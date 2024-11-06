社評：大選揭盅迎民主考驗 誰當選都是「美國優先」

大選結果難測

紛爭暴力易起

今屆美國大選被視為歷來選情最緊湊的一次。民主黨「換登」後，民調顯示賀錦麗行情看漲，反壓特朗普，然而踏入10月，雖然沒有什麼重大「十月驚奇」發生，可是賀錦麗無論全國民調還是七大游離州支持者都呈下滑之勢，反而多了人押注特朗普勝出。選舉前夕，賀錦麗全國支持度仍有優勢，惟眾所周知，美國大選定勝負，並非看全國普選票誰多，而是看候選人在全國各州取得的選舉人票，7個游離州選情激烈，初步點票結果本港時間今午起陸續出爐，倘若兩人游離州得票差距比預料大，誰主白宮最快今天可揭盅，但如果兩人選舉人票數接近，關鍵游離州普選得票差距又在數千張之內，隨時出現點票及選舉舞弊等紛爭，最終選舉結果就有可能要等上數天甚至數周。

2000年美國大選，佛州鬧出點票爭議，民主黨戈爾跟共和黨小布殊初時得票僅差數百張，兩人展開官司戰，歷時超過一個月，最後戈爾退讓認輸，避免國家分裂加深，政治風度贏得不少人稱許。時移世易，倘若今屆大選再發生類似情况，實在難以想像事態會演變成什麼樣的地步。一方面，就像上屆大選一樣，特朗普早已向支持者表示，只有選舉舞弊才會令他落敗；另一方面，由於自由派已將今次大選，定性為「捍衛民主自由對抗法西斯」之戰，倘若投票結果顯示特朗普險勝，不排除部分人會反應激烈。當今美國政治已被仇恨及「有毒文化」染污，2021年1月6日「國會山之亂」令人記憶猶新，選後發生激烈爭議甚至暴力事件的可能，實不能排除，美國民主制度韌性，有可能迎來重大考驗。

美國是一個大熔爐，既有非常開放及世俗化的一面，也有非常保守及宗教化的一面，只是長期以來，美國精英以至外界習慣將目光放在開放光明的一面，而特朗普則暴露了另一面，並將美國的陰暗面化作個人政治本錢。即使特朗普滿口謊言、行事離經叛道，如果他成功重奪白宮，那始終是美國民主制度下選民所作的選擇，只是堂堂一個民主大國，竟然選出一名已定罪重犯當總統，美國這個「世界民主燈塔」，是否真的值得景仰，難免惹人質疑。

「特朗普2.0」 不僅對自由派是災難，對很多盟友也是噩夢，畢竟特朗普治下4年的美國，就是一個奉行單邊主義、自私自利、恃勢凌人兼毫不尊重盟友的國家。特普朗任內為了維護美國製造業及工人飯碗，大搞貿易保護主義，除了對華發動貿易戰，也向歐洲盟友出手。儘管不少學者都指出，加徵關稅損人不利己，最終美國消費者要為貴貨埋單，可是特朗普已表明一旦回朝，關稅措施將大幅加碼，除了中國，歐洲也可能成為貿易戰矛頭。特朗普矢言向所有入口貨加徵最多20%關稅，歐洲汽車業巨頭更可能面臨100%關稅，德國財長明言若美國發動貿易戰，歐盟定必報復。相比之下，賀錦麗陣營則對特朗普關稅加碼主張，持批判立場，然而這並不代表賀錦麗上台，美國就會向經濟保護主義說不。

特朗普改變美國政治

「美國優先」無名有實

曾幾何時，自由貿易是美國所宣揚的核心價值，然而今時今日已然變調。即使美國自由派精英痛恨特朗普，惟無可否認，過去8年特朗普在美國政壇橫衝直撞，已經徹底改變了美國政治生態及發展軌迹。拜登2021年上台後，雖然在多方面跟特朗普的做法劃清界線，但經濟保護主義卻完全秉承了特朗普的一套。拜登不僅維持了特朗普對華的關稅措施，更於去年額外向180億美元中國貨加徵關稅，對歐洲盟友而言，這等於將更多中國貨推向歐洲市場。另外，拜登推出所謂「反通脹法案」，實際也是大搞經濟民族主義及「美國製造」優先，惹來歐洲盟友不滿。

拜登、賀錦麗和民主黨嘴上都不會說「美國優先」這口號，但正如歐洲外交界人士所言，無論白宮寶座花落誰家，當選者都是奉行「美國優先」，為了回應當下美國人對經濟民生的關注，華府給出的答案，必然是變本加厲的經濟民族主義。當然，由賀錦麗當白宮主人，抑或特朗普再次當選，對美國以至世界還是會有明顯分別，比起行事難測的特朗普，賀錦麗會更重視與盟友合作，也會像拜登般繼續強調美國全球領導角色，可是美國變得更加自我中心兼內向（inward looking）已是大趨勢，當美國也在背離自己所強調的價值，民主光環亦在褪色，外交上又屢屢展現雙重標準，處處包庇以色列，對巴勒斯坦人苦難視而不見，美國賴以領導全球的道德權威和軟實力日削月朘，將是必然結果。

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