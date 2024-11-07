明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：社會衰敗造就特朗普 美國國運浮沉難逆料

【明報社評】美國大選揭盅，特朗普再度入主白宮，共和黨也可望奪下國會控制權，意味特朗普可「全面執政」，全力推動其「美國優先」及單邊主義政策，大國博弈紛爭加劇，國際政經環境只怕更動盪。美國貧富懸殊惡化、中產人口萎縮、「橄欖形」社會階級結構走向「三角形」化，民生困頓造就特朗普捲土重來。雖然賀錦麗有自由派主流媒體加持，網絡造勢也相當出色，但這些表面工夫不足以扭轉深層強大湧流，賀錦麗與民主黨落敗，歸根究柢就是太離地。特朗普將美國衰敗一面，化為個人政治能量，再度當選總統，但其救國藥方是否行得通卻令人懷疑，美國將迎來「黃金時代」還是「暗淡時期」，只能拭目以待。

「橄欖形社會」三角化

民主黨離地招大敗

截至昨晚，七大游離州中，特朗普已確定拿下佐治亞、賓夕法尼亞、威斯康星及北卡州，不排除最終結果是「盡攬七州」。上兩屆大選，特朗普都輸掉「普選票」（即全國總得票不及對手），今屆大選，特朗普連普選票也有望以過半數壓倒對手。戰果顯示兩人差距遠比預期大，再次反映特朗普支持度遭低估，民調機構和美國主流傳媒的表現，相信將惹來更多議論。國會方面，共和黨重奪參院控制權，眾議院議席也有斬獲，以目前走勢，白宮和參眾兩院有可能全歸共和黨。特朗普發表勝利宣言，強調將再奉行「美國優先」政策，矢言要「讓美國更偉大」。

回看今屆選戰，民主黨7月「換登」前，特朗普民調一直領先。眼看拜登辯論不濟老態龍鍾，民主黨高層決定改由賀錦麗掛帥。鑑於賀錦麗出任副總統表現乏善足陳，民主黨花了很多心思重新包裝賀錦麗，「椰子樹」、「頑童 brat」等網絡迷因（meme）一下子鋪天蓋地，成功在網上炒熱賀錦麗人氣，民望反超特朗普，惟踏入9月中，「賀錦麗熱潮」開始退卻，形勢再度慢慢倒向特朗普。美國大選如馬拉松，民調上上落落，政治包裝無疑有其作用，但真正的決定成敗，往往是更深層的政治經濟社會因素。特朗普是定罪重犯，依然成功再度入主白宮，民生困頓無疑是決定性的因素。

特朗普私德不修滿嘴謊言，2020年大選耍賴不認輸還鼓動國會山之亂，反對者完全有理由形容他為「反民主的無賴」，惟正是這樣的「爛人」，知道如何將工薪族及保守白人的困頓、憂慮和怨氣，化為政治本錢。相比之下，無論賀錦麗和民主黨精英就顯得太離地。拜登任內美國物價、房價、租金水平狂飈，賀錦麗陣營強調關心民生疾苦，卻不見她有何迥異於拜登的良方；民主黨精英、自由派媒體及學者更一再強調，拜登治下美國經濟勢頭很好，這種否定選民困頓感受的說辭，實際將更多人推到特朗普的一邊。

美國是一個很多面的國家，既有先進開放光明的一面，也有破敗保守陰暗的一面，只是不少人往往囿於意識形態，只看其中一面。社會學有「橄欖形社會」概念，中產階級愈強大，愈有利政治社會穩定，然而金融海嘯之後，美國貧富懸殊顯著加劇，不少中產工薪族向下流，社會結構出現「三角形」化趨勢，政治社會穩定根基不斷遭蠶食。調查顯示，居於中產家庭的美國人口，由1971年超過六成，降至近年只有五成；論收入，中產家庭佔全美所有家庭收入的比例，更由70年代的62%，降至近年只有42%。特朗普代表了美國衰敗陰暗面，再主白宮4年，美國何去何從，不僅是美國人的事，更是全世界的事。

今次是2008及2016年大選之後，美國「府會」再由同一政黨掌控。值得留意是，特朗普首次上台時，共和黨仍由傳統精英主導，對特朗普頗有保留；今時今日，以特朗普為首的「MAGA派」（令美國再度偉大的英語字首縮寫），已成共和黨主流，意味特朗普有力控制國會，推動其激進政策，說他是近年美國權力最大總統並不為過。特朗普首任總統期間，認定有官僚精英處處阻撓其施政，誓言回朝後必將設法瓦解這個「深層政府」（Deep State），包括革除調查其違法行為的司法人員，以及將大批官僚改為政治任命，意即用人將以政治忠誠先行，自由派擔心美國民主制度和權力制衡崩壞，並非無的放矢。

特朗普救國政策矛盾多

「黃金時代」交由時間見證

特朗普奉行強權外交，無論盟友還是競爭對手都必須向美國讓利，除了烏克蘭擔心淪為「棄子」，台北當局相信也必密切留意特朗普會索要多少「保護費」。特朗普形容「關稅是字典中最漂亮的字」，貿易戰勢將烽煙四起，只是不少專家早已指出，重徵關稅只是損人不利己的措施，最終埋單的是美國消費者；中國有應付美國貿易戰的經驗，特朗普回朝加碼，相信北京也有水來土掩之法。特朗普提出大幅開徵關稅及削減政府規模，但其真正目標並非縮減赤字及負債，而是給企業及個人大幅減稅。美國經濟智庫研究顯示，特朗普的減稅及支出計劃，將令美國未來10年負債增加7.5萬億美元，擴張性的財政政策，必然增加通脹壓力，可是特朗普又想減息托市，各項政策矛盾重重，債務愈滾愈大，其救國方案是否可行，着實令人懷疑。

羅馬不是一天建成，但帝國衰落之快可以超乎想像。英國學者John Rapley與Peter Heather去年出版著作《帝國為什麼衰落》，提及公元399年羅馬長老院上一次演說，發言者形容，帝國正處於一個黃金新時代的黎明，沒料到十多年後，帝國就急速衰敗。簡單而言，兩位學者認為羅馬滅亡，關鍵不是移民湧入等因素，而是帝國未能適應內外經濟環境變化。當然，美國不是羅馬帝國，但歷史教訓總有很多值得借鑑的地方。世界百年不遇變局，美國是主角之一。特朗普勝利宣言，誓言為美國帶來一個黃金時代，2024年大選會否是決定美國盛衰的分水嶺，時間將是見證人。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞