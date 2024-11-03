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社評

社評：引進中東資金大有作為 搭國家外交便車需革新

【明報社評】財政司長陳茂波率團出席在沙特阿拉伯舉行的「未來投資倡議大會」，收穫滿滿，引入中東資金投資香港股票市場，不但拓寬資金池來源，鞏固香港國際金融中心地位，還可以助力國家融資渠道，符合實現「一帶一路經濟」策略。香港爭取吸引中東資金，並非始於現屆政府，林鄭月娥也曾訪問沙特，卻空手而回，原因是中國當時在中東的外交影響力尚未「發威」，而今已經變成中東國家走上門來。香港要搭上這個便車，還需策馬揚鞭，特別是在教育方面，增加阿拉伯文化課程，吸引更多中東國家留學生的同時，也要獎勵香港學生留學中東。

發揮香港所長從中東引資

助力內地企業融資多元化

兩隻在沙特股票市場的ETF（開放式指數基金），其一是內地公募基金公司在香港子公司，專門投資香港上市內地企業的，也有香港金融機構成立的基金，專門投資香港盈富基金，兩者在中東資金市場上市，吸引資金投資港股。沙特股票市場的覆蓋範圍包括中東和北非阿拉伯國家，該地區資金實力雄厚，也在尋求分散投資市場，而香港聯交所有七成上市公司來自內地企業，是投資內地但又享有資金自由進出的最佳資本市場。來源更多元化的資金進入香港金融市場，有助鞏固香港國際金融中心地位，而來自中東的資金投資在香港上市的內地企業，也能助力內地企業拓展融資渠道。這是「瞄準國家所需，發揮香港所長」實力展示。

國家所需，香港所長的任務，最突出莫過於用行動將一帶一路從願景變為現實。由於地緣政治因素，歐美對中國施加的限制愈來愈多，有的限制措施甚至波及香港，從市場多元化的考慮出發，香港應該乘一帶一路倡議東風，走出傳統上過度依賴歐美市場的舒適圈，開拓一帶一路沿線國家更廣闊的市場。然而，過去十年，香港在這方面的努力成效不彰，部分原因是一帶一路沿線國家需要的基建投資與業務，並非香港所長。香港也曾嘗試進軍一帶一路國家的資金市場，上任特首林鄭月娥2017年出訪沙特，目的十分明確卻無功而還，是天時地利條件尚未成熟。

沙特傳統上是美國盟友，1974年6月與美國簽訂為期50年協議，出口石油必須以美元交易，以換取美國供應武器，但協議屆滿後雙方還在就續簽新協議條款討價還價。而去年在中國調停下，沙特與「死敵」伊朗握手言和，令世界對中國在中東的影響力刮目相看。在中國有很大影響力的金磚國家組織，今年初接納沙特成為新的會員國，但沙特在正式加入態度上模棱兩可，剛舉行的金磚國家峰會，也拒絕派最高元首出席，但沙特又首次從中國購買包括戰機在內的武器。上月30日安排金額達10億美元的香港ETF在沙特上市，31日即與日本金融機構就債市資產簽訂價值510億美元的諒解備忘錄。姑勿論沙特如何玩平衡外交，但可以肯定的是，以「向東走」擺脫過分依賴美國的策略，已成趨勢。

阿聯酋加入金磚國家組織，以人民幣作為向中國出售液化天然氣交易貨幣，沙特在與美國關係問題上左搖右擺，這兩個最富有的中東國家「向東看」所顯現的地緣政治，正在發生巨大變化，中國是受惠國，香港能夠搭上這個便車無往而不利。

香港社會對阿拉伯國家缺認知

特區政府推廣教育猶如唱慢板

國家為成就香港鞏固國際金融中心地位，一定會在中東外交上照應香港，以求相得益彰效果，然而，香港本身也要有所作為才能承接國家的眷顧。特區政府主攻金融與綠色經濟，是找準了大方向，但香港整體上對於阿拉伯國家的認知，可以說十分落後，今年初香港舉辦家族辦公室高峰論壇，搞出一個「迪拜王子」的大頭佛，說明香港對阿聯酋的政治有多麼的無知，而這次跟沙特簽訂的幾個協議當中，其中一個是寵物保險業務，則是金融領域的低端範疇。要令企業廣泛共同參與，共建這個大市場，共享成果，還有很多地方需要努力。

立法會議員要求特區政府解釋香港如何積極拓展中東地區市場，文化體育及旅遊局長楊潤雄洋洋灑灑列舉多種做法，包括旅遊發展局為穆斯林旅客提供的美食資訊，但旅發局網站推介的六間清真餐廳，其中有燒鴨飯店和印尼女傭光顧的小食店。特區政府有「一帶一路獎學金」，但2023年度從中東國家來港就讀資助大學課程的學生只有4人。

要廣泛提高對中東以及阿拉伯國家的認知，必須從小培養學生對這個區域的知識。教育局在課程設置上涉及中東國家的，2021年才新增「伊斯蘭文明的興起與中古時代歐亞的文化交流」課題，但只講到15世紀，課程發展議會去年對初中課程，在宗教領域增添伊斯蘭教等教義及對日常生活規範提出建議，還不知落實日期。

香港未來發展能夠受惠於中東資金以及阿拉伯國家遊客，不言而喻，但缺乏這方面的人才，特區政府在提高社會對這個區域的常識認知卻在唱慢板，是肯定不足以可持續發展的。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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