示，俄美關係現已跌至歷史最低點，總統普京不打算祝賀特朗普。

當然，澤連斯基主動道賀，不代表特朗普會聽他；普京不恭賀，也不代表他不樂見特朗普當選。特朗普一再批評拜登政府重金援烏，承諾一旦上台會讓俄烏短期內停戰，外界預料特朗普將逼基輔當局在領土問題上讓步，相信澤連斯基對此也心裏有數。歐洲方面就更煩惱，畢竟單靠歐洲之力，難以撐烏抗俄，可是現在要跟莫斯科言和，又不知如何談起，更會隨時觸發歐盟內部親俄反俄國家的對立。中東方面，特朗普雖也提到要止戰，但其「親以色列反伊朗」態度，比拜登及賀錦麗尤有甚之。以色列總理內塔尼亞胡稱，特朗普勝選有利兩國盟友關係，絕非隨便說說。特朗普上台牽動歐洲與中東地緣政治形勢，情况需要密切關注。

北京方面，國家主席習近平昨天致電祝賀特朗普，希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界。然而相信北京當局同時也在準備應付貿易戰重燃。2018年，特朗普對華發動貿易戰，向數以千億美元計的中國貨加徵關稅，即使拜登上台後，相關措施依然保留，沒有撤銷。今年大選特朗普捲土重來，關稅措施加碼，正是其中一項重要經濟主張。特朗普威脅要向所有進口美國的貨品，一律加徵一成關稅，針對中國貨的關稅，更將高達六成，云云。

美國標榜自由，一直提倡自由貿易，所有進口貨品加徵關稅若然成真，相當於全面否定自由貿易。彭博經濟分析更指出，如果美國真的向中國貨徵收六成關稅，中美貿易規模將銳減。只是威脅還威脅，是否做得來，又是另一回事。特朗普常形容加徵關稅「有賺無賠」，可是幾乎所有經濟學家都不同意有關說法，因為加徵關稅的成本代價，最終都是由美國消費者埋單。美國彼德森研究所指出，如果特朗普的關稅措施成真，每個美國家庭一年將額外增加介乎1700至2600美元開支，收入愈低，負擔愈大。特朗普的關稅措施，表面上似乎有助保護本地製造業，實際卻一定會刺激通脹，加重美國消費者特別是工薪族及低下階層的負擔。

中國接戰做好準備

無懼特朗普耍流氓

特朗普的經濟主張充滿民粹色彩，互相矛盾之處甚多。一方面，他不滿息口高企，然而另一方面，他的減稅及開支計劃，全屬擴張性的財政政策，勢必加劇債務和通脹，令美國難以減息。如果特朗普真的向中國貨大幅加徵關稅，國內通脹壓力只會更大。當然，對特朗普而言，貿易戰某程度也是討價還價手段，正如當年中美貿易戰，經過多輪談判，兩國簽署「首階段」貿易協議，中方同意購買2000億美元美國貨，包括大批美國農產品，只是後來中方發現，美方根本無法提供那麼多農產品，加上疫情爆發，導致協議並未全面落實。特朗普愛搞「極限施壓」，不排除「加徵六成關稅」只是開天索價手段，口講未必為實，謀定後動，沉着應對，才是明智之舉。

特朗普首任總統期間，先後跟中國、歐洲等打起貿易戰。現在特朗普回朝，無論中國和歐洲，相信都已做好接戰準備。事實上，過去數年中國所作的一些經濟部署和調整，都提高了應付美國貿易戰的能力。舉例說，中國近年更多從巴西進口大豆、玉米等農作物，真的打起貿易戰，中國對美國農產品實施反制措施，將有更大空間。另外，中國近年引入的「不可靠實體清單」制度，以及出口管制措施，也可成為貿易戰反制工具。因應美國晶片戰打壓，去年北京就限制了鎵和鍺這兩種製造晶片所需金屬的外銷。美國首富馬斯克的Tesla在中國擁有大量業務，與華關係也不差，他對特朗普的影響力，同樣不容忽視。上次中美貿易戰，特朗普扳不倒中國，即使近年中國經濟放緩，又要處理內房等問題，也不見得特朗普故技重施能夠得逞。

當然，特朗普行事難測，更會耍流氓，當年變相以孟晚舟作為人質，正是一例，然而華為並沒有因此被擊倒，中國高科技發展依然走在快車道上。特朗普奉行霸道外交，四處以關稅和貿易戰等手段威脅其他國家，連盟友也「勒索」，只會令國際社會反感，削弱美國全球領導地位，華府要拉攏其他國家遏制中國，只會更加困難。

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