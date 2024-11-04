社評：美國大選涇渭分明 自由派濁水求新路

根據各大民調，隨着投票日臨近，特朗普與賀錦麗支持率此消彼長，賀錦麗處於下滑態勢。面對漸被看淡的選情，賀錦麗在選戰最後關頭多次將特朗普比作法西斯主義者，甚至形容他「令人憶起希特勒」。雖然人身攻擊在美國大選並不罕見，但說法去得這麼盡卻很少。賀錦麗的言論更像是有計劃的選舉策略，旨在喚起選民對特朗普的恐懼，卻也與她努力塑造的樂觀形象背道而馳，暴露其競選策略之不足。

自由派對特朗普的焦慮由來已久。2016年，特朗普以民粹主義上台，隨後退出《巴黎協定》，推行強硬反移民政策，這些舉措都對自由派價值觀造成衝擊。儘管2020年大選拜登成功阻擋特朗普連任，但自由派的噩夢並未結束。特朗普公開指控選舉舞弊、其支持者衝擊國會並流血收場，對美國民主制度造成了前所未有的損害。特朗普目前仍身陷與國會騷亂相關的司法程序，若他再次當選，勢必對美國自由派造成巨大震撼。

將特朗普與希特勒掛鈎

賀錦麗說出自由派焦慮

作為一名多元種族背景的女性從政者，賀錦麗的身分使人聯想到美國首名黑人總統奧巴馬，以及與總統寶座擦肩而過的前第一夫人希拉里，並與特朗普形成強烈反差。賀錦麗來自加州這個自由派大本營，在意識形態上比希拉里更契合自由派期望。她的競選策略亦嘗試汲取奧巴馬的成功經驗，主打「進步」旗號，試圖藉此動員民主黨基本盤及爭取中間派選民支持。

在美國，「認同政治」( identity politics )常指基於特定社會群體身分特徵（例如種族、性別、性取向等）所形成的政治行為，並跟自由主義價值觀息息相關，自1960年代民權運動以來，成為了美國兩黨政治交鋒重要領域。美國最高法院2022年推翻半世紀前的女性墮胎合憲裁決後，再次引發對恢復墮胎權的呼聲，「女性有權為自己的身體做出決定」，也成為賀錦麗競選集會上的重要口號。

美國前總統克林頓的競選口號「It's the economy, stupid!」，至今仍被視為決定大選勝負的關鍵。儘管賀錦麗擔任副總統，但在經濟方面的角色及表現並不突出，更有人以此質疑她的治國能力。賀錦麗試圖通過維護墮胎權和捍衛民主等社會價值議題，來彌補經濟論述的不足，但顯然並不容易。

經濟左右選民投票意向

GDP增長不及通脹有感

民調機構蓋洛普9月做了一項調查，在其列出的22個可能影響投票傾向的議題中，經濟是唯一有過半數美國選民（52%）視為「極端重要」的議題。該機構上月底以開放式問答形式再作調查，經濟依然是影響選民投票傾向最重要因素，有21%已登記受訪選民填寫。在其他「最關鍵因素」中，排第二是佔比13%的移民問題，墮胎權/女性權益以9%得票率位居第三。從這一結果來看，在政治認同方面，有利於特朗普的因素其實更受關注。

論經濟，拜登政府任內，美國年均GDP增長率達2.2%，新增職位接近1600萬，創下歷屆總統任期內最高增速，失業率降至50多年來低點，股市則屢創歷史新高。這樣的成績本應增添拜登連任優勢，諾貝爾經濟學獎得主克魯明更曾稱讚，拜登為其有生之年遇到的「最佳總統」，然而民調結果卻截然不同，無論是跟拜登還是賀錦麗對比，特朗普的經濟能力都更受選民認可。相比於GDP與失業率，通脹顯然對選民評價拜登政府經濟表現影響更大。拜登任內通脹曾飈升至9.1%，儘管目前已降至約3%，仍高於特朗普卸任時的水平。當收入增幅無法匹配生活成本上漲，普通人生活不僅未改善，反而惡化，怨氣自然大。

眾所周知，特朗普在2016年橫掃民主黨票倉，就是靠戳中低下勞工階層生活困頓的痛點。對於當年特朗普的成功，民主黨及自由派其實不應該感到陌生，畢竟2008年奧巴馬就是在次按風暴及金融海嘯下，以「改變」為口號上台，但在奧巴馬的「進步」論述裏，美國的藍領階層繼續淪為「房裏的大象」，特朗普則成功地引導出他們的沮喪與憤怒。

對於信奉美國自由主義價值觀的人來說，最期待的選舉結果，必然是選民再次用選票向特朗普說不，彰顯美國民主制度的韌性。然而，作為一名被自由派視為民主威脅的極端政客，特朗普卻在之前兩屆大選中獲得近半數選民支持，預料今次大選的情况也相若，讓人不得不思考自由派的價值觀為何跨不過社會經濟鴻溝，萬一這次選舉真的選出了他們口中的「希特勒」，美國自由派該當如何自處？無論選舉結果如何，美國政治與社會撕裂，都是不容忽視的事實，如何化解這種社會分裂，已成為美國民主面臨的嚴峻挑戰。

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